YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme Nasıl Yapılır? - 2020

Sevdiğiniz müzikleri internetinizden harcamadan dinlemek ister misiniz? Youtube MP3 dönüştürme ve indirme ile bu mümkün. Bu işlem için kullanabileceğiniz programlar, mobil uygulamalar ve internet siteleri var. Sizin için Youtube MP3 dönüştürme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık.

Pek çok kullanıcı müzik dinlemek için dijital müzik platformlarını kullansa da Youtube üzerinden ya da MP3 ile müzik dinleyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Sevdiğiniz müzikleri Youtube MP3 dönüştürme işlemi ile bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirerek internetinizden harcamadan müzik keyfinizi sürdürmeniz mümkün.

Yalnızca sevdiğiniz müzikleri değil, ders anlatımı gibi videoları Youtube MP3 dönüştürme işleminden geçirerek defalarca dinleyebilirsiniz. Youtube MP3 dönüştürme işlemi için kullanabileceğiniz uygulamalar ve programların yanı sıra çevrimiçi olarak bu işlemi gerçekleştirmeniz de mümkün. Sizin için Youtube MP3 dönüştürme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve kullanabileceğiniz güvenli yöntemleri anlattık.

YouTube MP3 dönüştürme nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan FLVTO internet sitesini açın.

Buradan FLVTO internet sitesini açın. Adım #2: Ekranın ortasında bulunan bağlantı çubuğuna indirmek istediğiniz Youtube videosunun linkini yapıştırın.

Ekranın ortasında bulunan bağlantı çubuğuna indirmek istediğiniz Youtube videosunun linkini yapıştırın. Adım #3: Dönüştür butonunun yanında bulunan açılır menüden MP3 formatını seçin.

Dönüştür butonunun yanında bulunan açılır menüden MP3 formatını seçin. Adım #4: Dönüştür butonuna tıklayın.

Dönüştür butonuna tıklayın. Adım #5: Youtube MP3 dönüştürme işlemi için bir süre bekleyin.

Youtube MP3 dönüştürme işlemi için bir süre bekleyin. Adım #6: Çıkan indirme ekranındaki İndir butonuna tıklayın.

Çıkan indirme ekranındaki İndir butonuna tıklayın. Adım #7: MP3 formatındaki dosyanız cihazınıza indirildi.

FLVTO güvenilir ve Youtube MP3 dönüştürme işlemi konusunda en başarılı ve hızlı internet sitelerinden bir tanesi. Fakat çok fazla pop-up ve açılır ekran reklamı gösterdiği için bazı kullanıcılar karışık bir arayüzü olduğunu düşünebilir. Eğer internet tarayıcınızda pop-up ya da reklam engelleyici varsa bu reklamları görmeyeceksiniz.

FLVTO özellikle mobil cihazına ya da bilgisayarına bir mobil uygulama ya da program yüklemek istemeyenler için ideal bir internet sitesi. Yukarıdaki adımları uygulayarak kolayca Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemi yapabilirsiniz. Dilerseniz seçtiğiniz videoları farklı formatlarda indirmek de mümkün.

YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme programları:

Videoder

Youtube Downloader for Android

NewPipe

TubeMate

KeepVid

Snaptube

Dentex YouTube Downloader

InsTube Free Video & Music Donwload

DVDFab YouTube to MP3

Videoder

Buradan ulaşabileceğiniz Videoder Youtube MP3 indirme programının masaüstü versiyonunu Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınıza indirebilir ya da Android işletim sistemine sahip mobil cihazına mobil uygulama olarak indirebilirsiniz.

Videoder ile yalnızca Youtube videolarını değil; Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo gibi platformlardaki videoları da istediğiniz formatta cihazınıza indirebilirsiniz. Program aynı zamanda kullanıcılarına çoklu indirme imkanı da sunuyor.

Youtube Downloader for Android

Buradan Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz bir mobil uygulama olan Youtube Downloader for Android ile kolayca Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemleri yapabilirsiniz.

Uygulama ücretsiz ve son derece kullanışlı bir arayüze sahip. İndirmek istediğiniz videoları pek çok farklı kalitede video ya da MP3 olarak indirebilirsiniz. Uygulama üzerinden hem video araması yapabilir hem format seçebilir hem de tek dokunuşla dosyanızı indirebilirsiniz.

