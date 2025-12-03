Aralık 2025 Tesla Fiyat Listesi: Hala Uygun Fiyatlı mı?

Tesla, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Firmanın Türkiye'deki tek otomobili olan Model Y, mevcut fiyatlardan satın alınmaya devam edecek. Şirket şu an için herhangi bir zam duyurmadı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye operasyonlarına tam gaz devam ediyor. Her ne kadar eskisi kadar uygun fiyatlı olmaması nedeniyle tepki çekse de Model Y, elektrikli otomobil satın almak isteyenlerin favorisi durumunda.

Peki Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek otomobil olan Model Y'nin güncel fiyatları nasıl? Bu içeriğimizde Tesla Model Y Aralık 2025 fiyat ve opsiyon listesine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Tesla fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Model Y - 2.349.300 TL

Tesla Model Y fiyatları - Aralık 2025:

Versiyon Menzil Başlangıç Fiyatı Standart Arkadan Çekiş 534 km 2.349.300 TL Premium Long Range Dört Çeker 600 km 3.998.400 TL Performance Dört Çeker 580 km 4.418.400 TL

Tesla Model Y opsiyon fiyatları - Aralık 2025: