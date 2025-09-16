Togg T10X vs Togg T10F Karşılaştırması: Aralarında Ne Fark Var?

Türkiye'nin otomobili Togg, T10X SUV modelinden sonra şimdi de T10F fastback modelini piyasaya sürdü. Peki bu otomobiller tasarım, performans, menzil ve kullanışlılık gibi kritik noktalarda birbirlerinden nasıl ayrılıyorlar? Tüm artıları ve eksileriyle Togg T10X ve Togg T10F karşılaştırması Webtekno'da!

Türkiye'nin otomobili Togg, yollardaki ilk göz ağrımız olan T10X ile büyük bir başarı yakaladıktan sonra şimdi de aileyi genişletiyor. Karşımızda, aynı teknolojik altyapıyı paylaşan fakat tamamen farklı ruhlara hitap eden yeni bir model var: T10F. Bu durum, potansiyel Togg müşterilerinin aklında tatlı bir soru işareti oluşturuyor: ailenin ilk üyesi mi, yoksa en yeni kanı mı? İkisi de yerli, ikisi de elektrikli ve ikisi de "akıllı cihaz" olarak tanımlanıyor; ancak aralarında dağlar kadar felsefe farkı var.

Bu karşılaştırmada, bir yanda yerden yüksek yapısı ve heybetli duruşuyla SUV segmentinin tüm avantajlarını sunan Togg T10X varken, diğer yanda aerodinamik tasarımı ve sportif hatlarıyla öne çıkan fastback gövdeli Togg T10F bulunuyor. Gelin şimdi bu iki kardeşin rekabetine yakından bakalım ve hangi modelin sizin için daha uygun olduğuna birlikte karar verelim.

İlk bakışta farklar: SUV heybeti mi, fastback şıklığı mı?

İki modeli birbirinden ayıran en temel ve en belirgin özellik, şüphesiz ki gövde tipleri ve tasarımları. T10X, 4.599 mm uzunluğa, 1.886 mm genişliğe ve 1.676 mm yüksekliğe sahip bir C-SUV. Bu boyutlar ona yolda komutan bir duruş, içinde ise ferah bir baş mesafesi ve yüksek bir sürüş pozisyonu kazandırıyor. "Yalın dış tasarımı akıcılığı ve gücü temsil eden" T10X, yerden 190 mm'nin üzerindeki yüksekliğiyle de SUV karakterini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Diğer yanda ise T10F, 4.830 mm'lik uzunluğuyla abisinden daha uzun bir otomobil. Ancak en büyük fark, 1.559 mm'lik yüksekliğinde ortaya çıkıyor. Bu alçak ve akıcı tavan çizgisi, ona 0,24'lere varan çok iddialı bir sürtünme katsayısı sağlıyor. "Dinamik ve heyecan verici hatlara" sahip olan fastback gövde sadece estetik olarak değil, aynı zamanda verimlilik ve menzil konusunda da T10F'e ciddi bir avantaj kazandırıyor. Yani bir yanda heybet ve hakimiyet, diğer yanda ise zarafet ve verimlilik var.

Direksiyonun arkasında neler değişiyor? Performans, menzil ve batarya karşılaştırması

Kağıt üzerinde tasarımları kadar, performans ve verimlilik değerlerinde de iki Togg modeli arasında önemli farklar bulunuyor. Her iki model de arkadan itişli (RWD) standart ve uzun menzil seçenekleriyle sunuluyor. Ancak T10F, aileye bir de dört tekerlekten çekişli (AWD) ve yüksek performanslı bir versiyon ekleyerek rekabeti başka bir boyuta taşıyor. Aerodinamik yapıdaki farklar, özellikle menzil değerlerine doğrudan yansıyor.

Aşağıdaki tabloda, iki modelin en çok merak edilen teknik verilerini net bir şekilde görebilirsiniz. Bu rakamlar, hangi aracın sizin sürüş tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğunu anlamanızda kilit rol oynayacak.

Teknik Özellik Togg T10X (Uzun Menzil V2) Togg T10F (Uzun Menzil V2 RWD) Togg T10F (V2 AWD) Maksimum Güç 160 kW / 218 BG 160 kW / 218 BG 320 kW / 435 BG Maksimum Tork 350 Nm 350 Nm 700 Nm 0-100 km/s Hızlanma 7,8 saniye 7,5 saniye 4,1 saniye Batarya Kapasitesi 88,5 kWh 88,5 kWh 88,5 kWh Karma Menzil (WLTP) 523 km 610 km 523 km DC Şarj Süresi (%20-%80) ~28 dakika ~28 dakika ~28 dakika

Tabloya baktığımızda ilk dikkat çeken nokta, aynı batarya kapasitesine (88.5 kWh) sahip olmalarına rağmen T10F'in RWD versiyonunun, T10X'e göre yaklaşık 87 kilometre daha fazla menzil sunması. Bu durum, T10F'in aerodinamik fastback tasarımının en büyük meyvesi. Eğer önceliğiniz tek şarjla en uzun mesafeyi gitmekse, T10F burada net bir şekilde öne çıkıyor. Performans tarafında ise asıl sürprizi T10F'in AWD versiyonu yapıyor. 320 kW (435 HP) güç ve 700 Nm tork üreten bu versiyon, 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,1 saniyede ulaşarak adeta bir spor otomobil performansı vadediyor. Ortak noktaları ise ikisinin de 180 kW DC şarj desteğiyle 28 dakikada %20'den %80 doluma ulaşabilmesi; bu da uzun yolculuklarda hayat kurtaran bir özellik.

İç hacim ve pratiklik: Aileler için hangisi daha mantıklı?