NewPipe

Buradan Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz bir mobil uygulama olan NewPipe ile hem Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemleri yapabilir hem de dilediğiniz videoyu dilediğiniz görüntü kalitesinde indirebilirsiniz.

Newpipe yalnızca bir Youtube MP3 dönüştürme ve indirme uygulaması değil, aynı zamanda size öneriler yapan ve alışkanlıklarınıza göre özelleştirebileceğiniz bir platform. Uygulama; arka planda çalma, pil tasarrufu sağlama ve az internet tüketimi ile dikkat çekiyor.

TubeMate

Burada pek çok farklı versiyonunu, indirme alternatifini bulabileceğiniz ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz bir mobil uygulama olan TubeMate aslında bir Youtube MP3 dönüştürme ve indirme uygulamasından ziyade bir mobil internet tarayıcısı olarak çalışıyor.

TubeMate mobil uygulamasını mobil cihazına indirdikten sonra arama çubuğundan arama yaparak girdiğiniz herhangi bir internet sitesindeki her videonun yanında indirme butonu göreceksiniz. Butona basarak farklı format ve görüntü kalitelerinde indirmeler yapabilirsiniz.

KeepVid

Buradan ulaşabileceğiniz KeepVid internet sitesi üzerinden hem çevrimiçi olarak Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemleri yapabilir hem de masaüstü versiyonunu bilgisayarınıza yükleyerek kullanabilirsiniz.

KeepVid reklam ve pop-up barındırmayan kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekiyor. Programın sınırlı hizmet sunan ücretsiz bir versiyonu ve premium versiyonu bulunuyor. Ücretsiz olarak deneyebilir, beğenirseniz premium hesaba geçebilirsiniz.

Snaptube

Buradan Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz Snaptube, iddiasına göre 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemleri yapabileceğiniz bir mobil uygulama.

Son zamanlarda bazı güvenlik sorunları ile anılan Snaptube, buna rağmen hala popüler mobil uygulamalardan bir tanesi. Uygulama üzerinden pek çok farklı platformda bulunan videoları dilediğiniz formatta indirebilirsiniz.

Dentex YouTube Downloader

Buradan Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza yüklemek için farklı versiyonlarını bulabileceğiniz Dentex YouTube Downloader ile kolayca Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemleri yapabilirsiniz.

Uygulama basit ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekiyor. Dentex YouTube Downloader ile yalnızca Youtube MP3 dönüştürme ve indirme değil, farklı platformlardan farklı formatlarda dosya dönüştürme ve indirme işlemleri de yapabilirsiniz.

InsTube Free Video & Music Donwload

Buradan bilgisayarlarınıza indirebileceğiniz masaüstü versiyonunu ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza indirebileceğiniz mobil uygulamasını bulabileceğiniz Instube ile Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemleri yapabilirsiniz.

Instube Youtube video indirme işlemi sırasında sunduğu HD, Full HD ve 4K görüntü kalitesi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Basit ve kullanıcı dostu bir arayüzü olan uygulama ile farklı platformlardan farklı formatlarda dosya dönüştürme ve indirme işlemleri de yapabilirsiniz.

DVDFab YouTube to MP3

Buradan Windows ve macOS işletim sistemine sahip bilgisayarınıza indirebileceğiniz masaüstü versiyonlarını bulabileceğiniz DVDFab programının aynı zamanda mobil cihazlar için geliştirilmiş bir mobil uygulama versiyonu da bulunuyor.

DVDFab ile Youtube kanal listelerini toplu olarak indirilebilir, Youtube MP3 dönüştürme işlemi yaptığınız dosyaları yüksek kalitede indirebilir, mobil uygulamayı arka planda çalıştırarak müzik dinleyebilir ve binden fazla platformdan video dönüştürme ve indirme işlemleri yapabilirsiniz.

Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemleri için kullanabileceğiniz güvenilir uygulamaları, programları ve internet sitelerini listeledik. Ücretsiz hizmet veren programlarda reklam çıkması normal bir durumdur. Mobil uygulamaları indirirken güvenilir kaynaklar kullandığınızdan emin olun.