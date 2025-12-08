Aralık 2025 Volkswagen Fiyat Listesi: Yeni Yıldan Önce Son Şanslar!

Alman otomobil devi Volkswagen, Aralık 2025'e oldukça hızlı bir giriş yaptı. Birbirinin peşi sıra kampanya açıklayan firma, bu ay zam yapmamayı tercih etti. Şirketin internet sitesine baktığımızda şu an için fiyatların kasım ayı ile aynı olduğunu görüyoruz.
Peki Volkswagen'in Aralık 2025 güncel fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.
Volkswagen araba fiyatları - Aralık 2025
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Polo
|1.765.000 TL
|1.765.000 TL
|T-Cross
|2.038.000 TL
|2.038.000 TL
|Taigo
|1.886.000 TL
|1.886.000 TL
|Golf
|2.022.000 TL
|2.022.000 TL
|T-Roc
|2.384.000 TL
|2.384.000 TL
|Tiguan
|3.049.000 TL
|3.049.000 TL
|Yeni Tayron
|3.287.000 TL
|3.287.000 TL
|ID.4
|2.387.000 TL
|2.387.000 TL
|Passat
|3.227.000 TL
|3.227.000 TL
|ID.7
|4.177.000 TL
|4.177.000 TL
|Touareg
|10.143.000 TL
|10.143.000 TL
Polo fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 80 PS, Benzinli
|Impression, Manuel
|1.765.000 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|1.985.000 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.130.000 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.572.000 TL
Polo opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.510 TL
|Impression, Life, Style
|Açılır Cam Tavan
|53.780 TL
|Impression, Life, Style
T-Cross fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|2.038.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.277.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.546.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.644.000 TL
T-Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|16.320 TL
|Life, Style, R-Line
Taigo fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|1.886.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.205.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.622.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.735.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.792.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.986.000 TL
Taigo opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|17.360 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|49.950 TL
|Life, Style, R-Line
Golf fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 116 PS, Benzinli
|Impression, Manuel
|2.022.000 TL
|1.5 eTSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.535.000 TL
|1.5 eHybrid 204 PS , Hibrit
|Life, Otomatik
|3.112.000 TL
|1.5 eTSI 116 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.860.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|3.040.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|3.243.000 TL
|2.0 TSI 333 PS, Benzinli
|R, Otomatik
|6.324.000 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli
|GTI, Otomatik
|4.659.000 TL
Golf opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|19.260 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
|Açılır Cam Tavan
|56.990 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
T-Roc fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.384.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.820.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|3.141.000 TL
T-Roc opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|20.600 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|66.620 TL
|Life, Style, R-Line
Tiguan fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|3.049.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|3.727.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.184.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|5.609.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|5.935.000 TL
Tiguan opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.780 TL
|Life, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|66.390 TL
|Life, Elegance, R-Line
Yeni Tayron fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|3.287.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life (7 koltuklu), Otomatik
|3.376.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|4.204.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance (7 koltuklu), Otomatik
|4.298.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.485.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line (7 koltuklu), Otomatik
|4.579.000 TL
Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.780 TL
|Life, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|66.390 TL
|Life, Elegance, R-Line
ID.4 fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|125 kW 170 PS, Elektrikli
|Pure, Otomatik
|2.387.000 TL
ID.4 opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|41.960 TL
|Pure
Passat fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Impression, Otomatik
|3.227.000 TL
|1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit
|Impression, Otomatik
|3.462.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Business, Otomatik
|3.664.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|4.281.000 TL
|1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|4.272.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.400.000 TL
|1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit
|R-Line, Otomatik
|4.413.000 TL
|1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit
|R-Line, Otomatik
|4.649.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|6.460.000 TL
|2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|6.498.000 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|6.616.000 TL
Passat opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|34.040 TL
|Business, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|66.700 TL
|Business, Elegance, R-Line
ID.7 fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|210 kW 286 PS, Elektrikli
|Pro S, Otomatik
|4.177.000 TL
ID.7 opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|41.960 TL
|Pro S
Touareg fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|10.143.000 TL
|V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|10.660.000 TL
Touareg opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|53.780 TL
|Elegance, R-Line