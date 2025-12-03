Aralık 2025 Togg Fiyat Listesi: T10X ve T10F'te Zam Var mı?
Togg'un aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Firma, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ay da fiyat artışı yapmadı. T10F ile T10X isimli modeller, hâlâ uygun fiyatları ile dikkat çekmeye devam ediyorlar.
Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), piyasaya sürdüğü T10F ve T10X modelleri ile büyük ilgi görüyor. Bu otomobiller hem fiyatları hem de sunduğu özelliklerle tüketicilerden tam not aldı. Peki Togg fiyatları ne durumda? Şirket aralık ayında fiyat listesini değiştirdi mi?
Bu içeriğimizde Togg T10F ile Togg T10X'in Aralık 2025 fiyat listelerine yakından bakacağız. Ayrıca otomobillerin opsiyon fiyatlarını da inceleyeceğiz. Fiyatları Togg'dan aldığımızı ve firma tarafından değişiklik yapıldığı zaman içeriğimizi güncelleyeceğimizi belirtelim.