Aralık 2025 Dacia Fiyat Listesi: Sandero Stepway, Rakiplerinden Çok Ucuz!

Dacia'nın aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Firma bu ay Türkiye'de sattığı iki modelin de fiyatına dokunmadı. İşte detaylar...

Renault'un alt markası olarak hizmet vermeye devam eden Dacia, Aralık 2025 fiyat listesini açıkladı. Şirket bu ay hem sevilen crossover modeli Sandero Stepway'in hem de geniş ailelerin favorisi olan Jogger'ın fiyatına dokunmadı.

Peki Dacia sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Dacia Aralık 2025 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatları Dacia'dan temin ettiğimizi belirtelim.

Dacia araba fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Sandero Stepway 1.420.000 TL 1.420.000 TL Jogger 1.600.000 TL 1.600.000 TL

Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 1.420.000 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Extreme, Otomatik 1.480.000 TL

Renault'un alt markası olarak çalışmalarını sürdüren Dacia'nın tüm dünyadaki en popüler otomobili olan Sandero Stepway, 1.0 litrelik turbo motoru ve otomatik şanzımanı ile şehir içi kullanımlarda kolaylık sağlıyor. LED destekli farları, yerden yüksek yapısı ve sürüş destek sistemleri ile Sandero Stepway, tüketicilerin kendini sevmesini sağlayacak her şeyi, nispeten uygun fiyata sunuyor.

Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Yedek Lastik 9.500 TL Expression, Extreme Metalik Renk 11.500 TL Expression, Extreme Elektrikli Cam Tavan 50.000 TL Expression, Extreme Navigasyon Paketi 12.000 TL Expression, Extreme 16" Alüminyum Jantlar 24.500 TL Expression Konfor Paketi 40.000 TL Extreme

Jogger fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 110 bg, Benzinli Extreme (7 Koltuklu), Manuel 1.600.000 TL 1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Extreme (7 Koltuklu), Manuel 1.630.000 TL

Dacia Jogger, hem 5 hem de 7 koltuklu versiyonlarıyla sunulan, çok yönlü bir C‑segment aile otomobili. SUV, station wagon ve MPV özelliklerini bir araya getiren yapısıyla farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden Jogger, Türkiye'de benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle satılıyor. Katlanabilir arka koltukları sayesinde iç mekânda avantaj sağlayan otomobil, yüksek tavan yapısı ve dayanıklı malzemeleriyle uzun yolculuklar için de ideal.

Jogger opsiyon fiyatları - Aralık 2025