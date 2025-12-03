Aralık 2025 Tesla Fiyat Listesi: Hala Uygun Fiyatlı mı?

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye operasyonlarına tam gaz devam ediyor. Her ne kadar eskisi kadar uygun fiyatlı olmaması nedeniyle tepki çekse de Model Y, elektrikli otomobil satın almak isteyenlerin favorisi durumunda.
Peki Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek otomobil olan Model Y'nin güncel fiyatları nasıl? Bu içeriğimizde Tesla Model Y Aralık 2025 fiyat ve opsiyon listesine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Tesla fiyatları - Aralık 2025
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Model Y
|-
|2.349.300 TL
Tesla Model Y fiyatları - Aralık 2025:
|Versiyon
|Menzil
|Başlangıç Fiyatı
|Standart Arkadan Çekiş
|534 km
|2.349.300 TL
|Premium Long Range Dört Çeker
|600 km
|3.998.400 TL
|Performance Dört Çeker
|580 km
|4.418.400 TL
Tesla Model Y opsiyon fiyatları - Aralık 2025:
|Opsiyon
|Fiyatı
|Paket
|20" Helix 2.0 Jantlar
|66.850 TL
|Premium Long Range Dört Çeker
|Özel Renk
|36.200 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Çeki Demiri
|40.380 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Siyah ve Beyaz İç Mekan
|36.200 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Geliştirilmiş Otopilot
|115.260 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Full-Self Driving Kabiliyeti
|228.480 TL
|Tüm donanım seçenekleri