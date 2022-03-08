Geçmişte Pek Çok Hayvan Türü Dörtnala Koşabiliyordu

Araştırmacılar, bundan milyonlarca yıl pek çok hayvan türünün atalarının dörtnala koşmak, zıplamak ve sıçramak gibi hareket yeteneklerine sahip olduklarını ortaya çıkarttı.

Dörtnala gitmek, atların süratle giderken dört nalının aynı anda yere değmediği şekilde koşmalarından gelen bir söylem. Günümüzde atlarla özdeşleşen bu özellik, bilim insanlarına göre bundan milyonlarca yıl önce çok daha farklı hayvanlarda da görülüyordu.

Düşündüğünüzde atlarla benzer yapıdaki hayvanlar dışında hiçbir hayvanın dörtnala koştuğunu hayal edemeyebilirsiniz. Bilim insanları, zıplama ve dörtnala koşma gibi yeteneklerin memeli hayvanlarda 210 milyon yıl önce ilk kez ortaya çıktığını söylemişti. Ancak yeni araştırma durumun böyle olmadığını ve atlar dışında pek çok hayvanın çok daha öncesinde dörtnala koşabildiği ortaya çıktı.

Milyonlarca yıl önce pek çok ilginç hayvan dörtnala koşabiliyordu

ABD, New York Teknoloji Enstitüsü’nden McElroy ve Michael Granatosky hayvanların yürüyüş ve koşma yeteneklerinin düşünülenden çok daha önce geliştirmiş olabileceklerini düşündü ve bu merak onları hayvanların geçmişini araştırmaya itti. Önceki araştırmalar, memeli hayvanların ilk kez 210 milyon yıl önce zıplama, sıçrama, dörtnala koşma gibi asimetrik hareket yeteneklerinin ortaya çıktığını gösteriyordu. İkilinin yaptığı bu araştırma ise önceki araştırmadan çok daha öncesinde hayvanların bu yeteneklere sahip olduklarını ortaya çıkarttı. Asimetrik ayak yürüyüşleri kullandıkları bilinen 308 hayvan türünü inceleyen araştırmacılar, balıklar da dahil pek çok hayvanın atalarının kendilerini itmek veya bulundukları ortamdan uzaklaştırmak için uzuvlarını asimetrik olarak koordine edebildiğini keşfetti.

Aylar süren araştırmanın ardından, bundan 472 milyon yıl önce karada henüz insan yaşamı bile yokken; hayvanların zıplama, sıçrama ve dörtnala koşma gibi yetenekleri olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, günümüzde bu yeteneklerini kaybetmiş olan timsahlar, filler, kertenkeleler, kurbağalar ve daha birçok hayvan türü bundan milyonlarca yıl önce dörtnala koşabiliyorlardı. Bununla birlikte bilim insanları dörtnala koşmak veya asimetrik olarak hareket edebilmenin sadece memeli hayvanlara özgü bir davranış stili olmadığını da belirtiyor. Hatta elde edilen bilgilere göre bazı balık türlerinin ataları kendilerini yüzgeçleri yardımıyla bir deniz yatağı boyunca itebiliyordu.

Bilim insanları asimetrik hareket etme yeteneğini kaybeden hayvanların günümüze kadar bu hareketlerini koordine eden sinirleri kaybetmiş olabileceklerini ve artık havalanamayacak ya da uzuvlarını daha hızlı hareket ettiremeyecek kadar büyümüş olmalarından kaynaklandığını ileri sürüyor.