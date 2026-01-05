Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Gimcat multivitaminde indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Yunanistan Hava Sahasının Kapanmasına Neden Olduğu İddia Edilen ASELSAN KORAL NG Nedir?

Atina FIR bölgesinde yaşanan teknik arıza nedeniyle uçuşlar durma noktasına geldi ve uçaklarla iletişim tamamen koptu. Sosyal medyada bu durumun millî gururumuz KORAL NG ile ilgili olabileceği iddia edilirken, ASELSAN imzalı bu dev sistemin tüm teknik özelliklerini ve kabiliyetlerini sizler için derledik.

Yunanistan Hava Sahasının Kapanmasına Neden Olduğu İddia Edilen ASELSAN KORAL NG Nedir?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yunanistan, geçtiğimiz hafta sonu kelimenin tam anlamıyla bir "hava sahası kaosu" yaşadı. Atina Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (FIR) meydana gelen ve henüz kaynağı tam olarak açıklanamayan teknik bir arıza, ülke genelindeki uçuş trafiğini felç etti. Pilotların kuleyle olan iletişiminin tamamen kopması, uçuşların askıya alınmasına ve uçakların rotalarını değiştirmesine neden oldu.

Bu gizemli arıza, sosyal medyada ve savunma sanayi kulislerinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kullanıcı, Türkiye'nin son yıllarda elektronik harp alanında attığı dev adımları hatırlatarak, ASELSAN tarafından geliştirilen KORAL NG sisteminin test edilmiş olabileceğini ileri sürdü. Peki, bir ülkenin hava sahasını "sessizliğe gömecek" kadar güçlü olan bu KORAL NG tam olarak nedir?

Elektronik harp sahasının yeni hakimi: KORAL NG neler yapabiliyor?

Başlıksız-1

KORAL NG (Next Generation), kara platformunda görev yapan ve uzaktan elektronik destek ile elektronik taarruz yapabilen son teknoloji bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. ASELSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen bu sistem, düşman radarlarını tespit etmek, analiz etmek ve en kritik anda onları işlevsiz hâle getirmek için tasarlandı. NATO standartlarına uygun olarak üretilen sistem, nükleer, biyolojik ve kimyasal tehditlere karşı korumalı bir yapıya sahip.

Sistem, elektromanyetik spektruma tamamen hakim olma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bünyesindeki gelişmiş algoritmalar sayesinde düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hâle getirerek, dost unsurların harekat alanında güvenle uçmasını sağlıyor. Özellikle uzaktan hedef unsurları tespit edip karıştırma yeteneği, onu modern savaş sahasının en korkutucu güçlerinden biri yapıyor.

Görünmez bir kalkan: Elektronik taarruzun gücü!

Başlıksız-1

KORAL NG'nin en büyük silahı, sahip olduğu Sayısal RF Hafıza Birimi (DRFM) ve aktif faz dizili tarama teknolojisi. Bu teknoloji, düşman radarlarından gelen sinyalleri anında kaydedip, onlara "yanıltıcı" bilgiler olarak geri gönderilmesini sağlıyor. Yani düşman, radar ekranında aslında var olmayan yüzlerce uçak görebilir ya da gerçek uçakların konumunu tamamen yanlış algılayabilir.

Sistem ayrıca operatörlerin içinde bulunduğu bir Operasyon Kontrol Ünitesinden yönetilebildiği gibi uzak bağlantı ile tamamen insansız bir şekilde de kumanda edilebiliyor. Bu esneklik, KORAL NG'yi sadece bir "karıştırıcı" değil, aynı zamanda stratejik bir istihbarat toplama merkezi hâline getiriyor.

ASELSAN, Güdümlü Füzelerin Aklını Alan Lazer Saptırıcı YILDIRIM-100’ü Test Etti [Video] ASELSAN, Güdümlü Füzelerin Aklını Alan Lazer Saptırıcı YILDIRIM-100’ü Test Etti [Video]
İsrail'in "Bizi İzleyecekler" Dediği ASELSAN ASELFLIR-600, Nasıl 200 Kilometrede Bile Cam Gibi Görüntü Sunuyor? İsrail'in "Bizi İzleyecekler" Dediği ASELSAN ASELFLIR-600, Nasıl 200 Kilometrede Bile Cam Gibi Görüntü Sunuyor?

Sizce bu tür stratejik sistemlerin caydırıcılığı, geleneksel silahlardan daha mı yüksek? Yunanistan’daki bu ilginç iletişim kesintisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.

Türkiye webtekno

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
T
toxipops 1 saat önce
hiç gerçekçi gözükmedi ya... biraz daha çabalayın...
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Prime Video'da Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Prime Video'da Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

DeepSeek'ten 2026'nın İlk Büyük Hamlesi: Dev Yapay Zekâ Modellerini Ucuza Eğitmenin Formülü Bulundu!

DeepSeek'ten 2026'nın İlk Büyük Hamlesi: Dev Yapay Zekâ Modellerini Ucuza Eğitmenin Formülü Bulundu!

Counter Strike 1.6’daki Haritalar Gerçekte Neresiydi? (Her Bir Noktasını Karış Karış Gezmiştik...)

Counter Strike 1.6’daki Haritalar Gerçekte Neresiydi? (Her Bir Noktasını Karış Karış Gezmiştik...)

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim