Aralık 2025: Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı (Egea İlk 20'ye Bile Giremedi)

Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu. ODMD'nin yayımladığı veriler, Renault'un şampiyonluğunu tescilledi. Fiat Egea, geçtiğimiz ay en çok satan ilk 10 model arasında bile bulunmuyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), kasım ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Böylelikle 2025'in on birinci ayında en çok satan otomobiller gün yüzüne çıkmış oldu.

Peki ODMD verileri ne diyor? Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri oldu? İşte detaylar...

2025 yılında en çok satan markalar:

Marka Satış Sayısı ( Ocak-Kasım 2025) Renault 109.829 Volkswagen 74.547 Toyota 67.284 Fiat 63.839 Hyundai 58.829 Peugeot 51.866 Opel 41.577 BYD 40.770 Citroen 40.290 Skoda 39.589

Yukarıdaki tablo, 2025 yılının ilk on bir ayında en çok binek otomobil satışı yapan markaları gözler önüne seriyor. Yukarıdaki tablo, Fransız otomobil devi Renault'un yılın kazananı olduğunu gözler önüne seriyor. Zira en yakın rakibi olan Volkswagen ile aradaki fark 30 bin civarında. Geçtiğimiz yıl ikinci sırada yer alan Fiat ise güncel verilere göre ilk üçe giremiyor ve girmesi de pek mümkün değil.

Kasım ayında en çok satan modeller:

Marka-Model Satış Sayısı Renault Megane 4.657 Renault Clio 4.468 BYD SEAL U 3.940 Nissan Qashqai 3.376 Renault Duster 3.275 Toyota Corolla 3.045 Volkswagen Taigo 2.662 Tesla Model Y 2.535 Volkswagen T-ROC 2.435 Toyota C-HR 2.396

Yukarıdaki tablo gerçekten dikkat çekici. 2025 yılının şampiyonu olan Renault, en çok satan modeller listesine 3 model birden sokmuş durumda. Ayrıca BYD SEAL U, uzun bir aradan sonra zirveye oynadı. Öte yandan; Türkiye tarihinin en çok satan otomobillerinden Fiat Egea, bu ay 1794 adet satış ile 21. sırada yer aldı.

Türkiye'de toplam kaç araç satıldı?

ODMD'nin paylaştığı verilere göre kasım ayında 132 bin 984 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın verilerinden yüzde 9,8 fazlaydı. Öte yandan; bu verilerle tarihin en iyi kasım ayının yaşandığını söyleyebiliriz. Kasım 2025 dönemi satışları, son 10 yıllık ortalamanın yüzde 50,6 üzerindeydi.

Toplam kaç otomobil satıldı?

ODMD, ekim ayında 104.795 adet otomobil satıldığını açıkladı. Bu veriyi geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda yüzde 10,8'lik artış yaşandığını görüyoruz. Kasım 2025 döneminde gerçekleştirilen sıfır otomobil satışları, 10 yıllık ortalamanın yüzde 53,9 üzerindeydi.

En çok tercih edilen otomobil segmentleri:

Segmenti 2025 2024 A segmenti (Hyundai i10, Kia Picanto...) 3.846 4.594 B segmenti (Renault Clio, Peugeot 208...) 249.397 254.103 C segmenti (Ford Focus, Fiat Egea...) 522.853 471.395 D segmenti (Volkswagen Passat, Volvo S60...) 125.654 83.889 E segmenti (Maserati Ghibly, Porsche Taycan...) 30.490 26.734 F segmenti (Audi A8, BMW i8...) 5.937 4.815

Yukarıdaki tablo, Türkiye'nin kaderinin değişmediğini gözler önüne seriyor. Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye'de çok tercih edilmeye devam ediyor. Vatandaş, vergiden kaçınmaya devam ediyor. Ancak D segment otomobillere olan ilgi de ciddi anlamda artmış durumda.

En çok tercih edilen gövde tipleri:

Gövde Tipi 2025 2024 Sedan (Fiat Egea, Ford Focus...) 209.963 215.284 Hatchback (Opel Astra, Volkswagen Polo...) 133.105 142.500 Station wagon (Fiat Egea SW, Volkswagen Passat SW...) 2.630 4.222 MPV (Ford S-Max, Renault Grand Scenic...) 1.933 545 CDV (Otomobilden türetilen van) 80 248 Spor (Porsche 911, BMW M4...) 4.234 4.420 SUV (Dacia Duster, Peugeot 3008...) 586.232 478.311

SUV gövde tipine sahip olan otomobiller, Türkiye'de zirvede kalmaya devam ediyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü firmalar da SUV gövde tipine dönüş yaptılar. Artık neredeyse A segmentindeki otomobiller için bile SUV gövde tiplerini görüyoruz. Sedan ve hatchback otomobiller, SUV'lardan sonra popülaritelerini korumaya devam ediyorlar.

En çok tercih edilen motor tipleri:

Motor Tipi 2025 2024 Benzin 442.650 524.062 Dizel 69.471 85.517 LPG 7.399 5.527 Hibrit 251.992 147.126 Elektrik 166.665 83.298

Bir dönemler oldukça popüler olan dizel otomobiller, artık hem çevresel hem de maddi nedenlerle eskisi kadar ilgi görmüyorlar. Ancak son dönemlerde benzinli otomobil satışlarında da ciddi bir gerileme var. Buradaki ilgi daha çok elektrikli ve hibrit otomobillere kaymış durumda. Elektrikli araba satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemini 2'ye katlamış durumda.

En çok tercih edilen vites tipi:

2025 yılında Türkiye'de satılan her 100 araçtan 94,3 tanesi otomatik vites olarak karşımıza çıkıyor. Şehir içi kullanımın yaygınlaşması, otomatik vites otomobilleri tercih nedeni haline getirmeye devam ediyor.

2024 yılında en çok satan markalar (otomobil):

Marka Satış Sayısı (2024) Satış Sayısı (2023) Renault 117.919 117.491 Fiat 87.126 125.348 Volkswagen 74.533 71.093 Hyundai 58.499 52.856 Chery 57.047 40.590 Peugeot 53.886 58.459 Toyota 51.936 45.469 Opel 45.212 61.057 Skoda 43.972 35.041 Citroen 43.219 45.395

2024 yılında en çok satan modeller:

Marka-Model Satış Sayısı (2024) Fiat Egea Sedan 58.983 Renault Clio 50.891 Renault Megane 40.077 Toyota Corolla 31.610 Togg T10X 30.093 Fiat Egea Cross 25.958 Chery Tiggo 8 Pro 22.875 Hyundai i20 21.645 Chery Tiggo 7 Pro 21.272 Nissan Qashqai 19.132

*Kaynak: 1