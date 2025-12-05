Aralık 2025 Toyota Kampanyaları: Corolla'da 390 Bin TL'ye Varan İndirimi Kaçırmayın!

Toyota, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel kampanyalarını açıkladı. Firma her ay olduğu gibi bu ay da hem indirim hem kredi kampanyaları sunuyor. Eğer normal fiyatı 2 milyon TL'ye dayanan Corolla'yı değerlendirmek isterseniz bu fırsatları kaçırmasanız iyi olur.

Japon otomobil devi Toyota, Aralık 2025 dönemi boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Şirket, buna ek olarak bu ay boyunca geçerli olan kampanyaları da paylaştı. Hazır yıl sonu gelmişken bu kampanyaları değerlendirmeniz, faydanıza olabilir. Neticede 2026 yılı, her zaman olduğu gibi zamlarla gelecek.

Peki Toyota'nın Aralık 2025 kampanyaları arasında neler var? Firma bu ay otomobil satmak için neler yapıyor? Bu içeriğimizde Toyota'nın sıfır araba kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Toyota kampanyaları - Aralık 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı Corolla 1.989.500 TL 1.750.000 TL Corolla Hybrid 2.354.000 TL 2.180.500 TL Corolla Cross Hybrid 2.865.000 TL 2.435.000 TL C-HR Hybrid 2.213.000 TL 1.995.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.338.000 TL 1.995.500 TL Yaris Cross Hybrid 2.385.000 TL 2.098.500 TL Yaris Hybrid 1.962.000 TL 1.771.500 TL Land Cruiser Prado 16.000.000 TL 12.000.000 TL Hilux 2.492.500 TL 2.134.000 TL Proace City 1.731.000 TL 1.471.000 TL Proace City Cargo 1.154.000 TL 1.078.500 TL Proace Verso 2.246.000 TL 2.136.000 TL Proace Cargo 1.544.500 TL 1.406.000 TL Proace Max 1.696.000 TL 1.395.500 TL Proace Max Kamyonet 1.746.500 TL 1.490.500 TL

Toyota Corolla alınır mı?

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Toyota, bu ay neredeyse tüm otomobillerinde indirim uyguluyor. Corolla gibi çok sevilen modellerde 390.000 TL'ye varan indirim avantajı yılın son ayında da devam ediyor. İndirim oranları, satın almayı düşündüğünüz versiyona göre değişiklik gösteriyor.

Kredi kampanyası olan modeller:

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı Hilux 1.000.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,39 faiz Proace City 300.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz Proace City Cargo 150.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz Proace Verso 315.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Proace Verso 700.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,99 faiz Proace Cargo Belirtilmemiş 12 ay vade, yüzde 0 faiz Proace Max 315.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz

Toyota'nın Aralık 2025 kredi kampanyalarına baktığımızda daha çok ticari araçlar için fırsatlar sunulduğunu görüyoruz. Özellikle faizsiz ve 12 ay vadeli kredi kampanyaları, ticari araç almayı düşünen tüketiciler için oldukça avantajlı görünüyor. Ayrıca Hilux'taki durum da hiç fena değil.

Toyota güncel fiyat listesi için:

Yukarıda bahsettiğimiz kampanyaların 31 Aralık tarihine kadar geçerli ve stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgi almak için Toyota satış merkezlerini ziyaret edebilirsiniz.