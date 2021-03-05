Gerçekçi savaş oyunu türünün en güçlü temsilcilerinden ArmA 3 yıllardır giderek artan bir oyuncu kitlesine sahip. Oyuna yeni başlayan biri olarak da yıllardır oynayan insanların karşısında durmak da çok zor. Hem yeni başlayan oyunculara hem de deneyimli sayılabilecek oyunculara yardımcı olması için bir Arma 3 taktikleri listesi hazırladık.

Savaş simülasyonu dendiği zaman birçoğumuzun aklına ilk olarak ArmA serisi geliyordur. 2006 yılından bu yana yalnızca 3 farklı oyunla karşımızda çıkmasına rağmen eşsiz oynanışı ve sürekli olarak ek paketlerle desteklenen seri inanması güç bir başarıya sahip. Daha da güzeli, günümüzün en popüler oyun türlerinden biri olan Battle Royale büyük ölçüde ArmA içinde oluştu.

Gerçekçi yapısıyla dikkat çeken ArmA 3 bir nişancı oyunundan çok daha fazlası. Oyun öyle kapsamlı ki 2013 yılında çıkış yapmasından bu yana internet oyunu nasıl oynaması gerektiğini araştıran insanlarla dolu. Biz de o yüzden aldık elimize kalemi kağıdı, bir Arma 3 taktikleri listesi hazırladık.

ArmA 3 taktikleri:

Yeni başlayanlardansanız tek kişilik modu es geçmeyin,

Motion blur ayarını kapatın,

Kafa sallanma efektini kapatın,

Hedeflerinizi işaretleyin,

Duruma göre duruşunuzu değiştirin,

Silahı çevirmeden etrafa bakın,

Çatışmaya başlamadan önce avantajlı durumda olduğunuzdan emin olun,

Silahınızı yerleştirerek çatışın,

Keskin nişancı dürbünlerini yaklaştırabiliyorsunuz,

Siper almak ve saklanmak arasındaki farkı anlayın.

ArmA 3’e yeniyseniz tek kişilik modu oynayın:

Arma 3 genellikle çok oyunculu taraftaki farklı modlar için satın alınıp oynanıyor olsa da aslında kesinlikle oynamaya değecek bir tek kişilik modu da var. Daha da güzeli oyun yapımcılarının bu tek kişilik modu aslında harika bir öğretme aracı olarak kullanıyor olması. Bir eğitim bölümü gibi zekice tasarlanmış tek kişilik modda silah kontrolü, ağırlık sınırı gibi oyunla ilgili temel bilgileri hızlıca öğreniyorsunuz.

Motion blur ayarını kapatın:

Motion blur ayarını kapatmak FPS oyunlarında genel bir harekettir. Üstelik ArmA 3 gibi gerçekçi bir FPS oyununda bu ayara gerçekten hiç ihtiyaç yok. Hatta bir de oyun deneyimini kötü etkiliyor. Oyun deneyimini kötü etkilemesinin birinci sebebi hareket ederken etrafı bulanıklaştırıp çevreniz hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmanızı engellemesi. İkincisi ise oyun sırasında saniye başına aldığınız kare miktarını düşürmesi.

Kafa sallanma efektini kapatın:

Oyun ayarlarında “headbob” adı verilen bir seçenek var. Bu ayarın amacı oyuna gerçekçilik katmak. Yaptığı şey ise koşarken tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi karakterinizin kafasını salladığını hissettirmek. Bunu başarmak için de kamerayı sallıyor. Yani anlayacağınız koşarken etrafı sallantılı görüyorsunuz. Evet, efektin gerçekçiliğe olumlu etkide bulunduğuna bir itirazımız yok ama gerçekten de başka insanlara karşı mücadele ederken sallanan bir kameraya ihtiyacımız var mı?

Hedefleri işaretleyin:

ArmA üst düzey gerçekçi mekanikleriyle heyecanı doruğa çıkarmasıyla bilinen bir oyun. Bu da zaman zaman çok temel şeyleri gözden kaçırmaya ya da unutmaya sebep olabiliyor. Hedefleri işaretlemek de bunlardan biri. Takımınıza düşmanın nerede olduğunu ya da o an neyle meşgul olduğunuzu kolayca belirtmenin en etkili yolu hedefleri işaretlemek. Bunu da “T” tuşuyla yapabiliyorsunuz. Dilerseniz oyun kontrolleri içinden bu ayarı daha kolay erişebileceğiniz bir tuşa atayabilirsiniz.

