2022 Asgari Ücret İçin 'İşçi' Tarafının Talebi Açıklandı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2022 yılı asgari ücret tutarı için ilk resmi talebini açıkladı. Atalay'ın "işçinin kırmızı çizgisi" diye nitelendirdiği tutarın ne kadar önemseneceği henüz bilinmiyor.

Aralık ayının başından beri en çok konuşulan meselelerin başında hiç şüphesiz asgari ücret yer alıyor. Şu ana kadar 3 toplantı gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, henüz net bir sonuca ulaşabilmiş değil. Ancak artık çok kısa bir sürenin kaldığını ve 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarının netleşmek üzere olduğunu belirtelim.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, ilk pazarlık toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda bir anket düzenlendiğini ve bu ankette ön plana çıkan tutarın 3.750 TL civarında olduğunu söylemişti. İkinci ve üçüncü toplantıda farklı rakamlar telaffuz edilse de kesin bir karara varılamadı.. Ancak şimdi, gündemin seyrini değiştirecek bir açıklama geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun paydaşlarından bir tanesi olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin kırmızı çizgisini açıkladı.

"İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından yapılan açıklamalarda, "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır." ifadelerine yer verildi. Atalay bu açıklamayla, aslında ilk resmi talebi de dillendirmiş oldu. Ancak bu açıklamanın ne kadar gerçeği yansıttığı bilinmiyor.

Ergün Atalay, geçtiğimiz dönemlerin çok tartışılan isimlerindendi

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, geçmiş dönemlerde çok tartışılan bazı açıklamalarda bulunmuştu. 2019 yılında kamu toplu iş sözleşmesi için dönemin Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile masaya oturan Atalay, hükümetin pek de kabul görmeyen düşük oranlı zam teklifini kabul etmişti. Ancak mikrofonunu açık unutan ve Bakan Selçuk'la konuşan Türk-İş Başkanı, "Uzasa işi karıştıracağız, en azından kapattım böyle." demişti...