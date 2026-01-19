Tümü Webekno
New Balance ayakkabılarda indirim! Telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

BİM, yakın zamanda sattığı uygun fiyatlı tuşlu Nokia telefonu bu hafta bir kez daha sunacak. İşte askere gideceklerin kaçırmaması gereken o modelin fiyatı ve özellikleri.

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojik ürün fiyatları ülkemizde uçup gitmiş durumda. Durum böyle olunca da kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı ürün arayışındalar. Neyse ki zincir mağazalar bu konuda imdadımıza yetişiyor ve her hafta düzenli olarak ucuz cihazları mağazalarında sunuyorlar. BİM de bunlardan biri.

BİM’e birkaç hafta önce Nokia’nın özellikle askere gidenler için uygun fiyatlı bir tuşlu telefon sattığını görmüştük. Nokia HMD 105 2023 LEDA isimli bu model, kaçıranlar için bu hafta bir kez daha BİM mağazalarında yerini alacak.

BİM’de 23 Ocak itibarıyla satılacak Nokia HMD 105 2023 LEDA özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

ibim

  • 1,8 inç boyutunda ekran
  • 1000 mAh batarya
  • 2G
  • FM Radyo
  • El feneri
  • Oyun desteği
  • S30+ işletim sistemi
  • Çift SIM
  • Fiyat: 1.790 TL

Nokia HMD 105 2023 LEDA isimli telefon, eski zamanlardan tanıdığımız tuşlu telefon tasarımına sahip bir cihaz. Yüksek pil ömrü, oyun desteği, el feneri ve çift SIM gibi özelliklerle öne çıkmayı başarıyor. Diğer platformlarda 2 bin TL üzerine satılırken BİM’de 1.790 TL’lik uygun fiyatı da onu tercih edilebilir bir model yapıyor.

Arkasında kamera olmaması sayesinde askere gidecek kişilerin yönelebileceği bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, 23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 2 yıl garantiyle BİM mağazalarında yeniden yerini alacak.

Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

En Uzun Gebelik Süresine Sahip 5 Hayvan: Bir Tanesininki Neredeyse 2 Yıl Sürüyor!

En Uzun Gebelik Süresine Sahip 5 Hayvan: Bir Tanesininki Neredeyse 2 Yıl Sürüyor!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim