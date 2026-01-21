Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

NASA’nın Curiosity keşif aracı, Mars'ta keşif yaptığı bölgeyi iki farklı günde görüntüledi. Birleştirilen panoramalar, Mars’taki su geçmişine ışık tutuyor.

NASA’nın Curiosity Mars keşif aracı, 18 Kasım 2025’te Keskin Dağ’ın eteklerindeki kafes kaya bölgesinden dikkat çekici bir panorama gönderdi. Görüntüler, Mars’taki 4.722 ve 4.723’üncü Mars günlerinde, sabah ve öğleden sonra saatlerinde çekildi ve tek bir karede birleştirildi.

Bu panoramayı özel kılan detay ise renklendirme tekniği oldu. Siyah-beyaz yön bulma kameralarıyla çekilen görüntülere sonradan renk eklendi. Mavi tonlar sabah saatlerini, sarı tonlar ise öğleden sonrayı temsil ediyor. Böylece ışık farkları ve yüzey ayrıntıları daha net ayırt edilebiliyor.

Curiosity’nin bulunduğu kafes kaya oluşumlarının, milyarlarca yıl önce Mars’taki yeraltı sularının kaya çatlaklarından sızmasıyla meydana geldiği düşünülüyor. Suyun taşıdığı mineraller sertleşirken, zamanla rüzgârın aşındırdığı yumuşak kayalar geride bu sırt yapıları bıraktı. Bu oluşumlar, Mars’ın geçmişte sulu bir gezegen olabileceğine dair güçlü ipuçları sunuyor.

Keşif aracı ayrıca “Nevado Sajama” ve “Ay Vadisi” olarak adlandırılan noktalardan kaya örnekleri de topladı. 2014’ten bu yana Keskin Dağ’a tırmanan Curiosity, elde ettiği verilerle Mars’ın geçmişte yaşama elverişli olup olmadığını anlamamıza katkı sağlamaya devam ediyor.