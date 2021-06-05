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  • Battlefield 6'nın İsmi ve Görselleri Ortaya Çıktı

Tanıtımına Günler Kalan Battlefield 6'nın İsmi ve Oyun İçi Görselleri Ortaya Çıktı

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Önümüzdeki günlerde tanıtılacak Battlefield 6'nın ismi ve oyun içi görselleri ortaya çıktı. Görsellerde fütüristtik binalar ve yeni arayüz açıkça görünüyor.

9 Haziran'da tanıtılması beklenen Battlefield 6’dan yeni oyun içi görseller ortaya çıktı. Sızdırılan görüntülerin kalitesi çok iyi olmasa da oyuncuların beklentilerini ve şirketin açıklamalarını karşılayacak gibi görünüyor.Görsellerin yanında  ayrıca oyunun muhtemel ismi de aynı kaynak tarafından sızdırıldı. Buna göre oyunun adı “Battlefield 2042” olacak.

Paylaşılan görsellerin oyunun test aşamasında çekildiği söyleniyor. Görsellerden birindeyse bu söylentiyi doğrular nitelikte “Pre-Alpha Footage" ibaresi yer alıyor. Herhangi bir resmi kaynak tarafından doğruluğu onaylanmamış olsa da Battlefield hakkındaki sızıntıları ile tanınan Tom Henderson görüntüler için “Bu görseller gerçek” dedi.

Battlefield 6'ya ait olduğu söylenen oyun içi görüntüler:

Battlefield sızdırılan isim

Bu ilk görselin oyunun jenerik ekranından olduğu düşünülüyor. Görselleri sızdıran kaynak, oyunun büyük ihtimalle 'Battlefield 2042' olarak adlandırılacağını iddia ediyor.

Battlefield sızdırılan görsel

Bu görselin oyunun multiplayer modundan alındığı söyleniyor.

Battlefield sızdırılan görsel

Aynı şekilde bu görselin de multiplayer modundan alındığı söylendi.

Battlefield sızdırılan görsel

Bu görüntünün Battlefield içerik oluşturuculara gönderildiği iddia edildi.

Battlefield sızdırılan görsel

Bu görüntünün bugün yapılan bir oyun içi testten alındığı söylendi.

Battlefield sızdırılan görsel
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Kaynak : https://www.techradar.com/news/battlefield-6-gameplay-images-leak-ahead-of-june-reveal
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