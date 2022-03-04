Görünce 'Bu Hayvan Böyle miymiş?' Diyeceğiniz 20 Fotoğraf

Doğa, tıpkı uzay gibi bizleri her detayında şaşırtmayı başarıyor. Öyle ki etrafımızda gördüğümüz en ufak bir böceğin bile insanlık için hayati önem taşıdığını öğrendiğimiz oluyor. Dünyadaki oksijenin yüzde 20'si kadarını oluşturan bitkilerin önemi zaten tartışılmaz. Arı ve sivrisinek gibi canlılarda da durum değişmiyor.
Birçok kişi, bu hayati önem taşıyan minik hayvanların görünüşlerini, çizgi film gibi yerlerdeki tasvirlerinin de etkisiyle oldukça basit olarak biliyor. Peki gerçekte bu hayvanlar yakından bakınca nasıl görünüyor? Gelin Dara Ojo'nun elinden çıkan fotoğraflarla bakalım.
Süper kahraman filminden fırlama bir kötü adam gibi görünen teke böceği:
Bu da onun Asyalı kardeşi: Havalı mı yoksa korkunç mu siz karar verin
Yeşil şişe sineği olarak bilinen türün yakın çekimi:
Optik illüzyon sebebiyle gözünde siyah bir nokta varmış gibi duran ve size bakıyormuş gibi görünen orkide peygamber devesi
Agalenatea redii adıyla bilinen ve bakınca 'parmağımız kadar' olduğu için şanslı hissettiğimiz örümcek türü:
Her detayında ayrı bir güzelliğin yakalanabildiği farklı bir örümcek türü: Favorimiz gözleri
Küçük kızböcekleri olarak bilinen yusufçuk türünün yüzü:
Benekli fener sineği olarak bilinen bu türün daha güzel bir portresi olamazdı diye düşünüyoruz
Adeta bir mühür taşıyormuş gibi görünen cyclocosmia ricketti örümceği
Renkli dişleriyle oldukça havalı görünen minik bir örümcek türü
Bal arıları yakından bakınca işte böyle görünüyor:
Başka kim size böyle bakabilir?
Kızböcekleri türünün bir başka üyesi:
Ülkemizde tespih böceği ismiyle bilinen canlının 'sarı panda' olarak adlandırılan türü:
Kendini eşek arısı sanan minik bir örümcek
Sagra buqueti ismiyle bilinen bu böcek metalik renklere sahip:
Bu tür ise ülkemizde kaplan böceği olarak biliniyor:
Dans eden bu örümcek türünün fotoğrafını çekmek sanatçıyı oldukça zorlamış
Kırlangıçkuyruk türünde bir kelebek:
Tehdit edildiğinde ortama pis bir koku yayan böcek türü:
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