Aralık 2025 Toyota Kampanyaları: Corolla'da 390 Bin TL'ye Varan İndirimi Kaçırmayın!

Toyota, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel kampanyalarını açıkladı. Firma her ay olduğu gibi bu ay da hem indirim hem kredi kampanyaları sunuyor. Eğer normal fiyatı 2 milyon TL'ye dayanan Corolla'yı değerlendirmek isterseniz bu fırsatları kaçırmasanız iyi olur.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Toyota, Aralık 2025 dönemi boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Şirket, buna ek olarak bu ay boyunca geçerli olan kampanyaları da paylaştı. Hazır yıl sonu gelmişken bu kampanyaları değerlendirmeniz, faydanıza olabilir. Neticede 2026 yılı, her zaman olduğu gibi zamlarla gelecek.

Peki Toyota'nın Aralık 2025 kampanyaları arasında neler var? Firma bu ay otomobil satmak için neler yapıyor? Bu içeriğimizde Toyota'nın sıfır araba kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Toyota kampanyaları - Aralık 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı
Corolla 1.989.500 TL 1.750.000 TL
Corolla Hybrid 2.354.000 TL 2.180.500 TL
Corolla Cross Hybrid 2.865.000 TL 2.435.000 TL
C-HR Hybrid 2.213.000 TL 1.995.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 2.338.000 TL 1.995.500 TL
Yaris Cross Hybrid 2.385.000 TL 2.098.500 TL
Yaris Hybrid 1.962.000 TL 1.771.500 TL
Land Cruiser Prado 16.000.000 TL 12.000.000 TL
Hilux 2.492.500 TL 2.134.000 TL
Proace City 1.731.000 TL 1.471.000 TL
Proace City Cargo 1.154.000 TL 1.078.500 TL
Proace Verso 2.246.000 TL 2.136.000 TL
Proace Cargo 1.544.500 TL 1.406.000 TL
Proace Max 1.696.000 TL 1.395.500 TL
Proace Max Kamyonet 1.746.500 TL 1.490.500 TL

Toyota Corolla alınır mı?

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Toyota, bu ay neredeyse tüm otomobillerinde indirim uyguluyor. Corolla gibi çok sevilen modellerde 390.000 TL'ye varan indirim avantajı yılın son ayında da devam ediyor. İndirim oranları, satın almayı düşündüğünüz versiyona göre değişiklik gösteriyor.

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı
Hilux 1.000.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,39 faiz
Proace City 300.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace City Cargo 150.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Verso 315.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Verso 700.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,99 faiz
Proace Cargo Belirtilmemiş 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Max 315.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz

Toyota'nın Aralık 2025 kredi kampanyalarına baktığımızda daha çok ticari araçlar için fırsatlar sunulduğunu görüyoruz. Özellikle faizsiz ve 12 ay vadeli kredi kampanyaları, ticari araç almayı düşünen tüketiciler için oldukça avantajlı görünüyor. Ayrıca Hilux'taki durum da hiç fena değil.

Toyota güncel fiyat listesi için:

Yukarıda bahsettiğimiz kampanyaların 31 Aralık tarihine kadar geçerli ve stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgi almak için Toyota satış merkezlerini ziyaret edebilirsiniz.

