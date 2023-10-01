Vizyona giren her filmiyle izleyenleri ekrana kitlemeyi başaran Arınma Gecesi, türünde oldukça başarılı bir seri olmayı başarmıştır. Eğer bu muhteşem seriyi severek izlediyseniz Arınma Gecesi benzeri filmleri listelediğimiz bu içeriğimiz tam size göre.

İlk olarak 2013 yılında vizyona giren ve ilk haftasından büyük yankı uyandırmayı başaran Arınma Gecesi, hem konusu hem de oyunculukları ile oldukça dikkat çekmiştir. Serinin ilk filmiyle 89,3 milyon dolar hasılata ulaşan yapım, serinin devam filmlerinde de aynı başarıyı devam ettirdi.

Amerika Hükümetinin artan suç ve suçlu oranlarının önüne geçmek amacıyla, Arınma Gecesi adını verdiği yılın bir gecesi 12 saat boyunca tüm suçları serbest hale getirir. Eğer bu tarz filmleri seviyorsanız, Arınma Gecesi benzeri filmleri listelediğimiz içeriğimize geçelim.

Arınma Gecesi benzeri filmler:

The Human Race

Hell Fest

Escape Room

Vacancy

Don’t Breathe

The Strangers

You’re Next

Hide And Seek

Battle Royale

Oyunu kaybeden ölür: The Human Race

Yıl: 2013

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Korku

Yönetmen: Paul Hough

Oyuncular: Eddie McGee, Trista Robinson, Brianna Lauren

IMDb: 5.0

2013 yılında ünlü yönetmen Paul Hough tarafından yazılan ve yönetilen film, son yıllarda oldukça aşina olduğumuz bir konuyu işliyor. The Human Race, günlük yaşamlarına ederken bir anda kendilerini son derece tehlikeli bir oyunun içinde bulan 80 kişinin yaşadıklarını ele alıyor. Oyun, çiğnenmesi durumunda ölümle sonuçlanan çok keskin kurallara sahiptir. Hayatta kalmak için fiziksel ve zihinsel sınırlarını oldukça zorlayan yarışmacılar, oyunn sonunda hayatta kalan tek kişi olmak için mücadele ediyorlar.

En ölümcül festival: Hell Fest

Yıl: 2018

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Gregory Plotkin

Oyuncular: Cynthea Mercado, Stephen Conroy, Amy Forsyth

IMDb: 5.5

Yönetmenliğini Gregory Plotkin’in üstlendiği korku filmi, cadılar bayramı sezonu boyunca tüm ülkeyi dolaşan korku tema parkında yaşanan olayları ele alıyor. Natalie ve arkadaşları Brooke ve Taylar’ın gittiği Hell Fest’e bu defa bir seri katilde katılır. Bu maskeli seri katil, eğlence parkında korkunç cinayetler işlemeye başlar ama Natalie ve arkadaşları bunun bir kurgu olduğunu düşünür. Bunun farkına vardıklarında ise gerçek bir hayatta kalma mücadelesi başlar.

Çıkışı olmayan oda: Escape Room

Yıl: 2019

Tür: Aksiyon, Korku, Macera

Yönetmen: Adam Robitel

Oyuncular: Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ells, Tyler Labine

IMDb: 6.4

Film, bambaşka hayatlara sahip altı farklı kişinin, bir kaçış oyununa davet edilmesi ve ardından yaşanan olayları anlatıyor. Kaçış odasından kaçmayı başaran kişinin bir milyon dolar ödülün sahibi olacak olsa da, odadan kaçmaya çalışmak son derece ölümcül ve zordur. Yönetmen koltuğunda Adam Robitel’in oturduğu filmin başrollerinde ise Taylor Russell ve Logan Miller gibi ünlü isimler yer alıyor.

Korkutucu bir motel: Vacancy

Yıl: 2007

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Nimrod Antal

Oyuncular: Kate Beckinsale, Luke Wilson, Frank Whaley, Ethan Embry

IMDb: 6.2

Son zamanlarda araları pek iyi olmayan David ve Amy çiftin, yaptıkları bir yolculuk esnasında arabaları ıssız bir yerde arızalanır ve geceyi geçirmek için bir motel bulurlar. Motel tarafından sunulan filmleri izlemeye karar veren çift, bir süre sonra tüm bu filmlerin kaldıkları odada geçtiğini fark eder. Kısa bir süre sonra odanın her yerinde gizli kameralar olduğunu görürler ve bu filmin içinden çıkmaya çalışırlar.

Ummadığın taş baş yarar: Don't Breathe

Yıl: 2016

Tür: Suç, Korku, Gerilim

Yönetmen: Fede Alvarez

Oyuncular: Jane Levy, Daniel Zovatto, Dylan Minnette, Stephen Lang

IMDb: 7.1

Hayatlarından hiç memnun olmayan Rocky, Money ve Alex, oldukça zengin, ancak gözleri görmeyen yaşlı bir adamın evini soymaya karar verirler. Adamın gözlerinin görmemesi, işlerini kolaylaştıracağını düşünür, fakat olaylar hiç beklemedikleri şekilde ilerler. Ev sahibi adam aslında oldukça tehlikeli biridir.

Ölümden kaçan çift: The Strangers

Yıl: 2008

Tür: Gizem, Korku, Gerilim

Yönetmen: Bryan Bertino

Oyuncular: Scott Speedman, Liv Tyler, Sterling Beaumon, Gemma Ward

IMDb: 6.1

Yönetmen koltuğunda oturan Bryan Bertino’nun çocukluğunda yaşadığı ve yıllar geçmesine rağmen etkisinden çıkamadığı bir olaydan yola çıkarak senaryolaştırılan film, Kristin McKay ve James Hoyt adındaki çiftin başından geçen olayları anlatıyor. Gözlerden uzak bir şekilde vakit geçirmek isteyen çift, bir yazlık evinde kalmayı karar verirler. Güzel başlayan geceleri devam ederken tanımadıkları üç kişi kaldıkları eve gelerek onları rahatsız etmeye başlar.

Kanlı aile buluşması: You're Next

Yıl: 2011

Tür: Drama, Korku, Gerilim

Yönetmen: Adam Wingard

Oyuncular: Sharnl Vinson, Joe Swanberg, AJ Bowen, Nicholas Tucci

IMDb: 6.6

Tanınan bir aile olan Davison’lar aynı zamanda çok zengindir ama aile bağları son zamanlarda pek iyiye gitmemektedir. Aubrey ve Paul Davison, kopmuş aile bağlarını güçlendirmek amacıyla çocukları ile beraber hafta sonu toplanarak evlilik yıldönümlerini kutlamaya karar verirler. Ancak bir süre sonra eve bir takım maskeli katiller girer ve aileyi savunmasız bir şekilde yakalar. Yönetmen koltuğunda ise, 2024 yılında vizyona girecek olan Godzilla x Kong: The New Empire’ın da yönetmeni Adam Wingard oturuyor.

Gizemli semboller: Hide And Seek

Yıl: 2013

Tür: Gizem, Gerilim

Yönetmen: Jung Huh

Oyuncular: Son Hyun-joo, Moon Jung-hee, Jeon Mi-seon

IMDb: 6.4

Lüks bir dairede ailesiyle güzel bir hayat yaşayan başarılı Seong-Soo, abisi dışında sosyal hayatında kimseyle sorunu olmayan biridir. Günlerden bir gün, yıllardır konuşmadığı abisinin kaybolduğuna dair bir telefon alır ve hemen ardından abisinin evine gitmeye karar verir. Abisinin evinin olduğu yere geldiğinde, oradaki bütün kapıların üzerine kazınmış anlamsız şekiller görür. Tekrar evine döndüğünde ise bu sembollerin kendi evinin kapısına da kazındığını görür.

Öğrencilerin verdiği mücadele: Battle Royale

Yıl: 2000

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim

Yönetmen: Kinji Fukasaku

Oyuncular: Takeshi Kitano, Ko Shibasaki, Tatsuya Fujiwara, Chlaki Kuriyama

IMDb: 7.5

Gençlerin ülkeye ve kendilerine verdiği zararlardan dolayı, bir yasa çıkarmaya karar verir. Battle Royale adındaki bu yasaya göre, Japonya genelindeki bir okuldan sınıf seçilecek ve bu sınıftaki herkes üç gün boyunca bir adaya götürülecek ve en sona canlı kalmayı başaran öğrenci evine geri dönecek.