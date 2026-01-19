Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

BİM, yakın zamanda sattığı uygun fiyatlı tuşlu Nokia telefonu bu hafta bir kez daha sunacak. İşte askere gideceklerin kaçırmaması gereken o modelin fiyatı ve özellikleri.

Teknolojik ürün fiyatları ülkemizde uçup gitmiş durumda. Durum böyle olunca da kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı ürün arayışındalar. Neyse ki zincir mağazalar bu konuda imdadımıza yetişiyor ve her hafta düzenli olarak ucuz cihazları mağazalarında sunuyorlar. BİM de bunlardan biri.

BİM’e birkaç hafta önce Nokia’nın özellikle askere gidenler için uygun fiyatlı bir tuşlu telefon sattığını görmüştük. Nokia HMD 105 2023 LEDA isimli bu model, kaçıranlar için bu hafta bir kez daha BİM mağazalarında yerini alacak.

BİM’de 23 Ocak itibarıyla satılacak Nokia HMD 105 2023 LEDA özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

1,8 inç boyutunda ekran

1000 mAh batarya

2G

FM Radyo

El feneri

Oyun desteği

S30+ işletim sistemi

Çift SIM

Fiyat: 1.790 TL

Nokia HMD 105 2023 LEDA isimli telefon, eski zamanlardan tanıdığımız tuşlu telefon tasarımına sahip bir cihaz. Yüksek pil ömrü, oyun desteği, el feneri ve çift SIM gibi özelliklerle öne çıkmayı başarıyor. Diğer platformlarda 2 bin TL üzerine satılırken BİM’de 1.790 TL’lik uygun fiyatı da onu tercih edilebilir bir model yapıyor.

Arkasında kamera olmaması sayesinde askere gidecek kişilerin yönelebileceği bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, 23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 2 yıl garantiyle BİM mağazalarında yeniden yerini alacak.