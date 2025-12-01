Tümü Webekno
Assassin’s Creed dizisi Antik Roma'da geçebilir

Netflix’in Assassin’s Creed dizisinin Antik Roma’da geçeceği iddia edildi. Yapım ekibi şekillenirken ilk oyuncu seçimi yapıldı, dönem ve hikâyeye dair yeni bilgiler sızdı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Netflix’in uzun süredir geliştirdiği Assassin’s Creed dizisiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sızıntılara göre dizi, M.S. 54–68 dönemindeki Antik Roma’da geçecek ve Nero’nun hükümdarlığı diziye yön verecek. Bu dönem, oyunlarda henüz işlenmemiş bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor.

Yapım tarafında Roberto Patino ve David Wiener gibi isimler bulunuyor. Ayrıca Toby Wallace’ın ilk oyuncu olarak kadroya katıldığı bildirildi. Bu gelişmeler, projenin artık somut şekilde ilerlediğini gösteriyor.

Dizinin konusu, tıpkı oyunlarda olduğu gibi tarihsel entrikaları ve suikastçı–tapınakçı çatışmasını merkezine alacak. Antik Roma’nın politik karmaşası, Seneca gibi tarihi figürlerin de diziye dahil edileceği iddiasıyla daha da ilgi çekici hâle geliyor.

Netflix ve Ubisoft, güçlü bir uyarlama yaratmak istiyor. Ancak dönemsel prodüksiyonun maliyeti, hayran beklentisi ve oyun uyarlamalarındaki zorluklar projeyi riskli hâle getiriyor. Yine de Assassin’s Creed evreninin ilk canlı aksiyon dizisi, seriye yeni bir soluk getirme potansiyeli taşıyor.

