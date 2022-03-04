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  • Görünce 'Bu Hayvan Böyle miymiş?' Diyeceğiniz 20 Fotoğraf

Görünce 'Bu Hayvan Böyle miymiş?' Diyeceğiniz Yakın Çekim 20 Fotoğraf

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Küçük hayvanların yakından nasıl göründüklerini hiç merak ettiniz mi? Bu içeriğimizde söz konusu hayvanların yakından nasıl göründüklerini, vahşi yaşam fotoğrafçısı Dara Ojo'nun etkileyici yakın çekimleriyle gözler önüne seriyoruz.

Doğa, tıpkı uzay gibi bizleri her detayında şaşırtmayı başarıyor. Öyle ki etrafımızda gördüğümüz en ufak bir böceğin bile insanlık için hayati önem taşıdığını öğrendiğimiz oluyor. Dünyadaki oksijenin yüzde 20'si kadarını oluşturan bitkilerin önemi zaten tartışılmaz. Arı ve sivrisinek gibi canlılarda da durum değişmiyor.

Birçok kişi, bu hayati önem taşıyan minik hayvanların görünüşlerini, çizgi film gibi yerlerdeki tasvirlerinin de etkisiyle oldukça basit olarak biliyor. Peki gerçekte bu hayvanlar yakından bakınca nasıl görünüyor? Gelin Dara Ojo'nun elinden çıkan fotoğraflarla bakalım.

Süper kahraman filminden fırlama bir kötü adam gibi görünen teke böceği:

Teke böceği

Bu da onun Asyalı kardeşi: Havalı mı yoksa korkunç mu siz karar verin

Anoplophora Glabripennis

Yeşil şişe sineği olarak bilinen türün yakın çekimi:

Yeşil şişe sineği

Optik illüzyon sebebiyle gözünde siyah bir nokta varmış gibi duran ve size bakıyormuş gibi görünen orkide peygamber devesi

Orkide peygamber devesi

Agalenatea redii adıyla bilinen ve bakınca 'parmağımız kadar' olduğu için şanslı hissettiğimiz örümcek türü:

Agalenatea redii

Her detayında ayrı bir güzelliğin yakalanabildiği farklı bir örümcek türü: Favorimiz gözleri

Örümcek

Küçük kızböcekleri olarak bilinen yusufçuk türünün yüzü:

Küçük kızböceği

Benekli fener sineği olarak bilinen bu türün daha güzel bir portresi olamazdı diye düşünüyoruz

Benekli fener sineği

Adeta bir mühür taşıyormuş gibi görünen cyclocosmia ricketti örümceği

cyclocosmia ricketti örümceği

Renkli dişleriyle oldukça havalı görünen minik bir örümcek türü

Örümcek

Bal arıları yakından bakınca işte böyle görünüyor:

Bal arısı

Başka kim size böyle bakabilir?

Örümcek

Kızböcekleri türünün bir başka üyesi:

Kızböcekleri

Ülkemizde tespih böceği ismiyle bilinen canlının 'sarı panda' olarak adlandırılan türü:

Tespih böceği

Kendini eşek arısı sanan minik bir örümcek

Örümcek

Sagra buqueti ismiyle bilinen bu böcek metalik renklere sahip:

Sagra buqueti

Bu tür ise ülkemizde kaplan böceği olarak biliniyor:

Kaplan böceği

Dans eden bu örümcek türünün fotoğrafını çekmek sanatçıyı oldukça zorlamış

Örümcek

Kırlangıçkuyruk türünde bir kelebek:

Kırlangıçkuyruk

Tehdit edildiğinde ortama pis bir koku yayan böcek türü:

Erthesina fullo
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Sanatçının diğer çekimlerine ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilir, fotoğraflar hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.
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