Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Şahan Gökbakar'ın efsane film serisi Recep İvedik'in hayranlarını sevindirecek haber geldi. Recep İvedik 8 resmen duyuruldu. İşte ilk detaylar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk olarak 2007 yılında çıkan, Şahan Gökbakar’ın yarattığı, kaleme aldığı ve başrolünde oynadığı Recep İvedik, Türkiye’nin en çok sevilen komedi film serilerinden biri hâline gelmişti. Seride şimdiye kadar 7 filmin çıktığını görmüştük. Son film de 2022 yılında izleyicilerle buluşmuştu.

Serinin yeni filminin gelip gelmeyeceği merak edilirken Disney’den hayranları sevindirecek bir açıklama geldi. Disney+, Recep İvedik 8 filminin yakında çıkış yapacağını açıkadı.

Disney+'ta yayımlanacak

unnamed

Disney tarafından yapılan açıklamalara göre Recep İvedik 8, sadece Disney+ üzerinden yayımlanacak. Bu da bir önceki filmdeki yaklaşımın devam edeceğini ve yapımın sinemalara gelmeyip direkt platform üzerinden çıkış yapacağı anlamına geliyor.

Maalesef film hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadar. Çıkış tarihi, konusunun ne olacağı, hangi oyuncuları içereceği gibi detaylar henüz açıklanmadı. Disney’in açıklamasına göre bu detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak. Yeni bilgiler geldiğinde biz de sizlere aktaracağız.

