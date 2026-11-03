Tabii üzerinden Galatasaray-Stuttgart maçı nasıl canlı izlenir? Maç yayınını takip etmek için gerekli üyelik koşullarını ve canlı yayına erişim adımlarını sağlamak yeterli.

Galatasaray-Stuttgart maçı canlı izlemek isteyenler için TRT'nin dijital platformu Tabii, yayın alternatifleri arasında bulunuyor. Peki Tabii üzerinden Galatasaray-Stuttgart maçını canlı izlemek için hangi adımları izlemelisiniz? Yayına bilgisayar, telefon veya akıllı televizyon üzerinden nasıl erişebilirsiniz?

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Mücadeleyi internet üzerinden, çevrim içi takip etmeyi planlayanlar için yayın sürecini, üyelik detaylarını ve cihaz seçeneklerini bir araya getirdik.

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Galatasaray-Stuttgart maçı canlı izle: Tabii yayın bilgileri

Galatasaray-Stuttgart maçını tabii üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin öncelikle platformda hesap oluşturması gerekiyor. tabii üyeliği ücretsiz olarak yapılabiliyor. TRT 1'den şifresiz yayınlanan bu karşılaşmayı izlemek için Premium üyelik satın almak gerekmiyor.

*** Adım #1:** tabii.com adresine girin. *** Adım #2:** Ana sayfada bulunan Giriş Yap veya hesap oluşturma seçeneğine tıklayın. *** Adım #3:** E-posta adresinizi girerek kayıt işlemine başlayın. *** Adım #4:** Ad, soyad ve şifre gibi istenen bilgileri doldurun. *** Adım #5:** E-posta adresinize gönderilen doğrulama bağlantısına tıklayın. *** Adım #6:** Hesabınızla giriş yaparak platformu kullanmaya başlayın.

Tabii Spor Paketi neler sunuyor?

tabii Spor paketi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi başta olmak üzere birçok önemli futbol organizasyonunu canlı izleme imkânı sunuyor. İngiltere FA Cup karşılaşmaları da platformun spor içerikleri arasında yer alıyor. Aylık 99 TL olarak belirtilen tabii Premium aboneliği kapsamında kullanıcılar, tabii Spor kanallarına erişebiliyor, desteklenen canlı yayınları 24 saate kadar geri alabiliyor ve aynı anda iki farklı cihazdan içerik izleyebiliyor.