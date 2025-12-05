Tümü Webekno
[Aralık 2025] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a her ay yepyeni oyunlar ekliyor. Bu ay eklenecek yeni oyunlar da açıklanmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Aralık ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

Aralık ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Call of Duty: Modern Warfare III ve Dying Light: The Beast olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar

NVIDIA GeForce NOW Aralık 2025 oyunları

Oyun Platform Tarih
MARVEL Cosmic Invasion Steam, Xbox 1 Aralık
Call of Duty: Modern Warfare II Battle.net 2 Aralık
Call of Duty: Modern Warfare III Battle.net 2 Aralık
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Battle.net 2 Aralık
XOCIETY Epic Games 2 Aralık
Spyro Reignited Trilogy Ubisoft 2 Aralık
Lost Records: Bloom & Rage Xbox 2 Aralık
OCTOPATH TRAVELER 0 Steam 4 Aralık
ROUTINE Steam, Xbox 4 Aralık
MIMESIS Steam Aralık 2025
Enshrouded Steam Aralık 2025
Fallout 76 Steam, Xbox Aralık 2025
Dome Keeper Xbox 9 Aralık
Death Howl Steam, Xbox 9 Aralık
Everdream Village Steam 12 Aralık
ARC Raiders Epic Games Aralık 2025
Dying Light: The Beast Epic Games Aralık 2025
Citizen Sleeper Steam Aralık 2025
For the King II Steam Aralık 2025
Jurassic World Evolution 3 Epic Games Aralık 2025
Hogwarts Legacy Steam, Epic Games, Xbox Aralık 2025
LEGO Harry Potter Collection Steam Aralık 2025
Lara Croft and the Temple of Osiris Xbox Aralık 2025
Pigeon Simulator Xbox Aralık 2025
Pacific Drive Xbox Aralık 2025
Powerwash Simulator 2 Steam Aralık 2025
Shape of Dreams Steam Aralık 2025
Storage Hunter Simulator Steam Aralık 2025
Sword of the Sea Steam Aralık 2025
Underground Garage Steam Aralık 2025
Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2 Epic Games Aralık 2025
Witchfire Epic Games Aralık 2025

NVIDIA GeForce NOW'a Aralık ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

Geforce Nvidia Oyunlar

