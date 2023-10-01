İlk olarak 2013 yılında vizyona giren ve ilk haftasından büyük yankı uyandırmayı başaran Arınma Gecesi, hem konusu hem de oyunculukları ile oldukça dikkat çekmiştir. Serinin ilk filmiyle 89,3 milyon dolar hasılata ulaşan yapım, serinin devam filmlerinde de aynı başarıyı devam ettirdi.
Amerika Hükümetinin artan suç ve suçlu oranlarının önüne geçmek amacıyla, Arınma Gecesi adını verdiği yılın bir gecesi 12 saat boyunca tüm suçları serbest hale getirir. Eğer bu tarz filmleri seviyorsanız, Arınma Gecesi benzeri filmleri listelediğimiz içeriğimize geçelim.
Arınma Gecesi benzeri filmler:
- The Human Race
- Hell Fest
- Escape Room
- Vacancy
- Don’t Breathe
- The Strangers
- You’re Next
- Hide And Seek
- Battle Royale
Oyunu kaybeden ölür: The Human Race
- Yıl: 2013
- Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Korku
- Yönetmen: Paul Hough
- Oyuncular: Eddie McGee, Trista Robinson, Brianna Lauren
- IMDb: 5.0
2013 yılında ünlü yönetmen Paul Hough tarafından yazılan ve yönetilen film, son yıllarda oldukça aşina olduğumuz bir konuyu işliyor. The Human Race, günlük yaşamlarına ederken bir anda kendilerini son derece tehlikeli bir oyunun içinde bulan 80 kişinin yaşadıklarını ele alıyor. Oyun, çiğnenmesi durumunda ölümle sonuçlanan çok keskin kurallara sahiptir. Hayatta kalmak için fiziksel ve zihinsel sınırlarını oldukça zorlayan yarışmacılar, oyunn sonunda hayatta kalan tek kişi olmak için mücadele ediyorlar.
En ölümcül festival: Hell Fest
- Yıl: 2018
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Gregory Plotkin
- Oyuncular: Cynthea Mercado, Stephen Conroy, Amy Forsyth
- IMDb: 5.5
Yönetmenliğini Gregory Plotkin’in üstlendiği korku filmi, cadılar bayramı sezonu boyunca tüm ülkeyi dolaşan korku tema parkında yaşanan olayları ele alıyor. Natalie ve arkadaşları Brooke ve Taylar’ın gittiği Hell Fest’e bu defa bir seri katilde katılır. Bu maskeli seri katil, eğlence parkında korkunç cinayetler işlemeye başlar ama Natalie ve arkadaşları bunun bir kurgu olduğunu düşünür. Bunun farkına vardıklarında ise gerçek bir hayatta kalma mücadelesi başlar.
Çıkışı olmayan oda: Escape Room
- Yıl: 2019
- Tür: Aksiyon, Korku, Macera
- Yönetmen: Adam Robitel
- Oyuncular: Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ells, Tyler Labine
- IMDb: 6.4
Film, bambaşka hayatlara sahip altı farklı kişinin, bir kaçış oyununa davet edilmesi ve ardından yaşanan olayları anlatıyor. Kaçış odasından kaçmayı başaran kişinin bir milyon dolar ödülün sahibi olacak olsa da, odadan kaçmaya çalışmak son derece ölümcül ve zordur. Yönetmen koltuğunda Adam Robitel’in oturduğu filmin başrollerinde ise Taylor Russell ve Logan Miller gibi ünlü isimler yer alıyor.
Korkutucu bir motel: Vacancy
- Yıl: 2007
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Nimrod Antal
- Oyuncular: Kate Beckinsale, Luke Wilson, Frank Whaley, Ethan Embry
- IMDb: 6.2
Son zamanlarda araları pek iyi olmayan David ve Amy çiftin, yaptıkları bir yolculuk esnasında arabaları ıssız bir yerde arızalanır ve geceyi geçirmek için bir motel bulurlar. Motel tarafından sunulan filmleri izlemeye karar veren çift, bir süre sonra tüm bu filmlerin kaldıkları odada geçtiğini fark eder. Kısa bir süre sonra odanın her yerinde gizli kameralar olduğunu görürler ve bu filmin içinden çıkmaya çalışırlar.
Ummadığın taş baş yarar: Don't Breathe
- Yıl: 2016
- Tür: Suç, Korku, Gerilim
- Yönetmen: Fede Alvarez
- Oyuncular: Jane Levy, Daniel Zovatto, Dylan Minnette, Stephen Lang
- IMDb: 7.1
Hayatlarından hiç memnun olmayan Rocky, Money ve Alex, oldukça zengin, ancak gözleri görmeyen yaşlı bir adamın evini soymaya karar verirler. Adamın gözlerinin görmemesi, işlerini kolaylaştıracağını düşünür, fakat olaylar hiç beklemedikleri şekilde ilerler. Ev sahibi adam aslında oldukça tehlikeli biridir.
Ölümden kaçan çift: The Strangers
- Yıl: 2008
- Tür: Gizem, Korku, Gerilim
- Yönetmen: Bryan Bertino
- Oyuncular: Scott Speedman, Liv Tyler, Sterling Beaumon, Gemma Ward
- IMDb: 6.1
Yönetmen koltuğunda oturan Bryan Bertino’nun çocukluğunda yaşadığı ve yıllar geçmesine rağmen etkisinden çıkamadığı bir olaydan yola çıkarak senaryolaştırılan film, Kristin McKay ve James Hoyt adındaki çiftin başından geçen olayları anlatıyor. Gözlerden uzak bir şekilde vakit geçirmek isteyen çift, bir yazlık evinde kalmayı karar verirler. Güzel başlayan geceleri devam ederken tanımadıkları üç kişi kaldıkları eve gelerek onları rahatsız etmeye başlar.
Kanlı aile buluşması: You're Next
- Yıl: 2011
- Tür: Drama, Korku, Gerilim
- Yönetmen: Adam Wingard
- Oyuncular: Sharnl Vinson, Joe Swanberg, AJ Bowen, Nicholas Tucci
- IMDb: 6.6
Tanınan bir aile olan Davison’lar aynı zamanda çok zengindir ama aile bağları son zamanlarda pek iyiye gitmemektedir. Aubrey ve Paul Davison, kopmuş aile bağlarını güçlendirmek amacıyla çocukları ile beraber hafta sonu toplanarak evlilik yıldönümlerini kutlamaya karar verirler. Ancak bir süre sonra eve bir takım maskeli katiller girer ve aileyi savunmasız bir şekilde yakalar. Yönetmen koltuğunda ise, 2024 yılında vizyona girecek olan Godzilla x Kong: The New Empire’ın da yönetmeni Adam Wingard oturuyor.
Gizemli semboller: Hide And Seek
- Yıl: 2013
- Tür: Gizem, Gerilim
- Yönetmen: Jung Huh
- Oyuncular: Son Hyun-joo, Moon Jung-hee, Jeon Mi-seon
- IMDb: 6.4
Lüks bir dairede ailesiyle güzel bir hayat yaşayan başarılı Seong-Soo, abisi dışında sosyal hayatında kimseyle sorunu olmayan biridir. Günlerden bir gün, yıllardır konuşmadığı abisinin kaybolduğuna dair bir telefon alır ve hemen ardından abisinin evine gitmeye karar verir. Abisinin evinin olduğu yere geldiğinde, oradaki bütün kapıların üzerine kazınmış anlamsız şekiller görür. Tekrar evine döndüğünde ise bu sembollerin kendi evinin kapısına da kazındığını görür.
Öğrencilerin verdiği mücadele: Battle Royale
- Yıl: 2000
- Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim
- Yönetmen: Kinji Fukasaku
- Oyuncular: Takeshi Kitano, Ko Shibasaki, Tatsuya Fujiwara, Chlaki Kuriyama
- IMDb: 7.5
Gençlerin ülkeye ve kendilerine verdiği zararlardan dolayı, bir yasa çıkarmaya karar verir. Battle Royale adındaki bu yasaya göre, Japonya genelindeki bir okuldan sınıf seçilecek ve bu sınıftaki herkes üç gün boyunca bir adaya götürülecek ve en sona canlı kalmayı başaran öğrenci evine geri dönecek.