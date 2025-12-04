Aralık 2025: Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde Aralık 2025 güncel fiyat listelerine göre en bütçe dostu elektrikli arabalara yakından bakıyoruz. İşte detaylar...

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları tavan yapmış durumda. Kimileri çevreci ve yenilikçi olduğu, kimileri ise uygun fiyata çok iyi seçenekler olduğu için elektrikli otomobil tercih ediyor. İş öyle bir noktaya gelmiş durumda ki Türkiye'de satılan otomobillerin kabaca yüzde 20'si, elektrikten güç alıyor.

Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, Aralık 2025 güncel fiyat listelerine göre ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobillere yakından bakacağız. Dilerseniz hemen listeye geçelim.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller

Marka-Model Başlangıç Fiyatı Citroen e-C3 1.375.000 TL Hyundai INSTER 1.416.000 TL Fiat Grande Panda 1.449.900 TL BYD ATTO2 1.529.000 TL Opel Frontera 1.580.000 TL BYD DOLPHIN 1.610.000 TL Citroen e-C3 Aircross 1.621.000 TL Opel Corsa-e 1.662.000 TL Renault R5 E-Tech 1.858.000 TL Togg T10X 1.862.000 TL Togg T10F 1.878.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 871.1 kW 4x2, Elektrikli Dynamic, Otomatik 1.416.000 TL 84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.639.000 TL 84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.689.000 TL

Fiat Grande Panda fiyatları - Aralık 2025

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat | | 44 kWh, Elektrikli | La Prima, Otomatik | 1.449.900 TL |

BYD ATTO2 fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 130 kW, Elektrikli Boost, Otomatik 1.529.000 TL 130 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.629.000 TL

Opel Frontera fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.580.000 TL 100 kW, Elektrikli GS Uzun Menzil, Otomatik 1.751.000 TL

BYD DOLPHIN fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.610.000 TL 150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.740.000 TL

Citroen e-C3 Aircross fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.604.000 TL 83 kW, Elektrikli Max Uzun Menzil, Otomatik 1.721.000 TL

Opel Corsa-e fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.662.000 TL

Renault R-5 E-Tech fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat EV40 120 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.858.000 TL EV52 150 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.910.500 TL

Togg T10X fiyatları - Aralık 2025

Versiyon Menzil Fiyatı V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.862.000 TL V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.172.000 TL V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.363.000 TL V2 4More 468 km 3.133.641 TL

Togg T10F fiyatları - Aralık 2025