PlayStation 5 Logosunun Tasarımının Altında Yatan İki Neden

PlayStation CEO'su Jim Ryan, PlayStation 5 logosunun selefine neden bu kadar çok benzediğini açıkladı. Ryan, yaptığı açıklamalarda logo benzerliğinin iki farklı nedeni olduğunu ifade etti.

7 Ocak itibarıyla başlayan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020, dünyanın en büyük teknoloji üreticilerini ağırlıyor. Şirketler birer birer yeni teknolojilerini tanıtıyorlar ve zaman zaman da uzun zamandır konuşulan teknolojileri hakkında yeni detaylar sunuyorlar. CES 2020 etkinliklerine katılan teknoloji devlerinden bir tanesi olan Sony, bu etkinlik kapsamında PlayStation 5'in logosunu ve kesinleşen özelliklerini açıkladı.

Aslına bakacak olursak Sony, CES 2020 kapsamında yaklaşmakta olan oyun konsoluyla ilgili yeni bir şey açıklamadı. Çünkü PlayStation 5'in logosu neredeyse PlayStation 4'le aynıydı. Ayrıca PlayStation CEO'su Jim Ryan'ın açıkladığı PlayStation 5'in kesinleşen özellikleri, zaten geçtiğimiz dönemlerde bizzat Sony tarafından açıklanmıştı. Yani oyunseverler, Sony'nin CES 2020 etkinliklerinde beklediklerini bulamadılar.

Sony, CES 2020 etkinliklerinin ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Çünkü oyunseverler, PlayStation 5'in logosunu topa tuttular ve hatta ciddi anlamda dalga geçtiler. Ancak bu olay, bu kadar basite indirgenmemeli. Çünkü Sony'nin Instagram hesabından da paylaşılan logo, bugüne kadar bir oyun şiketinin paylaştığı en fazla beğeni alan gönderi oldu. Sony'nin bu paylaşımı, şu ana kadar 5 milyondan fazla beğeni almış durumda.

İşte Sony'nin Instagram hesabından yapılan o paylaşım

Sabah saatlerinde sizlerle, PlayStation CEO'su Jim Ryan'ın Japonya merkezli bir internet sitesine röportaj verdiğinden bahsetmiştik. Şimdiyse Ryan'ın verdiği röportajın farklı bir bölümünü ele alacağız. Ryan, yaptığı açıklamalarda PlayStation 5'in logosunun PlayStation 4'e neden bu kadar benzediğini açıkladı.

Ryan, PlayStation'ın tutarlılığı fazlasıyla önemsediğini ifade ediyor. Şirket bu yüzden de PlayStation 5 için bambaşka bir logo tasarlamayı düşünmemiş ve böylelikle de oyunseverlere, önemsedikleri tutarlılık hissini vermeye çalışmış. Ancak PlayStation 5'in logosunun PlayStation 4'e bu kadar benzemesinin altında yatan tek sebep bu değil.

PlayStation'ın bir numaralı ismine göre PlayStation sahiplerinin, kendilerini bir topluluğun parçası olarak görmesi gerekiyor. Sony, oyunseverlere bu hissi yaşatabilemek için de PlayStation 5'in logosunu PlayStation 4'e fazlasıyla benzetmiş. 100 milyondan fazla PlayStation 4 sahibi olduğunu hatırlatan Ryan, bunun çok büyük bir topluluk olduğunu ve göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.