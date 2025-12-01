Aralık 2025 Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar (15 Yeni Oyun Birden Geliyor)

Aralık ayı geçen aya kıyasla oyunlar bakımından pek de dolu dolu değil ama bu ay da birçok yapımın piyasaya sürüldüğünü göreceğiz. Gelin bu oyunlara birlikte göz atalım.

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçiyor. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olmuştuk. Bu ay bu durum devam edecek diyemiyoruz ama Aralık 2025'te de birçok yeni oyun bizlerle buluşacak.

Peki bu ay hangi oyunları oynayacağız? Bizleri hangi oyunlar bekliyor? Bu içeriğimizde Aralık 2025 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.

Aralık 2025'te çıkacak oyunlar

1 Aralık

Marvel Cosmic Invasion (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC)

2 Aralık

Kingdom of Night (PC)

Rising Heat (PC)

She's Leaving (PS5, Xbox Series X|S, PC)

3 Aralık

Let It Die: Inferno (PS5, PC)

4 Aralık

Blood: Refreshed Supply (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

Metroid Prime 4: Beyond (Switch 2, Switch)

Octopath Traveler 0 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch)

Routine (Xbox Series X|S, Xbox One PC)

SpongeBob: Patty Pursuit 2 (Apple Arcade)

Toy Smash Kaboom (PC)

9 Aralık

Unbeatable (PS5, Xbox Series X|S, PC)

10 Aralık

Drywall Eating Simulator (PC)

Mutant Football League 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

18 Aralık

Dadish 4 (Switch, PC, iOS, Android)

Marvel Cosmic Invasion

Dotemu ve Tribute Games (TMNT: Shredder's Revenge yapımcıları) ortaklığında geliştirilen bu oyun, Marvel evreninin kozmik tarafına odaklanan, klasik arcade tarzı bir "beat 'em up" oyunudur. Oyuncular, Nova, Silver Surfer, Captain Marvel ve Adam Warlock gibi 15 farklı kozmik kahramanı kontrol ederek, Annihilus ve onun yok edici ordusu Annihilation Wave'e karşı savaşırlar. Oyun, dinamik "Cosmic Swap" sistemi sayesinde karakterler arasında anlık geçiş yapmaya ve yıkıcı kombolar oluşturmaya olanak tanır.

Platform : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC

: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC Çıkış Tarihi: 1 Aralık 2025

Let It Die: Inferno

Orijinal oyunun kült başarısının ardından gelen bu devam oyunu, oyuncuları "Hell Gate" adı verilen ve dünyanın derinliklerine açılan kaotik bir uçuruma davet ediyor. Roguelike unsurları ile harmanlanmış bu hack-and-slash oyununda, oyuncular birer "Raider" olarak cehennemin katmanlarına iniyor, topladıkları ganimetlerle hayatta kalmaya çalışıyor ve diğer oyuncuların "ölüm verileri" ile savaşıyorlar. Oyun, daha karanlık atmosferi ve geliştirilmiş çok oyunculu asenkron mekanikleriyle dikkat çekiyor.

Platform : PlayStation 5, PC

: PlayStation 5, PC Çıkış Tarihi: 3 Aralık 2025

Octopath Traveler 0

Sevilen HD-2D RPG serisinin bu öncül (prequel) oyunu, Orsterra kıtasının geçmişine giderek serinin köklerini araştırıyor. Seride bir ilk olarak, oyunculara kendi ana karakterlerini "sıfırdan" yaratma ve özelleştirme imkânı sunuluyor. Klasik "Break & Boost" savaş sisteminin yanı sıra, oyuncuların harabeye dönmüş bir yerleşimi yeniden inşa edip müttefiklerini buraya davet edebilecekleri yeni bir "Şehir Kurma" (Town Building) mekaniği de oyuna eklenmiş durumda.

Platform : Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PC

: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PC Çıkış Tarihi: 4 Aralık 2025

Routine

Uzun süren geliştirme sürecinin ardından nihayet çıkacak olan Routine, 80'lerin gelecek vizyonuna göre tasarlanmış terk edilmiş bir Ay üssünde geçen birinci şahıs bilim kurgu-korku oyunudur. Oyuncular, üssün sessizliğinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken, gizliliğe dayalı bir hayatta kalma mücadelesi verirler. Oyun, HUD (ekran göstergeleri) içermeyen arayüzü ve "permadeath" (kalıcı ölüm) mekaniği ile gerilimi en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

Platform : PC, Xbox Series X/S, Xbox One

: PC, Xbox Series X/S, Xbox One Çıkış Tarihi: 4 Aralık 2025

Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.