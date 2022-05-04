ASELSAN'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirdiği GÖKDENİZ isimli yakın hava savunma sistemi, son testten de başarıyla geçti. GÖKDENİZ, 2022 sona ermeden İstanbul isimli fırkateyne entegre edilecek.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamasında ASELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı "GÖKDENİZ" isimli yakın hava savunma sistemine değinen Demir, son testlerin de başarıyla tamamlandığını söyledi. GÖKDENİZ, 2022 sona ermeden İstanbul isimli fırkateyne entegre edilip aktif olarak kullanılmaya başlayacak.

GÖKDENİZ, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilmiş olan bir yakın hava savunma sistemi. 35 mm'lik namlulu silahın bulunduğu sistem, dakikada 1100 atım yapabiliyor. ASELSAN, bu yakın hava savunma sisteminin en etkin biçimde kullanılabilmesi için ileri teknolojiden faydalandı. GÖKDENİZ sistemi, hedefleri en doğru şekilde yakalayabilmek için oldukça hassas bir yapıya sahip.

Yüksek hızlı hedef başarıyla imha edildi

GÖKDENİZ'in kullanıma hazır hale getirilmeden önceki son testinde, yüksek hızlı bir hedef kullanıldı. Bunu bir savaş uçağı gibi düşünebilirsiniz. GÖKDENİZ, bu hedefi başarılı bir şekilde imha ederek kullanıma hazır olduğunu gözler önüne serdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gerçekleştirilen testi "bayram hediyesi" diyerek duyurdu.

Twitter'da yapılan paylaşım:

"Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi! Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. GÖKDENİZ bu yıl içinde İSTANBUL fırkateynine entegre edilecek."

GÖKDENİZ'in atışlı testini aşağıdan izleyebilirsiniz