Araştırmacılar, Virüs Sorununu Geometri ile Çözecek

Virüslerin yapısını anlamak için bilim insanları, yeni bir geometrik çerçeve geliştirdi. Bu çerçeve sayesinde Zika ve genital uçuk gibi virüslerin önüne geçilebilecek.

Virüslerin yapılarını anlamak ve önüne geçmek için pek çok çalışma yapılıyor. Bu araştırmaların da önemli bir kısmı bu yapıların anlaşılmasında kullanılıyor. Şimdi, York Üniversitesi ve San Diego Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, virüslerin yapısını anlamanın yeni yollarının bulunması amacıyla çalışmalar yapıyor. Bu yeni yöntemde, geometrik yaklaşımlar kullanılıyor.

Virüsler, küçük futbol toplarına benzeyen bir yapıya sahipler zira içlerindeki genetik materyal taşıyan proteinler çok yüzeyli şekiller oluşturuyor. Yeni teoriye göre bu şekillerin nasıl ortaya çıktığını çözmek, uzun yıllardır çözülememiş virüs gizemini çözmeye de yardımcı olacak.

Elli yıldan uzun bir süredir araştırmacılar Caspar-Klug teorisi(CKT) adı verilen teoriyi kullanarak bu yapıların nasıl ortaya çıktığını açıklamaya çalışıyor. Bilimde gelişen teknolojiler, bu teorinin her virüs oluşumuna uymadığını ortaya çıkardı.

Yeni teori, 20 kenarlı bir yapıda proteinlerin yerini doğru şekilde tahmin etmeyi sağladı. Bu teori hem CKT’ye uygun virüslerde hem de diğer virüslerde başarılı oldu. Araştırmacılardan York Üniversitesi Matematik ve Biyoloji departmanından matematiksel biyolog olan Profesör Reidun Twarock, araştırmalarının viroloji yapı çalışmalarında büyük bir atılım olduğunu ve pek çok virüsün yapısını anlamakta eski çerçevede açık kalan noktaları aydınlattığını söylüyor.

Araştırmacıya göre bu teori sayesinde virüslerin fiziksel özellikleri anlaşılacak, örneğin stabilizasyonları ve enfeksiyon mekanizmaları açıklanacak. Böylece alışılmışın dışında anti-virüs çalışmalar yapılabilecek.

Yeni araştırmanın virüslerin evrimi konusunda da önemli noktaları aydınlatacağını söyleyen araştırmacı, böylece basit virüslerin karmaşık yapılara dönüşüm sürecinin de açıklanacağına inanıyor.

Araştırmadaki diğer isim olan Dr. Antoni Luque, bu keşif sayesinde virüslerin oluşmadan ortadan kaldırılmasının ya da oluştuktan sonra yapısının yıkılmasının mümkün olacağını söylüyor. Böylece benzer yapıya sahip olan tüm virüsler etkisiz hale getirilebilecek. Araştırma, Mature Communications’da yayımlandı.