Aralık 2025: Türkiye'de Satılan En Ucuz Otomatik Vites Otomobiller!

Otomatik vites otomobiller, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Özellikle de şehir içi kullanımda büyük avantaj sağlayan otomatik arabalar, acemi şoförler için de mantıklı bir seçim. Peki Türkiye'deki en ucuz otomatik vites otomobiller hangileri?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomotiv sektörü, bir süredir büyük bir değişim içerisinde. Bu bağlamda; artık manuel vites otomobiller çok da tercih edilmiyor. Çünkü otomatik vites otomobiller, özellikle de şehir içinde kolaylık sağlıyor. Hem acemi hem de usta şoförler, sağladığı konfor nedeniyle otomatik vites araçları tercih ediyorlar. Hatta birkaç yıl içerisinde manuel vites arabaların pazar paylarının iyiden iyiye sıfıra yaklaştığına tanıklık edeceğiz.

Peki Türkiye'deki en ucuz otomatik vites arabalar hangileri? Bu içeriğimizde, aralık ayı güncel fiyatlarına göre ülkemizde satılan en ucuz 10 otomatik vites arabaya yakından bakacağız. Üstelik bunu yaparken elektrikli veya içten yanmalı motorlu olarak ayrım yapmayacağız. Yani listede hem elektrikli hem de içten yanmalı modeller bulunacak. Hazırsanız başlayalım.

Türkiye'deki en ucuz otomatik vites otomobiller - Aralık 2025

Marka-Model Başlangıç Fiyatı
Hyundai i10 1.215.000 TL
Kia Picanto 1.260.000 TL
Citroen e-C3 1.375.000 TL
Dacia Sandero Stepway 1.420.000 TL
Seat Ibiza 1.427.500 TL
Fiat Grande Panda 1.449.900 TL
Hyundai i20 1.478.000 TL
BYD ATTO2 1.529.000 TL
Renault Clio 1.536.000 TL
Fiat Egea Cross 1.549.900 TL

Hyundai i10 fiyatları - Aralık 2025

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, AMT 1.215.000 TL
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Style, AMT 1.267.500 TL
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Elite (Çift Renk), AMT 1.327.000 TL

Hyundai i10, kompakt boyutlarına rağmen sunduğu pratiklik ve verimlilikle şehir içi kullanımın sevilen modellerinden biri. Ekonomik motoru, kolay manevra kabiliyeti ve modern donanımlarıyla dikkat çeken i10, günlük ihtiyaçları rahatça karşılayan ulaşılabilir bir seçenek sunuyor.

Kia Picanto fiyatları - Aralık 2025:

Eylül 2025 Kia Fiyat Listesi: EV3’e İndirim, Bazı Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 63 PS, Benzinli Feel, AMT 1.260.000 TL
1.2L 79 PS, Benzinli Cool, AMT 1.330.000 TL
1.0L 67 PS, Benzinli Cool, AMT 1.305.000 TL

Kia Picanto, şehir içi kullanım için tasarlanmış kompakt yapısı ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Pratik manevra kabiliyeti, modern güvenlik donanımları ve ekonomik sürüşü sayesinde günlük ulaşımı kolaylaştıran Picanto, küçük sınıfta ideal bir alternatif.

Citroen e-C3 fiyatları - Aralık 2025

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Citroen e-C3, elektrikli mobiliteyi erişilebilir hâle getiren yapısı ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Etkin motor verimliliği ve pratik menziliyle şehir içi kullanımda rahatlık sunan model, hızlı şarj desteği ve konfor odaklı sürüş yapısıyla günlük ihtiyaçlara ideal bir çözüm sağlıyor.

Dacia Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2025

Dacia’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: 2 Modele de Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 1.420.000 TL
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Extreme, Otomatik 1.480.000 TL

Dacia Sandero Stepway, uygun fiyatını SUV tarzı duruşla birleştiren pratik bir model. Yüksek sürüş pozisyonu, ekonomik motor seçenekleri ve geniş iç hacmiyle günlük kullanımda rahatlık sunan Stepway, sade ama işlevsel yapısıyla dikkat çeken bir alternatif hâline geliyor.

Seat Ibiza fiyatları - Aralık 2025:

Seat Güncel Fiyat Listesi: Ibiza’ya ÖTV Kaynaklı İndirim Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.427.500 TL
1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli FR, Otomatik 1.716.000 TL

Seat Ibiza, dinamik tasarımı ve ekonomik motor seçenekleriyle şehir yaşamına uygun bir sürüş sunuyor. Kompakt yapısına rağmen ferah bir iç mekân sağlayan model, çevik yol tutuşu ve modern teknolojik donanımlarıyla günlük kullanımda keyifli ve pratik bir seçenek oluşturuyor.

Fiat Grande Panda Fiyatları - Aralık 2025:

Başlıksız-1

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.449.900 TL |

Fiat Grande Panda, kompakt SUV tarzını pratik kullanım ile birleştiren modern bir şehir otomobili. Verimli motor seçenekleri, yüksek oturma pozisyonu ve kullanışlı iç mekânıyla günlük ihtiyaçlara rahatça uyum sağlayan model, ekonomik ve fonksiyonel bir alternatif.

Hyundai i20 fiyatları - Aralık 2025

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.478.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.569.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.672.000 TL

Hyundai i20, modern tasarımı ve verimli motor seçenekleriyle hem şehir içi hem uzun yol kullanımına uygun bir yapı sunuyor. Gelişmiş güvenlik donanımları, ferah iç mekânı ve dengeli sürüş karakteriyle dikkat çeken model, kompakt sınıfta iddialı ve pratik bir alternatif oluşturuyor.

BYD ATTO2 fiyatı - Aralık 2025:

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
130 kW, Elektrikli Boost, Otomatik 1.529.000 TL
130 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.629.000 TL

BYD ATTO 2, kompakt boyutlarını verimli elektrik motoruyla birleştirerek şehir içi kullanımda ekonomik bir sürüş vadediyor. Pratik menzili, hızlı şarj desteği ve modern iç tasarımıyla dikkat çeken model, günlük ihtiyaçlara uygun erişilebilir bir elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor.

Renault Clio fiyatları - Aralık 2025

Renault, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Clio Fiyatı Uçtu Gidiyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 90 bg, Benzinli Evolution, Otomatik 1.536.000 TL
1.0 90 bg, Benzinli Techno Esprit Alpine, Otomatik 1.668.000 TL

Renault Clio, şık tasarımı ve verimli motor seçenekleriyle şehir içi kullanımda pratiklik sunan bir model. Kompakt yapısına rağmen konforlu iç mekânı, gelişmiş güvenlik donanımları ve dengeli sürüş karakteriyle dikkat çeken Clio, günlük kullanım için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Fiat Egea Cross fiyatları - Aralık 2025:

Fiat’ın Eylül 2025 Güncel Fiyatları Açıklandı: Zam Gelen Egea, Hâlâ 1 Milyondan Ucuz!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.549.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.599.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.669.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.769.900 TL

Fiat Egea Cross, SUV esintili tasarımı ve geniş yapısıyla kompakt sınıfta pratik bir kullanım sunuyor. Ekonomik motor seçenekleri, yüksek sürüş pozisyonu ve modern donanımlarıyla dikkat çeken model, şehir içi ve uzun yol ihtiyaçlarına uygun, ulaşılabilir bir alternatif hâline geliyor.

