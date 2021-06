AC Valhalla Siege of Paris DLC'sinden Yeni Bilgiler Geldi

2020 yılında çıkış yapan Assassin’s Creed Valhalla oyunu için hazırlanan ikinci ek paket Siege of Paris hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Ek paketin hikayesi ve eklenecek yeni mekanikler açıklandı.

Ubisoft, 2020 çıkışlı Assassin’s Creed Valhalla oyunu için yol haritasını açıkladığında, oyuna 2 ek paket ve bir bonus görev ekleneceğini duyurmuştu. Beowulf’un Efsanesi (Legend of Beowulf) isimli bonus görevin sadece “Season Pass” alan oyunculara özel olacağı da duyurulmuştu.

İlk ek paket olan Druid’lerin Gazabı (Wrath of the Druids), karakterimizi İngiltere ve Norveç topraklarından ayırıp İrlanda’nın yeşil tepelerinde ve bataklıklarında bir maceranın içine bırakıyordu. Ek pakette ortalama 8 ila 20 saat arasında oynanabilir içerik sunuluyordu. Şimdiyse “moniker Jonathan” adıyla bilinen Fransız içerik üreticisi, Siege of Paris ek paketi hakkında hiç bilinmeyen bilgiler paylaştı.

Siege of Paris ek paketinde neler olacak?

Jonathan’ın verdiği bilgilere göre oyunun dosyalarının içinde bazı küçük bilgiler yer almaktaydı. Mayıs ayında yaptığı sızıntıda Jonathan, ek pakette sadece şehirde vakit geçirmeyeceğimizi, aynı zamanda Normandiya’da bazı ufak köylerde de bulunacağımızı belirtti. Ayrıca oyuna tek elli kılıç kullanımının da eklendiğini gösteren oyun dosyalarını paylaştı.

Oyunun dosyalarında devam ettiği araştırmasının yeni meyvelerini, bugün takipçileriyle paylaşan Jonathan, ek paketin hikayesi hakkında da detaylar verdi.

Buna göre Fransız kralı Şarlman’ın soyundan gelen ve Şişko Charles olarak bilinen 3. Charles, Frank Krallığı’nı tek çatı altında toplayıp yüzlerce yıldan sonra Frank topraklarının tek kralı olmuştur. Kral, yavaş yavaş Frank topraklarına yerleşen Kuzeylilere karşı savaş planları yapmaktadır. Ravensthorpe, Frank kralına bir elçi gönderip savaşı engellemelidir.

Siege of Paris ek paketi, Valhalla’nın ana hikayesinin geçtiği yıllar olan 872-878 yıllarından birkaç yıl sonra, 885 yılında geçiyor. Ek paketin Hidden Ones ve Order of The Ancients arasında geçen olayları konu almasını bekleyenler hayal kırklığına uğrayacaklar. Jonathan, oyunun dosyalarından sadece bir diyalog cümlesini çıkartabildi. O cümle “Tıpkı İngiltere’de olduğu gibi Frank topraklarında da Hidden Ones’ın var olmadığı açıkça belli oluyor. Kim bilir bu topraklarda ne hazineler bırakmışlardır.”

Ek paketin çıkış tarihi ne resmi olarak ne de sızıntılarda duyurulmamış olsa da Jonathan, oyunun Season Pass paketinin satışının PlayStation Store’da 9 Kasım tarihinde başlayacağını belirtti. Bu tarihe kadar Siege of Paris ek paketinin çıkmasının pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz.