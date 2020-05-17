ASRock'ın Overclock Özelliği 300 Serisi Anakartlara Geliyor

'Temel Frekans Gücü Arttırma' olarak adlandırabileceğimiz ASRock'ın anakartlarında sağladığı Base Frequency Boost teknolojisi, artık 300 serisi anakartlarda da uygulanabilecek.

Tayvan merkezli anakart üretici olan ASRock, 'Base Frequency Boost' olarak adlandırdığı overclock teknolojisini 300 serisi anakartlarıyla buluşturuyor. ASRock, Comet Lake S ailesine dâhil olmayan işlemcilerde ve Z tipi olmayan anakartlarda overclock işlemini hâlihazırda destekliyordu. ASRock'ın bu yeni işlemci gücü arttırma teknolojisi K tipi olmayan işlemcilerin, hem Z serisi hem de B serisi anakartlarda temel performans gücünü arttırmasına olanak sağlıyor.

Base Frequency Boost teknolojisi temel olarak, Intel işlemcilerin güç limit değerlerini manipüle ederek, daha yüksek performans değerlerine ulaşmasını ve bu değerlerde daha uzun süre kalabilmesini sağlıyor ve bu işlemi de işlemcinin güç tüketim değerini 1'den maksimum değere getirerek gerçekleştiriyor. Ardından işlemcinin daha uzun yüksek performans değerinde seyredebilmesi için de güç tüketimini maksimum seviyede kilitliyor.

Base Frequency Boost, Intel'in Turbo Boost teknolojisinden daha uzun süreli performans artışı sağlıyor

ASRock tarafından sağlanan örneğe göre, Base Frequency Boost ile normalde 65 W güce sahip Comet Lake bir işlemciyi 125 W gücündeymiş gibi çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca yine ASRock tarafından paylaşılan bu tabloda, Z390 ve B365 serisi anakartlarında, Intel'in Coffee Lake ailesine ait 3 işlemcileri üzerinde yaptıkları karşılaştırmayı bizlere sunuyor. En alt kısımda Intel'in temel olarak sunduğu performans değerleri, orta kısımda Intel'in sağladığı overclock sistemi olan Turbo Boost ile elde edilen değerler ve en üstte ise ASRock tarafından sağlanan Base Frequency Boost özelliği ile elde edilen değerler yer alıyor.

Her ne kadar ASRock tarafından sağlanan bu özellik tamamen overclock özelliğine sahip olmasa da, Intel'in K tipi olmayan işlemcilerine uyguladığı sınırlandırmaların bazılarını ortadan kaldırmayı başarıyor. Ama bu özelliğin beraberinde yüksek güç tüketimi ve aşırı ısınma gibi problemleri getirdiğinden de bahsetmekte fayda var.

Bu bilgiler doğrultusunda diğer anakart üreticilerinin de Base Frequency Boost benzeri bir teknoloji geliştirmesine gidip gitmeyeceği henüz belli değil. Intel tarafından da bu bilgiler hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Intel'in ilerleyen zamanlarda bu özelliğe sınırlamalar getirmesi veya bu özelliği tamamen yasaklamak istemesi, olası senaryolar arasında bulunuyor.