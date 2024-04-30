Geliştiricilerinin “internetin işletim sistemi” dediği Arc tarayıcı, macOS’in ardından Windows’a da geldi. Peki Chrome’un yerini alabileceği söylenen bu tarayıcı neler sunuyor? Nasıl indirilir?

The Browser Company isimli şirket, bundan birkaç yıl önce “Arc” ismini verdiği yeni tarayıcısını tanıtmıştı. Çok beğenilen bu tarayıcı, geleneksel tarayıcılardan farklı özelliklerle geliyordu ve Chrome, Edge gibi domine eden tarayıcılara rakip olmayı amaçlıyordu.

Arc ilk olarak 2022’de Mac için sadece davetiyeyle kullanılmaya başlamıştı. Temmuz 2023’te ise tüm macOS kullanıcılarına gelmişti. Ayrıca iOS’ten de erişilebilir durumdaydı. Kullanıcılar, Windows’ta ne zaman sunulacağını merak ederken bugün beklenen hamle yapıldı. Arc tarayıcı, resmen Windows’a geldi.

Arc tarayıcı nasıl indirilir?

Aralık ayından beri Windows’ta 150 binden fazla kullanıcı tarafından test edilen Arc, tamamen ücretsiz bir şekilde Windows kullanıcılarına sunulmaya başladı. Tarayıcıyı indirmek istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Açılan sayfadan “Download for Windows 11” yazan yere basıp Windows 11 sürümünü bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz.

Arc tarayıcıda nasıl özellikler var?

Arc’ın Windows versiyonu, kendine has tasarımı ve dikkat çekici detaylara sahip. Mac’e benzer özelliklerle geliyor ve kullanışlı olabilecek birçok aracı kullanıcılara sunuyor. En çok kullandığınız web sayfalarını sabitlemekten sekmeler oluşturmaya kadar birçok şeyi yapabildiğiniz kenar çubuğu, onu diğerlerinden ayıran en büyük özelliği.

Video izlerken farklı sekmelerde gezinmenizi sağlayan resim içinde resim özelliği, “İş”,“Eğlence” vb. gibi farklı işlevler için kullanabileceğiniz kişiselleştirilmiş sekmeler, tek bir pencerede birden fazla sekme açmayı sağlayan bölünmüş görünüm, gezinme için komut çubuğu, zevkinize göre tema değiştirme ve daha birçok yararlı özellik Arc’ta bulunuyor. Adres çubuğunun daha az öne çıkarılması da onu farklı yapan kısımlardan.

Spaces ismine sahip kaydırarak gezinebildiğiniz kişiselleştirilmiş sekmelerin kullanıcıların en çok beğeneceği özellik olacağını söylemek mümkün. Bu sayede, iş ve özel hayatınızı ayırabilirsiniz ve daha düzenli bir internet deneyeimi yaşayabilirsiniz.

The Browser Company, Arc’ın sadece bir tarayıcı olmanın çok ötesinde olduğunu, internet için bir platform görevi gördüğünü söylüyor ve tarayıcıyı “internetin işletim sistemi” olarak tanımlıyor. Geliştiricilier, Chrome’un yerini alabileceği düşüncesinde.

Arc’ın şu an için sadece Windows 11 desteği var. Şirket, yakında Windows 10’a da getirmeyi planladığını söylüyor.