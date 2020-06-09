AMD'nin yakında resmi bir şekilde duyurmasını beklediğimiz Ryzen 4000 Renoir serisi APU işlemcileri, şirketin partnerleri tarafından üretilen bilgisayarlarda test edilmeye başlandı. ASRock MiniDesk 2'de bulunacağını düşündüğümüz Ryzen 7 4700G, 8 çekirdek 16 iş parçacığıyla bizlere göz kırpıyor.

AMD’nin partner şirketleri, yeni Ryzen 4000 Renoir serisi APU işlemcilere ürünlerinin bünyesinde yavaş yavaş yer vermeye başladı. ASRock’ın üretmiş olduğu mini PC, içerisinde 8 çekirdek 16 iş parçacığı bulunan yeni Ryzen 4000 Renoir işlemcisini sürpriz bir anakart ile ortaya çıkarttı.

AMD, Ryzen 4000 Renoir APU’larını duyurmaya hazırlanıyor. Birçok farklı modelle gelen işlemcileri birbirinden ayıran faktörün genellikle CPU ve GPU hızları olduğunu söyleyebiliriz. Bunların içlerindeki en güçlü modelinse 4,45 GHz işlemci hızı ve 2.100 MHz ekran kartı hızıyla Ryzen 7 4700G olacağını tahmin ediyoruz.

ASRock DeskMini 2 Barebone, Ryzen 7 4700G ile birlikte gelebilir:

ASRock’ın, tanıtacağı yeni mini masaüstü bilgisayarı iki yeni özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi AMD’nin yeni 4000 serisi APU’larından birini kullanacak olması. İşlemciler arasındaki amiral gemisini tercih eden şirket, 8 çekirdek 16 iş parçacığı bulunan ve ekran kartı olarak Vega 8’i bünyesinde barındıran Ryzen 7 4700G’yi tercih etmiş gibi gözüküyor.

Görseldeki işlemci numarası ile Igor’un paylaştığı verilerdeki işlemci numarasının uyuştuğunu belirterek yeni DeskMini 2’nin piyasadaki en güçlü APU’ya yer vereceğini ekleyelim. Aşağıdaki test verilerini incelediğimizde işlemcinin temel hızının 3,5 GHz olduğunu ve tam yükte 4,2 GHz’lere ulaşacağını görüyoruz.

Aşağıda paylaşılan verilere göre yeni DeskMini 2’nin içindeki işlemcinin hâlâ test aşamasında olduğunu anlayabiliyoruz. Resmi olarak duyurulacak modelin, daha yüksek çalışma hızlarına sahip olacağını belirtelim.

Diğer bir öne çıkan özellikse DeskMini 2’nin kullandığı anakart. İlginç olan şey; X300 serisi anakartın ilk nesil Ryzen işlemcilerle birlikte tanıtılmış olması. ITX anakartların minyatür versiyonu Mini-STX anakartlarından biri olan X300, A300 modelinin hız aşırtma yapabileceğiniz bir versiyonu olarak tanıtılmıştı.

64 GB RAM ile birlikte gelecek cihaz, bünyesinde harici ekran kartı takabileceğiniz bir yuva bulundurmuyor. Eski nesil bir anakart olduğunu bildiğimiz içinse PCIe Gen 4 desteği sunan bir SSD kullanabileceğinizi sanmıyoruz.