Aralık 2025: Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı (Egea İlk 20'ye Bile Giremedi)

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), kasım ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Böylelikle 2025'in on birinci ayında en çok satan otomobiller gün yüzüne çıkmış oldu.
Peki ODMD verileri ne diyor? Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri oldu? İşte detaylar...
2025 yılında en çok satan markalar:
|Marka
|Satış Sayısı ( Ocak-Kasım 2025)
|Renault
|109.829
|Volkswagen
|74.547
|Toyota
|67.284
|Fiat
|63.839
|Hyundai
|58.829
|Peugeot
|51.866
|Opel
|41.577
|BYD
|40.770
|Citroen
|40.290
|Skoda
|39.589
Yukarıdaki tablo, 2025 yılının ilk on bir ayında en çok binek otomobil satışı yapan markaları gözler önüne seriyor. Yukarıdaki tablo, Fransız otomobil devi Renault'un yılın kazananı olduğunu gözler önüne seriyor. Zira en yakın rakibi olan Volkswagen ile aradaki fark 30 bin civarında. Geçtiğimiz yıl ikinci sırada yer alan Fiat ise güncel verilere göre ilk üçe giremiyor ve girmesi de pek mümkün değil.
Kasım ayında en çok satan modeller:
|Marka-Model
|Satış Sayısı
|Renault Megane
|4.657
|Renault Clio
|4.468
|BYD SEAL U
|3.940
|Nissan Qashqai
|3.376
|Renault Duster
|3.275
|Toyota Corolla
|3.045
|Volkswagen Taigo
|2.662
|Tesla Model Y
|2.535
|Volkswagen T-ROC
|2.435
|Toyota C-HR
|2.396
Yukarıdaki tablo gerçekten dikkat çekici. 2025 yılının şampiyonu olan Renault, en çok satan modeller listesine 3 model birden sokmuş durumda. Ayrıca BYD SEAL U, uzun bir aradan sonra zirveye oynadı. Öte yandan; Türkiye tarihinin en çok satan otomobillerinden Fiat Egea, bu ay 1794 adet satış ile 21. sırada yer aldı.
Türkiye'de toplam kaç araç satıldı?
ODMD'nin paylaştığı verilere göre kasım ayında 132 bin 984 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın verilerinden yüzde 9,8 fazlaydı. Öte yandan; bu verilerle tarihin en iyi kasım ayının yaşandığını söyleyebiliriz. Kasım 2025 dönemi satışları, son 10 yıllık ortalamanın yüzde 50,6 üzerindeydi.
Toplam kaç otomobil satıldı?
ODMD, ekim ayında 104.795 adet otomobil satıldığını açıkladı. Bu veriyi geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda yüzde 10,8'lik artış yaşandığını görüyoruz. Kasım 2025 döneminde gerçekleştirilen sıfır otomobil satışları, 10 yıllık ortalamanın yüzde 53,9 üzerindeydi.
En çok tercih edilen otomobil segmentleri:
|Segmenti
|2025
|2024
|A segmenti (Hyundai i10, Kia Picanto...)
|3.846
|4.594
|B segmenti (Renault Clio, Peugeot 208...)
|249.397
|254.103
|C segmenti (Ford Focus, Fiat Egea...)
|522.853
|471.395
|D segmenti (Volkswagen Passat, Volvo S60...)
|125.654
|83.889
|E segmenti (Maserati Ghibly, Porsche Taycan...)
|30.490
|26.734
|F segmenti (Audi A8, BMW i8...)
|5.937
|4.815
Yukarıdaki tablo, Türkiye'nin kaderinin değişmediğini gözler önüne seriyor. Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye'de çok tercih edilmeye devam ediyor. Vatandaş, vergiden kaçınmaya devam ediyor. Ancak D segment otomobillere olan ilgi de ciddi anlamda artmış durumda.
En çok tercih edilen gövde tipleri:
|Gövde Tipi
|2025
|2024
|Sedan (Fiat Egea, Ford Focus...)
|209.963
|215.284
|Hatchback (Opel Astra, Volkswagen Polo...)
|133.105
|142.500
|Station wagon (Fiat Egea SW, Volkswagen Passat SW...)
|2.630
|4.222
|MPV (Ford S-Max, Renault Grand Scenic...)
|1.933
|545
|CDV (Otomobilden türetilen van)
|80
|248
|Spor (Porsche 911, BMW M4...)
|4.234
|4.420
|SUV (Dacia Duster, Peugeot 3008...)
|586.232
|478.311
SUV gövde tipine sahip olan otomobiller, Türkiye'de zirvede kalmaya devam ediyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü firmalar da SUV gövde tipine dönüş yaptılar. Artık neredeyse A segmentindeki otomobiller için bile SUV gövde tiplerini görüyoruz. Sedan ve hatchback otomobiller, SUV'lardan sonra popülaritelerini korumaya devam ediyorlar.
En çok tercih edilen motor tipleri:
|Motor Tipi
|2025
|2024
|Benzin
|442.650
|524.062
|Dizel
|69.471
|85.517
|LPG
|7.399
|5.527
|Hibrit
|251.992
|147.126
|Elektrik
|166.665
|83.298
Bir dönemler oldukça popüler olan dizel otomobiller, artık hem çevresel hem de maddi nedenlerle eskisi kadar ilgi görmüyorlar. Ancak son dönemlerde benzinli otomobil satışlarında da ciddi bir gerileme var. Buradaki ilgi daha çok elektrikli ve hibrit otomobillere kaymış durumda. Elektrikli araba satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemini 2'ye katlamış durumda.
En çok tercih edilen vites tipi:
2025 yılında Türkiye'de satılan her 100 araçtan 94,3 tanesi otomatik vites olarak karşımıza çıkıyor. Şehir içi kullanımın yaygınlaşması, otomatik vites otomobilleri tercih nedeni haline getirmeye devam ediyor.
2024 yılında en çok satan markalar (otomobil):
|Marka
|Satış Sayısı (2024)
|Satış Sayısı (2023)
|Renault
|117.919
|117.491
|Fiat
|87.126
|125.348
|Volkswagen
|74.533
|71.093
|Hyundai
|58.499
|52.856
|Chery
|57.047
|40.590
|Peugeot
|53.886
|58.459
|Toyota
|51.936
|45.469
|Opel
|45.212
|61.057
|Skoda
|43.972
|35.041
|Citroen
|43.219
|45.395
2024 yılında en çok satan modeller:
|Marka-Model
|Satış Sayısı (2024)
|Fiat Egea Sedan
|58.983
|Renault Clio
|50.891
|Renault Megane
|40.077
|Toyota Corolla
|31.610
|Togg T10X
|30.093
|Fiat Egea Cross
|25.958
|Chery Tiggo 8 Pro
|22.875
|Hyundai i20
|21.645
|Chery Tiggo 7 Pro
|21.272
|Nissan Qashqai
|19.132
*Kaynak: 1