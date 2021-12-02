Çalışma Bakanı, İlk '2022 Asgari Ücret' Teklifini Açıkladı

Hükümet, işveren ve işçi sendikaları arasındaki asgari ücret pazarlıkları resmen başladı. İlk toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili ilk teklifi açıkladı.

Aralık ayının gelmesi ile milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret pazarlıkları da başladı. Meselenin çözüme ulaştırılması için kurulan komisyona hükümetin yanı sıra bazı işçi ve işveren sendikaları da katıldı. İlk toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise 2022 asgari ücrete ilişkin ilk kez rakam verdi. İşveren ve işçilerle bir anket yapıldığını söyleyen Bakan Bilgin, tarafların beklediği asgari ücret tutarının 3.750 TL olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama sırasında asgari ücrete görülmemiş düzeyde zam yapılacağını ifade etmişti. Bu bağlamda 3.750 TL'lik beklentinin gerçek olabileceğini pekala söyleyebiliriz. Ancak asgari ücretin bu denli artması, pek de işimize yarayacak gibi görünmüyor.

4 işverenden 3'ü, işten çıkarma yapabileceğini söylüyor

Taraflar arasında yapılan anket çalışması, iş verenlerle ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Öyle ki asgari ücret, ankete katılan işverenlerin yüzde 34'üne göre 3.501 TL ila 3.750 TL aralığında olmalı. Ancak aynı anket, asgari ücretin artırılması durumunda işten çıkarmaların başlayacağını da gözler önüne seriyor. Zira ankete katılan işverenlerin yüzde 74,3'ü, asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açacağını düşünüyor. Bu noktada oldukça önemli açıklamalar yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç, devletten destek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan ortaya çıkan sorunları sosyal politikalarla çözmek, daha büyük sorunlara yol açmasını önleme yanında daha iyi seviyeye getirmekdir. Asgari ücret bu politikalar içinde önemli bir araçtır."

Hükümet yetkilileri, daha önceki dönemlerde yaptıkları açıklamalarda asgari ücret pazarlıklarını kısa bir süre içerisinde bitirmek istediklerinin altını çizmişlerdi. Edinilen bilgiler, toplam 4 toplantı yapılacağını ve bu toplantılar neticesinde de 2022 yılı asgari ücret miktarının belirleneceğini ortaya koyuyor. Yani çok kısa bir süre sonra, Türkiye'nin nasıl bir yola gireceğini hep birlikte görmüş olacağız.