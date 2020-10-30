Assassin's Creed Valhalla'dan Yeni Bir Fragman Yayınlandı

Geliştirici firma Ubisoft, önümüzdeki kasım ayında çıkacak olan Assassin's Creed Valhalla'dan yeni bir fragman daha yayınladı. Vikingleri konu alan bir hikâyeye sahip olan Assassin's Creed Valhalla, 10 Kasım 2020'de farklı platformlar için çıkış yapacak.

Ubisoft'un en çok satan oyun serilerinden Assassin's Creed'in bu yıl içerisinde Valhalla adında yeni bir oyunla geri döneceğini geçtiğimiz aylarda öğrenmiştik. Şimdiye dek oyuna dair birçok tanıtım videosu ve oynanış videosu yayınlayan geliştirici firma, oyunun çıkmasına sayılı günler kala yeni bir TV reklamı yayınladı.

CGI tekniği kullanılarak oluşturulan 1,5 dakika uzunluğundaki sinematik fragman, Eivor önderliğindeki Viking birliklerinin Kuzey Denizi üzerinden İngiltere topraklarına düzenlediği bir baskını gösteriyor. Yayınlanan bu videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Assasin's Creed Valhalla – Sinematik Fragman

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma türündeki açık dünya oyunu Assassin's Creed Valhalla, temel olarak Vikingleri konu alan bir hikâye üzerine kurulu. MS 9. yüzyılda geçen hikâyede, efsane bir Viking savaşçısı olan Eivor olarak İngiltere krallıklarına akınlar düzenleyecek, acımasız savaşlara katılacak ve topraklarımızı genişletmeye çalışacağız.

Etkileyici görseller, Vikingleri konu alan bir hikâye ve nefes kesen açık dünya atmosferiyle donatılmış Assassin's Creed Valhalla; 10 Kasım 2020 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S, Xbox One, PC, Google Stadia ve Amazon Luna için çıkış yapacak. Oyunun PC tarafındaki dağıtıcılığını ise Epic Games üstleniyor.

Assassin's Creed Valhalla fiyatı:

Konsol platformlarında farklı fiyatlarla ön siparişte olan Assassin's Creed Valhalla'nın Standart sürümü Epic Games üzerinde 269 TL'den satışa sunuluyor. Ana oyuna ek olarak Sezon Kartı'nın da oyunculara sunulduğu Gold Edition 449 TL'den, Sezon Kartı ve Ultimate Paket'in yer aldığı Ultimate Edition ise 495 TL'den ön sipariş edilebiliyor.