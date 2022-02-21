Dünyanın farklı yerlerine özgü birbirinden farklı ve etkileyici hayvanlar bulunuyor. Bunların birçoğunu belgesellerde veya filmlerde görmeye alıştık fakat gözümüze uzak mesafedeymiş gibi gelen bu hayvanların çoğunun aslında yanı başımızda olduğunu biliyor muydunuz?

Dünyanın farklı bölgelerindeki farklı şartlar, orada yaşayan canlıları oraya adapte olmak zorunda bırakır ve bu sayede o canlılar, söz konusu bölgelere özgü olarak hafızamızda yer edinirler. Kutup ayılarını ve çöl farelerini buna örnek olarak verebiliriz.

Bu noktada ülkemizin konumu sayesinde sunduğu yaşam alanı, kutup ya da çöl gibi yerlere göre daha çeşitli olmasıyla öne çıkıyor. Bu da dört mevsimin de yaşandığı ülkemizde çok daha fazla canlının var olmasını mümkün kılıyor. Bu hayvanların birçoğunu televizyon ekranlarında ya da internette gördük. Fakat aslında yanı başınızda olabileceklerinden haberiniz var mı? Gelin ülkemizde yaşayan sıra dışı hayvanlara yakından bakalım.

Türkiye'de Yaşadığını Bilmiyor Olabileceğiniz 15 Hayvan

Dişilerde boyu 9,5 santimetreyi bulabilen Zeytuni Ortadoğu Tarantulası:

Yaşadığı bölgeler: Güney bölgesi. Başlıca Adana, Hatay ve Mersin

Diğer kobralar gibi boyun kısmı iki yana açılmasa da oldukça tehlikeli olan Çöl kobrası:

Yaşadığı bölgeler: Şanlıurfa civarı, kurak bölgeler

Oldukça zarif durduğunu söyleyebiliriz: Çizgili sırtlan

Yaşadığı bölgeler: Akdeniz, Ege, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri

Görünüşünün aksine saldırgan ya da zehirli olmayan Çöl varanı

Yaşadığı bölgeler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Ağırlığına ve büyüklüğüne rağmen gökyüzünde oldukça hızlı ilerleyebilen Kızıl akbaba:

Yaşadığı bölgeler: Akdeniz, Doğu Anadolu dağları ve Ege

Nesli tehlikede olan türlerden: Akdeniz foku

Yaşadığı bölgeler: Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri

Kanguru gibi zıplayarak yol alan ve geceleri avlanan Araptavşanı

Yaşadığı bölgeler: İç Anadolu, Batı Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi

Yaygın inanışın aksine dikenlerini fırlatamıyor olsa da karşısındakini korkutmak için onları dik hâle getirebilen Oklu kirpi

Yaşadığı bölgeler: Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi

Diğer büyük kedi türleri gibi avcılığı sanat haline getirmiş olan ve kolayca evcilleştirilebilen Karakulak (Siz yine de denemeyin):

Yaşadığı bölgeler: Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Trakya dışındaki bölgeler

Soyu tehlike altında olan bir başka tür olan Toy kuşu:

Yaşadığı bölgeler: İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, başlıca Muş Ovası

Ülkemizde birkaç tane de olsa görüldüğü biliniyor, sayılarının artığ artmayacağı ise muamma: Leopar

Yaşadığı bölgeler: Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri

230 ile 280 santimetrelik arasında kanat açıklığına sahip olan Sakallı akbaba:

Yaşadığı bölgeler: Toroslar, Doğu Anadolu dağları

Yalnız avlanır, yalnız yaşar, çiftleştikten sonra bile hemen yoluna gider: Saz kedisi

Yaşadığı bölgeler: İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi

Göze oldukça güzel göründüğü bir gerçek. Fakat ona yaklaştıkça söz konusu güzellik, vahşete dönüşebilir: Vaşak

Yaşadığı bölgeler: Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri

Ülkemizdeki dört akbaba türünün en büyük olanı: Kara akbaba

Yaşadığı bölgeler: Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri

Bonus: Çoğunlukla diğer akbabalardan kalanlarla veya atık gıdalarla beslenen Küçük Akbaba

Yaşadığı bölgeler: Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri

Türkiye'de yaşadığını bilmiyor olabileceğiniz 15 hayvanı derlediğimiz listemizin sonuna geldik. Listeye ek olarak paylaşmak istediğiniz canlılar varsa bunları yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5, 6