Artık Slack'te Herkese Özel Mesaj Gönderilebilecek

Slack'in yeni özelliğine göre artık platformu kullanan herkes birbirine uygulama üzerinde özel mesaj gönderilebilecek. Böylece Slack ile sadece kurum içi değil kurumlararası iletişim de kurulabilecek.

Geçtiğimiz Ekim ayında Slack'in daha geniş bir çevrede insanlarla iletişim kurabilmeyi mümkün hale getirecek yeni özellikleri duyurulmuştu. Firma şimdi de platform üzerindeki herkesin birbirine özel mesaj gönderebilmesini mümkün hale getiriyor.

Yeni özelliğin amacı firmaların birlikte çalıştıkları partnerleri ve müşterileri ile iletişim kurabilmesini sağlamak olarak gösteriliyor. Yine de yeni özelliği başka firmalarda çalışan arkadaşlarınızla mesajlaşmak için de kullanmanız mümkün.

Slack Connect ile daha fazla iletişim

Yeni özel mesaj özelliği Slack'in Connect özelliği ile birlikte çalışabiliyor. Slack Connect temelinde farklı firmaların ortak bir proje üzerinde bir arada çalışabilmeleri için iletişim sağlamayı planlıyor. Haliyle farklı firmalar arasında özel mesaj alıp gönderebilmek bu amaca ulaşmak için önemli bir adım olarak gözüküyor.

Öte yandan bu özellikleri kullanabilmek için özel bir link göndermek gerekiyor. Linki gönderdikten sonra özel mesajla iletişim kurulabiliyor. Özelliğin kullanılabilmesi için, organizasyonunuzun nasıl bir kurulum gerçekleştirdiğine bağlı olarak bir de yönetici onayına ihtiyaç duyulabiliyor.

Ücretli üyeler şimdiden özelliği kullanabiliyor

Slack Connect DM adı verilen özel mesaj özelliği şu anda ücretli versiyonu kullanan Slack kullanıcılarına açık durumda bulunuyor. Firmadan gelen açıklamaya göre bu özellik ileride ücretsiz versiyon kullanıcıları dahil herkese açık hale getirilecek.

Platform ayrıca farklı firmaların bir araya gelip özel bir iş ağı kurabileceği planlar üzerinde de çalışıyor. Bu özellik bu yılın ilerleyen dönemlerinde aktif hale gelecek ve ortak kanallar, kanal keşfi ve paylaşılan uygulamalar gibi özellikler içerecek.