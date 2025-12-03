Tümü Webekno
Aralık 2025 Tesla Fiyat Listesi: Hala Uygun Fiyatlı mı?

Tesla, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Firmanın Türkiye'deki tek otomobili olan Model Y, mevcut fiyatlardan satın alınmaya devam edecek. Şirket şu an için herhangi bir zam duyurmadı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye operasyonlarına tam gaz devam ediyor. Her ne kadar eskisi kadar uygun fiyatlı olmaması nedeniyle tepki çekse de Model Y, elektrikli otomobil satın almak isteyenlerin favorisi durumunda.

Peki Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek otomobil olan Model Y'nin güncel fiyatları nasıl? Bu içeriğimizde Tesla Model Y Aralık 2025 fiyat ve opsiyon listesine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Tesla fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Model Y - 2.349.300 TL

Tesla Model Y fiyatları - Aralık 2025:

Tesla Model Y’nin Türkiye Fiyatına Bir Kez Daha Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı

Versiyon Menzil Başlangıç Fiyatı
Standart Arkadan Çekiş 534 km 2.349.300 TL
Premium Long Range Dört Çeker 600 km 3.998.400 TL
Performance Dört Çeker 580 km 4.418.400 TL

Tesla Model Y opsiyon fiyatları - Aralık 2025:

Opsiyon Fiyatı Paket
20" Helix 2.0 Jantlar 66.850 TL Premium Long Range Dört Çeker
Özel Renk 36.200 TL Tüm donanım seçenekleri
Çeki Demiri 40.380 TL Tüm donanım seçenekleri
Siyah ve Beyaz İç Mekan 36.200 TL Tüm donanım seçenekleri
Geliştirilmiş Otopilot 115.260 TL Tüm donanım seçenekleri
Full-Self Driving Kabiliyeti 228.480 TL Tüm donanım seçenekleri
"Uygun Fiyatlı" Model Y'ler Tesla'nın Elinde Patladı: Türkiye'de İlgi Görmedi! "Uygun Fiyatlı" Model Y'ler Tesla'nın Elinde Patladı: Türkiye'de İlgi Görmedi!
Tesla Elektrikli Araba

