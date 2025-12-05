[Aralık 2025] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Aralık ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.
Aralık ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Call of Duty: Modern Warfare III ve Dying Light: The Beast olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Tarih
|MARVEL Cosmic Invasion
|Steam, Xbox
|1 Aralık
|Call of Duty: Modern Warfare II
|Battle.net
|2 Aralık
|Call of Duty: Modern Warfare III
|Battle.net
|2 Aralık
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|Battle.net
|2 Aralık
|XOCIETY
|Epic Games
|2 Aralık
|Spyro Reignited Trilogy
|Ubisoft
|2 Aralık
|Lost Records: Bloom & Rage
|Xbox
|2 Aralık
|OCTOPATH TRAVELER 0
|Steam
|4 Aralık
|ROUTINE
|Steam, Xbox
|4 Aralık
|MIMESIS
|Steam
|Aralık 2025
|Enshrouded
|Steam
|Aralık 2025
|Fallout 76
|Steam, Xbox
|Aralık 2025
|Dome Keeper
|Xbox
|9 Aralık
|Death Howl
|Steam, Xbox
|9 Aralık
|Everdream Village
|Steam
|12 Aralık
|ARC Raiders
|Epic Games
|Aralık 2025
|Dying Light: The Beast
|Epic Games
|Aralık 2025
|Citizen Sleeper
|Steam
|Aralık 2025
|For the King II
|Steam
|Aralık 2025
|Jurassic World Evolution 3
|Epic Games
|Aralık 2025
|Hogwarts Legacy
|Steam, Epic Games, Xbox
|Aralık 2025
|LEGO Harry Potter Collection
|Steam
|Aralık 2025
|Lara Croft and the Temple of Osiris
|Xbox
|Aralık 2025
|Pigeon Simulator
|Xbox
|Aralık 2025
|Pacific Drive
|Xbox
|Aralık 2025
|Powerwash Simulator 2
|Steam
|Aralık 2025
|Shape of Dreams
|Steam
|Aralık 2025
|Storage Hunter Simulator
|Steam
|Aralık 2025
|Sword of the Sea
|Steam
|Aralık 2025
|Underground Garage
|Steam
|Aralık 2025
|Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2
|Epic Games
|Aralık 2025
|Witchfire
|Epic Games
|Aralık 2025
NVIDIA GeForce NOW'a Aralık ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.