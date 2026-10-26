TOD üzerinden Galatasaray-Fenerbahçe maçı nasıl canlı izlenir? Maç yayınını takip etmek için gerekli üyelik koşullarını ve canlı yayına erişim adımlarını bilmek yeterli.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı izlemek isteyenler için TOD, dijital yayın alternatifleri arasında bulunuyor. Peki TOD’dan Galatasaray-Fenerbahçe maçını canlı izlemek için hangi adımları izlemelisiniz? Yayına bilgisayar, telefon veya akıllı televizyon üzerinden nasıl erişebilirsiniz?

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Derbiyi çevrim içi takip etmeyi planlayanlar için yayın sürecini, üyelik detaylarını ve cihaz seçeneklerini bir araya getirdik.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı izle: TOD yayın bilgileri

Galatasaray-Fenerbahçe maçını TOD üzerinden canlı izlemek için öncelikle platformda maç yayınını kapsayan bir pakete sahip olmanız gerekiyor. İzleme işlemini bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya desteklenen akıllı televizyonlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Adım #1: TOD'un resmi internet sitesine girin. todtv.com.tr adresini ziyaret edin veya cihazınızın uygulama mağazasından TOD uygulamasını açın.

TOD'un resmi internet sitesine girin. todtv.com.tr adresini ziyaret edin veya cihazınızın uygulama mağazasından TOD uygulamasını açın. Adım #2: Hesabınıza giriş yapın. Mevcut bir TOD hesabınız varsa kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın. Üyeliğiniz yoksa kayıt işlemini tamamlayın.

Hesabınıza giriş yapın. Mevcut bir TOD hesabınız varsa kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın. Üyeliğiniz yoksa kayıt işlemini tamamlayın. Adım #3: Uygun yayın paketini seçin. Galatasaray-Fenerbahçe maçını canlı izlemek için karşılaşmayı kapsayan Süper Lig veya ilgili Taraftar paketini tercih edin. Satın almadan önce paketin maç yayınını içerdiğini kontrol edin.

Uygun yayın paketini seçin. Galatasaray-Fenerbahçe maçını canlı izlemek için karşılaşmayı kapsayan Süper Lig veya ilgili Taraftar paketini tercih edin. Satın almadan önce paketin maç yayınını içerdiğini kontrol edin. Adım #4: Üyelik ve ödeme işlemlerini tamamlayın. Seçtiğiniz paketin satın alma adımlarını izleyin. Aktif üyeliğiniz varsa mevcut paketinizin karşılaşmayı izlemek için yeterli olup olmadığını kontrol edin.

Üyelik ve ödeme işlemlerini tamamlayın. Seçtiğiniz paketin satın alma adımlarını izleyin. Aktif üyeliğiniz varsa mevcut paketinizin karşılaşmayı izlemek için yeterli olup olmadığını kontrol edin. Adım #5: Canlı yayın bölümünü açın. TOD platformundaki spor veya canlı yayın alanına girin. Maç yayını başladığında Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını seçerek canlı izlemeye başlayın.

Canlı yayın bölümünü açın. TOD platformundaki spor veya canlı yayın alanına girin. Maç yayını başladığında Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını seçerek canlı izlemeye başlayın. Adım #6: İzlemek istediğiniz cihazı kullanın. TOD'u desteklenen bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya akıllı televizyon üzerinden kullanabilirsiniz. Yayın sırasında sorun yaşarsanız internet bağlantınızı ve uygulamanızın güncel olup olmadığını kontrol edin.

TOD Galatasaray-Fenerbahçe tek maç satın alınabiliyor mu, fiyatı ne kadar?

Galatasaray-Fenerbahçe maçı için TOD üzerinden tek maç olarak satın alma şansı bulunmuyor ancak aylık paketler sunuluyor. TOD'un tüm paket seçenekleri ve fiyatları şu şekilde:

Süper Lig Paketi (Aylık): 1.590 TL/ay

Süper Lig Paketi (Sezonluk): 5.269 TL

Taraftar Paketi (Sezonluk): 4.609 TL

Süper Dolu Paketi (Sezonluk): 5.819 TL

Spor Extra Paketi (Aylık): 350 TL/ay

Spor Extra Paketi (Yıllık): 2.748 TL/yıl

Eğlence Paketi (Aylık): 129 TL/ay

Eğlence Paketi (Yıllık): 1.188 TL/yıl

İçeriğimizi noktalamadan hatırlatalım, maçı izlemek için yasa dışı yayın yapan kaçak sitelerden uzak durun; bu tür platformlar güvenlik ve kişisel veri riskleri oluşturabileceği gibi cihazınıza zararlı yazılım bulaşmasına da neden olabilir.