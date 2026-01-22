Türk Girişimcinin Kurduğu Şirket, Hem Android Hem de Windows 11 ile Çalışan Telefon Tanıttı

Yıllar önce duyurulan konsept NexPhone gerçek oldu. Türk girişimci Emre Koşmaz'ın kurduğu şirket tarafından geliştirilen cihaz hem Android hem de Windows 11'i çalıştırabiliyor. Yani hem akıllı telefon hem de bir PC.

2010’lu yıllarda karşımıza çıkan NexPhone, zaman içinde unutulmuştu. Ancak neredeyse 14 yıl sonra geçtiğimiz gün beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Daha önce gördüğünüz hiçbir telefona benzmeyen NexPhone modeli, Android ile Windows 11’i birlikte sunabilen bir cihaz olarak geliyor.

Hem akıllı telefon hem de bilgisayar olması için tasarlanan NexPhone, ilk olarak 2012 yılında bir konsept olarak duyurulmuştu. Ancak bir türlü tam olarak gerçeğe dönüşememişti. Şimdi ise yıllar sonra nihayet geleceği açıklandı. Geliştiren şirketin Nex Computer olduğunu belirtelim. Nex Computer'ın kuruculuğunu ve CEO'luğunu da Türk geliştirici Emre Koşmaz üstleniyor.

NexPhone neler sunuyor?

Cihaz, hareket halindeyken bir Android akıllı telefon olarak kullanılabiliyor, ancak çok yönlü cihaz yeniden başlatmanın ardından Windows 11'e önyükleme yapabiliyor. Windows Phone'a oldukça benzeyen, Windows 11 için özel bir akıllı telefon kullanıcı arayüzü bile sunuyor. Harici bir monitör bağlandığında, cihazın tam bir PC'nin yerini alacağı belirtilmiş. Sadece Windows 11 değil, aynı zamanda Linux tabanlı Debian'a destek sunuyor.

Geliştirici Nex Computer, NexPhone’un Windows 11'i sorunsuz çalıştırması için Qualcomm’un Windows ARM destekli QCM6490 işlemcisini kullanmış. Bu çip; dört ARM Cortex-A78 performans çekirdeği ve dört Cortex-A55 verimlilik çekirdeğine sahip, Snapdragon 778G tabanlı bir yonga seti. Orta düzeyde performans sunabildiğini belirtelim. Bu da Nex Phone’un daha düşük özellikli PC arayanlar için uygun olduğu anlamına geliyor.** Ofis ve web işleri için kullananlar için ideal**.

Cihazın ön tarafında 1080 x 2403 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,58 inçlik bir IPS ekran bulunuyor. Telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. 64 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kamerası var. Önde ise 10 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Cihazın 5000 mAh bataryayla geldiğini ekleyelim.

NexPhone teknik özellikleri

Ekran 6,58 inç, 1080 x 2403, 120 Hz, IPS İşlemci Qualcomm QCM6490 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 64 MP + 13 MP Ön kamera 10 MP Batarya 5000 mAh İşletim sistemi Android, Windows 11

Fiyatı ne kadar?

Hem Android telefon hem de Windows 11 PC olarak kullanılabilecek NexPhone’un fiyatı 549 dolar olarak açıklandı. Cihazın teslimatlarının 2026’nın 3’üncü çeyreğinde başlayacağı belirtilmiş. Kutudan iki USB-C portu, iki USB-A portu ve bir HDMI portu çıkacğaını da belirtmek gerek.