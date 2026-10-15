Arc Raiders'a Beklenen Özellik Geldi: Artık Diğer Oyunculardan Korkmadan Oynayabilirsiniz!

Arc Raiders, 20 Ekim'e kadar sürecek yeni testiyle oyunculara diğer oyuncuların tehdidi olmadan sadece PvE oynama imkânı sunuyor.

Çıkışından bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen extraction shooter oyunu Arc Raiders, PvE ile PvP mekanikleri arasındaki dengesiyle öne çıkmayı başarmıştı ancak bu denge aynı zamanda topluluk içinde en çok tartışılan başlıklardan biri oldu ve pek çok oyuncu yalnızca yapay zekâya karşı mücadele edebileceği bir mod talep ediyordu.

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Geliştirici Embark Studios, devasa "Frozen Trail" güncellemesiyle birlikte bu çağrılara kulak verdi ve yalnızca PvE deneyimi yaşamak isteyen oyuncular için yepyeni bir eşleştirme seçeneğini oyuna dâhil etti.

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Arc Raiders'ın PvE modu şu anda oynanabilir durumda

20 Ekim'e kadar erişilebilir olan bu yeni mod, oyuncuların tamamen özel sunucularda yalnızca PvE eşleştirmesini seçmesine olanak tanıyor. Embark Studios'un resmî blog yazısında paylaştığı detaylara göre yeni modda oyuncuların birbirine verdiği tüm silah, fırlatılabilir eşya ve yakın dövüş hasarları tamamen devre dışı bırakılıyor.

Tehlikenin azalması, beraberinde bazı ödünleri de getiriyor. Yalnızca standart haritaları kapsayan bu modda ganimet değerleri klasik PvPvE sunucularına kıyasla daha düşük olacak, ayrıca Night Raid, Locked Gate veya Frigate gibi sınırlı süreli etkinlikler yer almayacak.

Şimdilik geçici bir test sürecinden ibaret

Stüdyo bu özelliği şimdilik kalıcı bir güncelleme yerine geçici bir test olarak sunuyor. Oyuncu yoğunluğunun az olduğu bölgelerde eşleştirme sürelerinin uzayabileceğini belirten geliştiriciler, geri bildirimlere göre sistem üzerinde değişiklikler yapabileceklerini vurguluyor.

Son güncellemeyle birlikte oyuncu sayısında ciddi bir artış yakalayan Arc Raiders için bu test, oyunun gelecekte izleyeceği yön açısından kritik bir dönüm noktası niteliğinde.