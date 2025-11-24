"Uygun Fiyatlı" Model Y'ler Tesla'nın Elinde Patladı: Türkiye'de İlgi Görmedi!

Uygun fiyatlı Tesla Model Y, geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunuldu. Ancak envantere bakıldığında aracın ilgi görmediği anlaşıldı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, yakın zamanda en çok satan arabası Model Y’nin uygun fiyatlı versiyonunu tanıtmıştı. Bu aracın ülkemize de geleceği duyurulmuştu. Öyle ki kırpılmış Model Y, 21 Kasım tarihinde** 2 milyon 349 bin 300 TL fiyata** Türkiye’de satışa çıktı.

“Ucuz” etiketiyle tanıtılan Model Y’nin fiyatı, ülkemizde normalde satılan giriş seviye Model Y’den 70 bin TL civarında daha ucuzdu. Ancak araçlar arasında inanılmaz farklar olması yeni versiyonun ne kadar ilgi göreceği konusunda soru işareti yaratmıştı. Envanterdeki son durum ise araç hakkındaki endişeleri doğruladı.

Tesla’nın ucuz Model Y’si ilgi görmedi, envanterde araçlar duruyor

Tesla’nın yeni uygun fiyatlı Model Y aracının satıldığı envanter sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Normalde yeni bir Tesla aracı çıktığında envanterdeki araçlar kısa sürede tükenirdi. Ancak kırpılmış Model Y’de durumun böyle olmadığı, aksine tam tersi yaşandığı görüldü.

Geçtiğimiz cuma günü envanterde listelenmeye başlayan araçların çoğu hâlâ duruyor. Buradan anlayabileceğiniz üzere uygun fiyatlı Model Y, müşterilerin ilgisini çekmeyerek satılmadı. Karşılaştırma yapacak olursak önceki Model Y envanterde listelendiğinde âdeta saniyeler içinde tükenmişti. Yeni Model Y ise günler geçmesine rağmen hâlâ satılmadı.

Neden ilgi düşük kaldı?

Burada temel sebep, aracın kırpılmış versiyon olmasına rağmen yüksek fiyattan satışa sunulması. Öyle ki önceki Model Y SR modeli harika özellikleri uygun fiyata sunarak piyasayı kırmayı başarmış, envanter saniyeler içinde tükenmiş, çok büyük ilgi görmüştü. Hatta ülkemizde en çok satan elektrikli otomobil listelerinde zirveye bile oturmuştu.

Ucuz olarak lanse edilen yeni Model Y ise ondan çok az daha ucuz bir fiyata satışa çıktı. 2,349 milyon TL’lik fiyatına rağmen özellikleri SR versiyondan çok daha aşağıda. Yani anlayacağınız hem fiyatı yüksek hem de özellikleri çok daha kötü. Tasarımı da önceki versiyona göre daha eski görünüyor diyebiliriz. Tüm bu farklar, yeni versiyonun ilgi görmemesini sağladı. Model Y SR ile ucuz Model Y arasındaki farklara aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlı Model Y ile normalde satılan Model Y SR arasındaki farklar: