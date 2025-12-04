Tümü Webekno
Aralık 2025: Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde Aralık 2025 güncel fiyat listelerine göre en bütçe dostu elektrikli arabalara yakından bakıyoruz. İşte detaylar...

Aralık 2025: Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları tavan yapmış durumda. Kimileri çevreci ve yenilikçi olduğu, kimileri ise uygun fiyata çok iyi seçenekler olduğu için elektrikli otomobil tercih ediyor. İş öyle bir noktaya gelmiş durumda ki Türkiye'de satılan otomobillerin kabaca yüzde 20'si, elektrikten güç alıyor.

Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, Aralık 2025 güncel fiyat listelerine göre ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobillere yakından bakacağız. Dilerseniz hemen listeye geçelim.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller

Marka-Model Başlangıç Fiyatı
Citroen e-C3 1.375.000 TL
Hyundai INSTER 1.416.000 TL
Fiat Grande Panda 1.449.900 TL
BYD ATTO2 1.529.000 TL
Opel Frontera 1.580.000 TL
BYD DOLPHIN 1.610.000 TL
Citroen e-C3 Aircross 1.621.000 TL
Opel Corsa-e 1.662.000 TL
Renault R5 E-Tech 1.858.000 TL
Togg T10X 1.862.000 TL
Togg T10F 1.878.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Aralık 2025

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Aralık 2025

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
871.1 kW 4x2, Elektrikli Dynamic, Otomatik 1.416.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.639.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.689.000 TL

Fiat Grande Panda fiyatları - Aralık 2025

Başlıksız-1

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat | | 44 kWh, Elektrikli | La Prima, Otomatik | 1.449.900 TL |

BYD ATTO2 fiyatları - Aralık 2025

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
130 kW, Elektrikli Boost, Otomatik 1.529.000 TL
130 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.629.000 TL
BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri! BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

Opel Frontera fiyatları - Aralık 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.580.000 TL
100 kW, Elektrikli GS Uzun Menzil, Otomatik 1.751.000 TL

BYD DOLPHIN fiyatları - Aralık 2025

BYD Eylül 2025 Fiyatlarını Açıkladı: Biri Hariç Tüm Modeller Yine Zamlandı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.610.000 TL
150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.740.000 TL

Citroen e-C3 Aircross fiyatları - Aralık 2025

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.604.000 TL
83 kW, Elektrikli Max Uzun Menzil, Otomatik 1.721.000 TL

Opel Corsa-e fiyatları - Aralık 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.662.000 TL

Renault R-5 E-Tech fiyatları - Aralık 2025

Renault, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Clio Fiyatı Uçtu Gidiyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
EV40 120 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.858.000 TL
EV52 150 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.910.500 TL

Togg T10X fiyatları - Aralık 2025

Başlıksız-1

Versiyon Menzil Fiyatı
V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.862.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.172.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.363.000 TL
V2 4More 468 km 3.133.641 TL

Togg T10F fiyatları - Aralık 2025

Başlıksız-1

Versiyon Menzil Fiyatı
V1 RWD Standart Menzil (350 km) 1.878.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.188.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.363.000 TL
V2 4More 523 km 3.133.641 TL
Togg Elektrikli Araba BYD

