Asgari Ücret İçin Anlaşıldığı Söylenen ve Beklenen Rakamlar

Gazeteci Cem Küçük, önümüzdeki saatlerde açıklanması beklenen asgari ücret konusunda anlaşıldığını söyledi ve anlaşılan rakamı açıkladı. Buna göre işçi ve işveren tarafları, 3.900 TL seviyesinde anlaştı. Son kararsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.

Özellikle düşük ve orta gelirli hanelerde daha da fazla hissedilen Türk lirasının değer kaybıyla birlikte Türkiye’de 2022 yılı asgari ücreti, yani bir çalışana yasal olarak verilmesi gereken en düşük ücretin ne olacağı merakla beklenmeye başladı.

Bugüne kadar yapılan 3 asgari ücret toplantısından herhangi bir sonuç alınmadı. Bugün gerçekleşen dördüncü toplantının ardındansa asgari ücretin açıklanacağı belirtildi. Asgari ücret henüz resmen açıklanmamış olsa da gazeteci Cem Küçük, asgari ücret için hangi seviyede anlaşıldığına dair bir rakam öne sürdü.

“Asgari ücrette 3.900 TL olarak anlaşıldı, 4 bin TL’nin üzerine çıkarılacak”

Cem Küçük’ün Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre 2022 yılı için asgari ücret, 3.900 TL olarak belirlendi. Asgari ücrette son kararıysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği belirtildi. TGRT Haber’in paylaşımına göreyse işçi ve işveren tarafından 3.900 TL olarak belirlenen asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin TL’nin üzerine çıkarılacak.

Bugüne kadar söylenen rakamlar nasıldı?

2022 yılına ilişkin asgari ücret, Türkiye'nin son dönemlerde en çok konuştuğu meselelerden biriydi. Zira yüksek enflasyon rakamları ve dolar kurundaki dalgalanma, vatandaşın alım gücünü iyiden iyiye düşürdü. Siyasilerin söylemleri ise bu yıl eşi benzeri görülmemiş düzeyde zam yapılacağı yönündeydi. Peki taraflar, bugüne kadar hangi rakamlardan bahsettiler?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret pazarlıklarının yapıldığı ilk toplantının hemen öncesinde bir açıklama yapmış ve asgari ücret beklentisinin 3.750 TL civarında olduğunu söylemişti. İşçi tarafından yapılan açıklamalarda ise 4.000 TL altının kırmızı çizgi olduğu ifade edilmişti. işverenlerin verdiği teklifse 3.500 ila 3.750 TL aralığıydı.