Duruma göre duruşunuzu değiştirin:

ArmA 3’te adım atmaya gerek kalmadan sağa, sola ve hatta öne veya arkaya eğilebiliyorsunuz. Q ve E tuşlarıyla yapılan eğilmekten bahsetmiyoruz. CTRL tuşuna basılı tutarken W, A, S, D tuşlarından herhangi birine tıklayarak istediğiniz yöne doğru eğilebilirsiniz. Bu sayede konumunuzu değiştirmeye veya siperinizi terk etmeye gerek kalmadan ateş etmek için kendinize doğru açıyı yaratabilirsiniz. ArmA 3’te siper terk etmek hiç iyi bir fikir değil.

Etrafa bakınmak için silahı çevirmenize gerek yok:

PUBG gibi oyunlarla hepten yaygınlaşan baş çevirme özelliği aslında yıllardır ArmA 3’te var. Zaten PUBG’nin de bu özelliğe sahip olmasının sebebi aslen bir ArmA 3 modu olması. ArmA 3 gibi bol bol açık arazi çatışmaları yaşanan oyunlarda çevre farkındalığı en önemli unsurlardan biri. Dolayısıyla silahı çevirmeden çevreniz hakkında hızlıca bilgi toplamak da sık sık yapmanız gereken bir şey. Oyun içinde ALT tuşuna basarak bu özelliği kullanabiliyorsunuz.

Çatışmaya başlamadan önce avantajlı konumda olduğunuzdan emin olun:

ArmA 3’te savaşı kazanmak için iyi nişan alan bir oyuncu olmak yeterli değil. Elinizde şans varken yapacağınız her çatışmadan önce doğru planlamalar yapmalısınız. Düşmanı görür görmez ateş etmeye başlamak ölüm fermanınızı imzalamak anlamına geliyor. Çatışma sırasında kendinizi koruyabileceğiniz bir alanda mısınız, düşman sayıca sizden üstün mü, düşmanın ateş sesini duyduktan sonra alabileceği siperler var mı? Bu soruların hepsini hızlı bir şekilde cevaplayıp yaklaşımınızı ona göre belirlemelisiniz.

Eğer gerçekten çatışmak zorunda değilseniz ve düşmana karşı bariz bir avantajınız yoksa ateş etmeden önce iki kere düşünün. Düşmanlarınıza yerinizi belli etmektense onlara görünmeden ilerleme şansınız varsa kendinizi ve ekibinizi durup dururken ateş hattına atmayın.

Düşmanlarınız sizden önce davranıp ateş etmeye başlayan taraf olursa da bir an önce en yakın sipere koşmaya başlayıp arada bir düşmanın konumlandığını tahmin ettiğiniz bölgeye kör atışlar yapmayı unutmayın. Böylelikle düşmanlarınız da kendilerini tehlikede hissedecek ve siper almak için yeterli vakti oluşturabileceksiniz.

Çatışırken silahınızı yerleştirmeyi unutmayın:

Hollywood filmlerinde sıkça gördüğümüzün aksine gerçek hayatta askerler nadiren gerçekleşen operasyonlarda hareket halinde çatışır. ArmA 3 de gerçekçiliğiyle öne çıkan bir simülasyon olduğu için hareket halinde çatışmak bir hayli zor. Durduğunuz yerde çatışırken de kullanabileceğiniz en güçlü taktiklerden biri silahınızı uygun bir yüzeye yerleştirip isabetteki hata payınızı minimuma indirmek. Oyunun varsayılan ayarlarını kullanıyorsanız silahınızı yerleştirmek için "C" tuşuna basabilirsiniz.

Keskin nişancı dürbünlerinin yaklaştırma özelliğini kullanın:

Uzak mesafeli çatışmalarda herkesin ilk olarak başvurduğu silah keskin nişancı tüfekleri. Ancak bazen mesafe o kadar yüksek oluyor ki keskin nişancı tüfeklerinin dürbünleri bile hedefi yeteri kadar büyük görmemizi sağlamıyor. Böyle durumlarda çoğu keskin nişancı dürbününde bulunan bir özelliğe başvurarak dürbünü daha da yakınlaştırın. Klavyenizde bulunan “+” tuşu ile bu işlemi yapabilirsiniz.

Siper almak ve saklanmak arasındaki farkı anlayın:

Şu ana kadar siper almanın ArmA 3’te ne kadar önemli olduğundan sık sık bahsettik. Bir bölgeyi korurken siper almanın dışında yapabileceğiniz bir işlem daha var. O da saklanmak. Çoğu yeni başlayan oyuncu saklandığı zaman kendini güvende hissediyor. Ancak ne kadar iyi saklanırsanız saklanın etrafınızda sizi mermilerden koruyacak bir şey yoksa düşmanlar sizi bir kere fark ettikten sonra hiç şansınız yok.

Askeri savaş simülasyonu efsanesi ArmA 3 hakkında vereceğimiz tavsiyeler bu kadar. Türkiye’de de çok geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan oyun hakkında sizlerin de vermek istediği taktikler varsa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Yeni bir taktikler yazımızda görüşmek üzere!