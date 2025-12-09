Aralık 2025: Dünyada En Çok Satan Telefon Modelleri Belli Oldu (Listenin Yarısı Samsung Yarısı iPhone)

Counterpoint Research, 2025 yılının 3'üncü çeyreğinde dünyada en çok satan telefonları açıkladı. Listede Apple ve Samsung dışında bir marka bulunmuyor.

2025 yılı artık yavaş yavaş sona eriyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de dünya çapında birçok telefon satışa çıktı ve milyonlarca insan bu cihazları satın aldı. Peki yılın üçüncü çeyreğinde en çok satılan telefonlar hangileriydi. Araştırma firması Counterpoint Research bu konudaki verilerini bizlerle buluşturdu.

Counterpoint Research, 2025 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan **3. çeyrek raporunu **bizlerle buluşturdu. Rapor, iPhone’ların satışları dünya çapında domine etmeyi başardığını ortaya koydu.

2025’in 3. çeyreğinde en çok satılan telefonlar

iPhone 16 iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 16e Samsung Galaxy A16 5G Samsung Galaxy A06 Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A56 Samsung Galaxy A16 4G iPhone 17 Pro Max

Listeye baktığımızda zirvede geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 16 serisinin ilk 4’ü aldığını görebiliyoruz. Standart iPhone modeli olan iPhone 16, %4’lük pazar payıyla liderliği almayı başarmışt. 3 çeyrektir zirvede olduğunu da belirtmek gerek. Onu, aynı serinin Pro ve Pro Max modelleri takip ediyor. 4’te ise uygun fiyatlı iPhone 16e var. Veriler, eylül sonuna kadar olduğu için listede iPhone 17 modelleri pek yok. Sadece 10’uncu sırada Pro Max’i görüyoruz. O modelin eylülde en çok satan olduğunu belirtmeden geçmeyelim. iPhone 17 serisi eylülün ortalarında çıkmıştı. Muhtemelen 4. çeyrek raporunda iPhone 17’yi daha fazla göreceğiz.

Apple’ın en büyük rakibi olan Samsung ise listeye 5 model sokmuş. Ancak tüm bu modeller orta segment cihazlardan oluşuyor. Şirketin amiral gemisi Galaxy S25 serisi ilk 10’a girememiş. 5’inci sırada A16’yı görüyoruz. Onu A06, A36, A56 ve A16 4G takip ediyor. Listede Apple ve Samsung dışında bir markanın bulunmaması da dikkat çeken kısımlardan.