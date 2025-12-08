Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Aralık 2025 Volkswagen Fiyat Listesi: Yeni Yıldan Önce Son Şanslar!

Volkswagen'in aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Marka bu ay da zam yapmamayı tercih etti. Yılın son ayında arabayı almayı düşünüyorsanız bu fiyatlara baksanız iyi olur.

Aralık 2025 Volkswagen Fiyat Listesi: Yeni Yıldan Önce Son Şanslar!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Volkswagen, Aralık 2025'e oldukça hızlı bir giriş yaptı. Birbirinin peşi sıra kampanya açıklayan firma, bu ay zam yapmamayı tercih etti. Şirketin internet sitesine baktığımızda şu an için fiyatların kasım ayı ile aynı olduğunu görüyoruz.

Peki Volkswagen'in Aralık 2025 güncel fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.

Volkswagen araba fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Polo 1.765.000 TL 1.765.000 TL
T-Cross 2.038.000 TL 2.038.000 TL
Taigo 1.886.000 TL 1.886.000 TL
Golf 2.022.000 TL 2.022.000 TL
T-Roc 2.384.000 TL 2.384.000 TL
Tiguan 3.049.000 TL 3.049.000 TL
Yeni Tayron 3.287.000 TL 3.287.000 TL
ID.4 2.387.000 TL 2.387.000 TL
Passat 3.227.000 TL 3.227.000 TL
ID.7 4.177.000 TL 4.177.000 TL
Touareg 10.143.000 TL 10.143.000 TL

Polo fiyatları - Aralık 2025

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 80 PS, Benzinli Impression, Manuel 1.765.000 TL
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.985.000 TL
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.130.000 TL
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.572.000 TL

Polo opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 18.510 TL Impression, Life, Style
Açılır Cam Tavan 53.780 TL Impression, Life, Style

T-Cross fiyatları - Aralık 2025

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Manuel 2.038.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.277.000 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.546.000 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.644.000 TL

T-Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 16.320 TL Life, Style, R-Line

Taigo fiyatları - Aralık 2025

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.886.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.205.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.622.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.735.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.792.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.986.000 TL

Taigo opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 17.360 TL Life, Style, R-Line
Açılır Cam Tavan 49.950 TL Life, Style, R-Line

Golf fiyatları - Aralık 2025

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 TSI 116 PS, Benzinli Impression, Manuel 2.022.000 TL
1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.535.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS , Hibrit Life, Otomatik 3.112.000 TL
1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.860.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 3.040.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.243.000 TL
2.0 TSI 333 PS, Benzinli R, Otomatik 6.324.000 TL
2.0 TSI 265 PS, Benzinli GTI, Otomatik 4.659.000 TL

Golf opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 19.260 TL Impression, Life, Style, R-Line, R
Açılır Cam Tavan 56.990 TL Impression, Life, Style, R-Line, R

T-Roc fiyatları - Aralık 2025

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.384.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.820.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.141.000 TL

T-Roc opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.600 TL Life, Style, R-Line
Açılır Cam Tavan 66.620 TL Life, Style, R-Line

Tiguan fiyatları - Aralık 2025

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.049.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 3.727.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.184.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 5.609.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 5.935.000 TL

Tiguan opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 18.780 TL Life, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 66.390 TL Life, Elegance, R-Line

Yeni Tayron fiyatları - Aralık 2025

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.287.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life (7 koltuklu), Otomatik 3.376.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.204.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance (7 koltuklu), Otomatik 4.298.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.485.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line (7 koltuklu), Otomatik 4.579.000 TL

Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 18.780 TL Life, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 66.390 TL Life, Elegance, R-Line

ID.4 fiyatları - Aralık 2025

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
125 kW 170 PS, Elektrikli Pure, Otomatik 2.387.000 TL

ID.4 opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 41.960 TL Pure

Passat fiyatları - Aralık 2025

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Impression, Otomatik 3.227.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Impression, Otomatik 3.462.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Business, Otomatik 3.664.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.281.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Elegance, Otomatik 4.272.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.400.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.413.000 TL
1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.649.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 6.460.000 TL
2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli R-Line, Otomatik 6.498.000 TL
2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 6.616.000 TL

Passat opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 34.040 TL Business, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 66.700 TL Business, Elegance, R-Line

ID.7 fiyatları - Aralık 2025

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
210 kW 286 PS, Elektrikli Pro S, Otomatik 4.177.000 TL

ID.7 opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 41.960 TL Pro S

Touareg fiyatları - Aralık 2025

Volkswagen Eylül 2025 Fiyat Listesi: Çoğu Modele Zam Geldi...

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 10.143.000 TL
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 10.660.000 TL

Touareg opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 53.780 TL Elegance, R-Line
Araba Volkswagen

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim