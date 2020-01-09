Piyasada bulunan oyuncu koltuklarını artık birbirinden ayrıştıramasak da yeni bir oyuncu koltuğu bu koltukların arasında kolayca ayırt edilebilir olacak. Arcadeo, oynadığınız oyunu hissettiren oyuncu koltuğunu CES 2020'de tanıttı.

Son 10 yılda oyun sektörünün ne kadar yol kat ettiğini ortaya çıkan yeni ekipmanlar ve harcanan devasa paralarla çıplak gözlerimizle görebildik. Ancak hiçbir şeyin sonu olmadığı gibi oyun sektörünün ve bu sektörün de yaşamımıza sunacağı teknolojilerin bir sonu bulunmuyor.

Bu kez CES 2020 etkinliğinde tanıtılan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran teknoloji, oyun oynarken yaşanan deneyimi çok daha üst düzeylere taşıyabiliyor. Peki bunu nasıl sağlıyor? CES 2020’de tanıtılan yeni ürün, oynadığınız oyunun seslerine göre size gerçekçi his verme deneyimi sunuyor.

Oynadığınız oyunu hissettiren koltuk: Arcadeo oyuncu koltuğu:

Arcadeo oyuncu koltuğu, piyasadaki oyuncu koltuklarının çok çok ötesine geçmeyi başaran bir özelliğe sahip. Bu koltuk, oyunda siz ateş ettikçe, etrafınızda bir şeyler patladıkça veya benzer herhangi bir ses çıktıkça koltukta bulunan sistem sayesinde sizi titretiyor.

Arcadeo oyuncu koltuğu, sırt ve koltukta toplamda 10 adet dokunsal cihaz bulunduruyor. Bununla birlikte oyundan gelen sesleri ayırt edebilmek ve bunları fiziksel titreşimlere çevirmek için 16 çekirdekli bir işlemciyi barındırıyor. Ayrıca koltukta bulunan her bir cihaz dilediğiniz şekilde mobil uygulama üzerinden ayarlanabiliyor.

Arcadeo oyuncu koltuğunun en iyi yanı ise yalnızca oyunlarda çalışmıyor olması. Koltuk, titreşimleri yalnızca sesi kullanarak oluşturduğundan her platformda kullanılabiliyor. Yani dilerseniz film veya dizi izlerken de bu koltukta oturarak izleme deneyiminizi daha da üst seviyelere çıkarabilirsiniz.

Tanıttığı yeni koltukla merak uyandıran Arcadeo, CES 2020 etkinliğinde koltuğun küçük bir modelinin de piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yani boyunuz bu tür bir koltuk için yeterli değilse Arcadeo oyuncu koltuğunun daha küçük modelini satın alabilirsiniz.

Arcadeo Gaming, tanıttığı yeni oyuncu koltuğunu bu yılın ilerleyen aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor. İzlediğiniz ve gördüğünüz her şeyi hissetmenizi sağlayan koltuğun fiyatı ise 800 dolar (KDV hariç yaklaşık 4.700 TL) olarak belirlenmiş.