ASELSAN, 30 Milyar Dolar Piyasa Değerine Ulaşan İlk Türk Şirketi Oldu!

ASELSAN, 30 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk Türk şirketi oldu. BİST 100 tarihine geçen gururumuz, Avrupa'daki en büyük 7. savunma sanayi şirketi pozisyonunda bulunuyor. İşte detaylar...

Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe bir numaralı şirketi olan ASELSAN, bu başarısını resmî olarak tescil ettirdi. Piyasa değeri 30 milyar doları aşan ASELSAN, Türkiye'de bir ilke imza atmış oldu. Ayrıca Avrupa'daki en büyük savunma sanayi şirketlerinden bir tanesi de ASELSAN.

Özellikle de son yıllarda yaptığı çalışmalar ile uluslararası pazarda önemli bir noktaya ulaşan ASELSAN, ihracatlarını önemli ölçüde artırdı. Yayımlanan resmî verilere göre ASELSAN'ın Ocak-Eylül 2025 döneminde yaptığı ihracat anlaşmaları, yüzde 177 artışla 1,45 milyar dolara ulaştı. İşte bunun gibi gelişmeler, ASELSAN'ın piyasa değerini 30 milyar dolar seviyesine ulaştırmasını sağladı.

ASELSAN, Avrupa'nın en değerli 7. savunma sanayi şirketi!

Hisse senetlerinde yaşanan değerlenmeler ve ASELSAN'ın piyasa değerinin 30 milyar doları aşması, firmanın Avrupa genelindeki rekabetini de doğrudan etkilemiş oldu. Mevcut verilere göre Avrupa merkezli savunma sanayi şirketlerindeki genel tablo şu şekilde:

Airbus: 135 milyar dolar Safran: 105 milyar dolar BAE Systems: 65 milyar dolar Rolls-Royce: 62 milyar dolar Thales: 40 milyar dolar Rheinmetall: 38 milyar dolar ASELSAN: 30 milyar dolar Leonardo: 25 milyar dolar Dassault: 22 milyar dolar SAAB: 15 milyar dolar

Umarız ASELSAN'ın başarısı bir gün bile sarsılmaz ve bir gün dünyanın en değerli savunma sanayi şirketi hâline gelir.