Bir otomobili "aile otomobili" yapan en önemli özellikler, sunduğu iç hacim ve yükleme kapasitesidir. Togg'un her iki modeli de bu konuda iddialı bir başlangıç yapıyor. İki aracın da tam 2.890 mm'lik aks mesafesine sahip olması hem T10X'te hem de T10F'te geniş bir diz mesafesi sunulacağının en büyük kanıtı. Ancak iş bagaj hacmine geldiğinde, kağıt üstündeki veriler çoğu kişiyi şaşırtacak bir sonuç ortaya koyuyor. Beklenenin aksine, fastback gövdeli T10F, standart kullanımda 505 litrelik bagaj hacmi sunarken, SUV gövdeli T10X'in bagaj hacmi 441 litrede kalıyor. Bu da demek oluyor ki arka koltuklar dik konumdayken T10F'e daha fazla valiz sığdırmak mümkün.

Peki bu durum T10X'in daha az pratik olduğu anlamına mı geliyor? Tam olarak değil. SUV gövdesinin avantajı, arka koltuklar yatırıldığında ortaya çıkıyor. T10X, koltuklar yatırıldığında toplam 1.515 litrelik devasa bir yükleme alanı sunarken, T10F'in hacmi 1.350 litrede kalıyor. Ayrıca T10X'in "kabin içindeki yüksek baş mesafesi", özellikle arka koltuklarda oturan uzun boylu yolcular için daha ferah bir ortam sağlıyor. Özetle; günlük kullanımda ve tatil yolculuklarında T10F'in daha büyük standart bagajı bir avantajken, büyük ve hacimli eşyalar taşımak gerektiğinde veya arka koltukta sık sık yetişkinler seyahat ediyorsa T10X'in sunduğu esneklik ve ferahlık daha ağır basıyor.

Teknoloji ve donanım: Ekranlar aynı, peki ya diğer detaylar?

Togg'un teknoloji konusundaki en iddialı imzası olan ve iç mekana girer girmez tüm dikkatleri üzerine çeken "uçtan uca ekran" deneyimi, her iki modelde de standart olarak sunuluyor. Hem T10X'te hem de T10F'te sürücünün önünde 12.3 inçlik bir dijital gösterge paneli, ortada ise ön yolcuyu da kapsayan 29 inçlik devasa bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bu panele, klima ve diğer temel fonksiyonları kontrol etmeyi sağlayan 8 inçlik bir kumanda ekranı daha eşlik ediyor. Trumore dijital platformu, uygulama mağazası Tru.Store ve opsiyonel olarak sunulan 12 hoparlörlü Meridian Premium ses sistemi gibi kilit teknolojik donanımlar da her iki modelin ortak zenginlikleri arasında

Sürüş destek sistemleri tarafında da tam bir teknoloji kardeşliği hakim. Kör nokta asistanı, dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve otomatik park asistanı gibi güncel tüm güvenlik ve konfor donanımları her iki modelde de bulunuyor. Ancak donanım listelerinin derinliklerine indiğimizde T10X'in pratik bir avantajı göze çarpıyor: AC şarj kapasitesi. T10F'in tüm versiyonları 11 kW AC şarj kapasitesiyle gelirken, T10X'in uzun menzilli versiyonlarında opsiyonel olarak 22 kW AC şarj kapasitesi sunuluyor. Bu, uyumlu AC şarj istasyonlarında T10X'in T10F'e göre bataryasını iki kata kadar daha hızlı doldurabileceği anlamına geliyor. Yani her ne kadar dijital deneyimleri ve güvenlik donanımları birebir aynı olsa da şarj alışkanlıkları ve imkanları T10X'i bir adım öne çıkarabilir.

Bir de fiyatlara bakalım:

Versiyon Togg T10X Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1.862.000 TL 1.878.000 TL V1 RWD Uzun Menzil 2.172.000 TL 2.188.000 TL V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL 2.363.000 TL

Hangi Togg modeli kime göre?

Her detayıyla incelediğimizde görüyoruz ki Togg, T10X ve T10F ile aslında aynı ailenin tamamen farklı karakterlere sahip iki üyesini yaratmış. Seçim yapmak, tamamen sizin önceliklerinize, yaşam tarzınıza ve bir otomobilden beklentilerinize kalıyor. T10X; yerden yüksek yapısı, komutan sürüş pozisyonu, ferah baş mesafesi ve arka koltuklar yatırıldığında sunduğu 1.515 litrelik devasa yükleme alanıyla tam bir SUV. Geniş aileler, sık sık büyük eşyalar taşıyanlar ve yola hakim bir sürüşü tercih edenler için T10X, biçilmiş kaftan. Ayrıca 22 kW AC şarj opsiyonuyla şarj esnekliği arayanlar için de bir adım önde.

Diğer yanda ise T10F, zarafeti ve verimliliği temsil ediyor. Aerodinamik fastback tasarımı sayesinde RWD versiyonuyla 610 km'ye varan menzil sunarak menzil kaygısını ortadan kaldırıyor. 505 litrelik standart bagaj hacmiyle günlük kullanımda ve valizli seyahatlerde abisinden daha pratik. Eğer sizin için öncelik tek şarjla en uzağa gitmek, daha sportif ve akıcı bir tasarıma sahip olmak ise T10F sizin aracınız. Ayrıca 4,1 saniyelik 0-100 km/s hızlanması sunan AWD versiyonuyla performansı en tepeye koyan kullanıcılar için de Togg ailesindeki tek adres T10F.

Peki tüm bu detaylardan sonra sizin tercihiniz hangisi olurdu? SUV'un heybeti mi, fastback'in zarafeti mi? Yorumlara bekliyoruz!

