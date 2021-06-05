Battlefield 6'nın İsmi ve Görselleri Ortaya Çıktı

Önümüzdeki günlerde tanıtılacak Battlefield 6'nın ismi ve oyun içi görselleri ortaya çıktı. Görsellerde fütüristtik binalar ve yeni arayüz açıkça görünüyor.

9 Haziran'da tanıtılması beklenen Battlefield 6’dan yeni oyun içi görseller ortaya çıktı. Sızdırılan görüntülerin kalitesi çok iyi olmasa da oyuncuların beklentilerini ve şirketin açıklamalarını karşılayacak gibi görünüyor.Görsellerin yanında ayrıca oyunun muhtemel ismi de aynı kaynak tarafından sızdırıldı. Buna göre oyunun adı “Battlefield 2042” olacak.

Paylaşılan görsellerin oyunun test aşamasında çekildiği söyleniyor. Görsellerden birindeyse bu söylentiyi doğrular nitelikte “Pre-Alpha Footage" ibaresi yer alıyor. Herhangi bir resmi kaynak tarafından doğruluğu onaylanmamış olsa da Battlefield hakkındaki sızıntıları ile tanınan Tom Henderson görüntüler için “Bu görseller gerçek” dedi.

Battlefield 6'ya ait olduğu söylenen oyun içi görüntüler:

Bu ilk görselin oyunun jenerik ekranından olduğu düşünülüyor. Görselleri sızdıran kaynak, oyunun büyük ihtimalle 'Battlefield 2042' olarak adlandırılacağını iddia ediyor.

Bu görselin oyunun multiplayer modundan alındığı söyleniyor.

Aynı şekilde bu görselin de multiplayer modundan alındığı söylendi.

Bu görüntünün Battlefield içerik oluşturuculara gönderildiği iddia edildi.

Bu görüntünün bugün yapılan bir oyun içi testten alındığı söylendi.

Geçtiğimiz aylarda sadece bilgisayar ve yeni nesil konsollara çıkış yapacağı söylenen yeni Battlefield oyununun Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına da çıkacağı geçtiğimiz günlerde EA tarafından doğrulanmıştı. Planlarda bir son dakika değişikliği olmazsa Battlefield 6, 9 Haziran tarihinde duyurulacak.