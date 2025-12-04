Aralık 2025: Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları tavan yapmış durumda. Kimileri çevreci ve yenilikçi olduğu, kimileri ise uygun fiyata çok iyi seçenekler olduğu için elektrikli otomobil tercih ediyor. İş öyle bir noktaya gelmiş durumda ki Türkiye'de satılan otomobillerin kabaca yüzde 20'si, elektrikten güç alıyor.
Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, Aralık 2025 güncel fiyat listelerine göre ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobillere yakından bakacağız. Dilerseniz hemen listeye geçelim.
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller
|Marka-Model
|Başlangıç Fiyatı
|Citroen e-C3
|1.375.000 TL
|Hyundai INSTER
|1.416.000 TL
|Fiat Grande Panda
|1.449.900 TL
|BYD ATTO2
|1.529.000 TL
|Opel Frontera
|1.580.000 TL
|BYD DOLPHIN
|1.610.000 TL
|Citroen e-C3 Aircross
|1.621.000 TL
|Opel Corsa-e
|1.662.000 TL
|Renault R5 E-Tech
|1.858.000 TL
|Togg T10X
|1.862.000 TL
|Togg T10F
|1.878.000 TL
Citroen e-C3 fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|83 kW, Elektrikli
|Plus, Otomatik
|1.375.000 TL
|83 kW, Elektrikli
|Max, Otomatik
|1.434.000 TL
Hyundai INSTER fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|871.1 kW 4x2, Elektrikli
|Dynamic, Otomatik
|1.416.000 TL
|84.5 kW 4x2, Elektrikli
|Advance, Otomatik
|1.639.000 TL
|84.5 kW 4x2, Elektrikli
|Cross Advance, Otomatik
|1.689.000 TL
Fiat Grande Panda fiyatları - Aralık 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat | | 44 kWh, Elektrikli | La Prima, Otomatik | 1.449.900 TL |
BYD ATTO2 fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|130 kW, Elektrikli
|Boost, Otomatik
|1.529.000 TL
|130 kW, Elektrikli
|Comfort, Otomatik
|1.629.000 TL
Opel Frontera fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|100 kW, Elektrikli
|GS, Otomatik
|1.580.000 TL
|100 kW, Elektrikli
|GS Uzun Menzil, Otomatik
|1.751.000 TL
BYD DOLPHIN fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW, Elektrikli
|Comfort, Otomatik
|1.610.000 TL
|150 kW, Elektrikli
|Design, Otomatik
|1.740.000 TL
Citroen e-C3 Aircross fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|83 kW, Elektrikli
|Max, Otomatik
|1.604.000 TL
|83 kW, Elektrikli
|Max Uzun Menzil, Otomatik
|1.721.000 TL
Opel Corsa-e fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|100 kW, Elektrikli
|GS, Otomatik
|1.662.000 TL
Renault R-5 E-Tech fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|EV40 120 HP, Elektrikli
|Techno, Otomatik
|1.858.000 TL
|EV52 150 HP, Elektrikli
|Techno, Otomatik
|1.910.500 TL
Togg T10X fiyatları - Aralık 2025
|Versiyon
|Menzil
|Fiyatı
|V1 RWD
|Standart Menzil (314 km)
|1.862.000 TL
|V1 RWD
|Uzun Menzil (523 km)
|2.172.000 TL
|V2 RWD
|Uzun Menzil (523 km)
|2.363.000 TL
|V2 4More
|468 km
|3.133.641 TL
Togg T10F fiyatları - Aralık 2025
|Versiyon
|Menzil
|Fiyatı
|V1 RWD
|Standart Menzil (350 km)
|1.878.000 TL
|V1 RWD
|Uzun Menzil (623 km)
|2.188.000 TL
|V2 RWD
|Uzun Menzil (623 km)
|2.363.000 TL
|V2 4More
|523 km
|3.133.641 TL