GTA 6'nın ana karakterlerinden Jason'ın oyundaki evine ilham verdiği öne sürülen Florida'daki mülk satışa çıktı.

GTA 6'daki mekânların gerçek dünyadaki karşılıkları merak konusu olmayı sürdürürken, Florida'nın Key Largo bölgesinden dikkat çeken bir emlak ilanı geldi. 1971 yapımı, 2 yatak odalı ve direkler üzerinde yükselen ev, Jason'ın oyundaki evine ilham verdiği iddiasıyla 739 bin dolara satışa sunuldu.

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Oyuncular bu yapıyı ilk fragmanda, Jason'ın çatısını tamir ederken görmüştü. Jason, ev sahibi Brian Heder'ın ufak işlerini yaptığı için burada kirasız oturuyor. Evin gerçek hayatta alıcı beklemesi sosyal medyada hızla gündem oldu. Ancak hem bölge sakinleri hem de GTA 6 harita toplulukları iddiaya pek de inanmadı.

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Bu ev gerçekten oyundaki ev mi?

İki yapı yan yana konduğunda benzerliğin yalnızca direkler üzerinde yükselmeleriyle sınırlı kaldığı görülüyor. Jason'ın Leonida Keys'teki evi yıpranmış turkuaz ahşaptan oluşuyor. Key Largo'daki satılık mülkün dış cephesi ise yakın zamanda yenilenmiş, açık mavi sıvalı.

Rockstar Games de Jason'ın evi için şimdiye kadar gerçek bir adres doğrulamadı. Sosyal medya kullanıcıları, Florida Keys'te sel ve kasırgalara karşı neredeyse her evin direkler üzerine kurulduğunu hatırlatıyor. Bu yüzden uzaktan bakınca bölgedeki pek çok ev oyundaki yapıya benziyor.