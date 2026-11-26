Yapay zekâ desteğiyle geliştirilen resmî olmayan GTA 6 PC derlemeleri 20-30 FPS'de çalıştırılabiliyor.

GTA 6'nın resmî olmayan PC sürümleri, topluluktan gelen son paylaşımlara göre oynanabilir seviyelere oldukça yaklaştı.

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Şu anda Reddit ve sosyal medya, oyunun 20 ila 30 FPS aralığında çalıştığını gösteren videolarla dolup taşıyor. Hatta bir oyuncu 44 FPS'e kadar ulaşabildiklerini belirtti. Sürümlerde hâlâ donmalar ve çökmeler yaşansa da tam Xbox Series yapısının sızdırılmasının ardından kaydedilen ilerleme dikkat çekiyor. Mod geliştiricilerinin bu yeniden derleme (recompilation) süreçlerini hızlandırmak için büyük ölçüde Anthropic'in Claude yapay zekâsından faydalandığı belirtiliyor.

Take-Two engel olmaya çalışıyor

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Bu gayriresmî derlemelere erişmek oyuncular için kolay değil. Rockstar'ın çatı şirketi Take-Two Interactive, ilk yeniden derleme projesi Leonida ile bağlantılı GitHub depolarını telif hakkı bildirimleriyle yayından kaldırdı.

Benzer yaptırımların diğer tüm gayriresmî projelere de uygulanması beklendiğinden, mod yapımcıları projeler tamamlanana kadar geliştirme sürecini tamamen gizli tutma kararı aldı.