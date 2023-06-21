Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak 11.402 TL'lik asgari ücretle alabileceğiniz bazı teknolojik ürünleri listeledik.

Yeni asgari ücret açıklandı. Yaklaşık %34'lük bir artışla 11.402 TL olan yeni asgari ücret, ne yazık ki beraberinde 'yakında her şeye zam gelir' söylemlerini de getirdi.

Peki bu yeni asgari ücretle hangi teknolojik ürünleri alabilir, hangi ihtiyaçlarımızı giderebiliriz? Robot süpürgeden akıllı saate, yeni asgari ücretle alabileceğiniz bazı teknolojik ürünleri derledik.

Editörden ufak bir not:

Ürünleri seçerken fiyat olarak yeni asgari ücrete en yakın olan, aynı zamanda en çok tercih edilen ürünleri seçmeye çalıştık. Dolayısıyla bu listedeki ürünler fiyat/performans ürünleri ya da uygun fiyatlı ürünler değiller. Ancak yine de ürünlerin altına daha uygun fiyatlı alternatiflerini de ekledik.

Robot süpürgeler:

Roborock Q7 Max

Emiş gücü: 4200 Pa

4200 Pa Toz haznesi kapasitesi: 470 ml.

470 ml. Su haznesi kapasitesi: 350 ml.

350 ml. Çalışma süresi: 3 saat

3 saat Şarj süresi: 6 saat

Hem silen hem süpüren, emiş gücü yüksek ve güçlü bataryasıyla temizliği asla yarıda bırakmayacak bir robot süpürge almak istiyorsanız, bir aylık asgari ücretle Roborock'un Q7 Max modelini satın alabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için;

Benzer fiyat aralıklarında ve daha uyguna farklı modeller de mevcut. Xiaomi'nin neredeyse aynı özelliklere sahip, çok daha uygun fiyatlı robot süpürgesi Mi Robot Vacuum Mop Pro 2+'ı incelemek isterseniz buraya, yine daha uygun fiyata çok daha yüksek emiş gücüne sahip ve çok daha kısa sürede şarj olan Mi Robot Vacuum S10T için buraya tıklayabilirsiniz.

Dikey süpürgeler:

Philips Aqua Plus Kablosuz Elektrikli Süpürge

Çalışma süresi: 80 dk.

80 dk. Islak&kuru temizlik: Var

Var Hepa filtre: Var

Robot süpürge yerine kontrolün sizde olacağı bir dikey süpürge arıyorsanız; hem kuru hem ıslak temizlikte oldukça yüksek performans sergileyen Philips Aqua Plus'a göz atabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için:

Dikey süpürgelerin de daha uygun fiyatlı alternatifleri tabii ki mevcut. Dilerseniz Xiaomi G10'a göz atmak için buraya, Bosch XXL'e göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Airfryerlar:

Philips Airfryer XXL Smart Sens

Kapasite: 7,3 litre

7,3 litre Pişirme modu: 5

5 Güç: 2225 W

6 porsiyona kadar yemek yapabileceğiniz, geniş iç hacmi, özel pişirme modları ve 30 dakikaya kadar sıcak tutma gibi özellikleriyle dikkat çeken Philips Airfryer XXL Smart Sense'i özellikle kalabalık aileler tercih ediyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için:

Daha uygun fiyatlı alternatifler ararsanız Cosori Dual Blaze'i incelemek için buraya, Philips XXL Avance Collection Airfryer içinse buraya tıklayabilirsiniz.

Akıllı saatler:

Apple Watch Series 8

Tek şarjla kullanım süresi: 18 saat

18 saat Hücresel bağlantı: Var

Var Suya ve toza dayanıklılık: Var

Yeni asgari ücret seviyesinde satın alabileceğiniz akıllı saatlerin başında Apple Watch Series 8 geliyor. GPS, uyku takibi, kalp ritmi ölçme, adımsayar ve hücresel bağlantı seçeneği gibi pek çok özelliği bir arada sunan Apple Watch Series 8, düşme algılama, trafik kazası algılama gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için:

Benzer özelliklere sahip, ancak daha uygun fiyattan satışta olan alternatifler için Samsung Galaxy Watch ve Huawei Watch Buds'a göz atabilirsiniz.

TV'ler:

Vestel 58" 146 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Akıllı TV

Çözünürlük: 3840 x 2160 4K ultra HD

3840 x 2160 4K ultra HD Ekran boyutu: 58 inç / 147 cm

58 inç / 147 cm İşletim sistemi: Android

Fiyatıyla da performansıyla da üzmeyecek bir akıllı TV arıyorsanız, Vestel'in bu modeline göz atabilirsiniz. Android işletim sistemi ile Netflix'ten Twitch'e sayısız uygulamaya erişim sağlayabileceğiniz TV aynı zamanda uydu alıcısıyla da standart TV işlevi görüyor. Görüntü kalitesi anlamında da sizi yarı yolda bırakmayacak bu TV, 4K Ultra HD yayın verebiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için:

Benzer özelliklere sahip, farklı fiyatlarda TV'lere de göz atmak isterseniz buraya tıklayarak LG 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV'ye, buraya tıklayarak da Onvo 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV'ye göz atabilirsiniz.

Oyun konsolları:

Xbox Series S

Yeni asgari ücret seviyesinde alabileceğiniz Xbox Series S, pek çok yeni nesil oyunu oynayabilmenize olanak sağlıyor. Ayrıca en uygun fiyatlı konsol olarak karşımıza çıkıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için:

Bu fiyat aralığında alternatif olarak sunabileceğimiz tek bir konsol önerimiz kalıyor; Nintendo Switch. Tabii ki dilerseniz bu aralıklarda ikinci el konsollar ya da PS4, PS4 Pro da alabilirsiniz ancak artık yavaş yavaş oyunların yalnızca yeni nesil konsollara gelmeye başladığını unutmamak gerekiyor.

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