Bu yazıyı okuyan herkes en azından bir kez astral seyahat kavramını duymuş ya da böyle bir deneyim yaşadığını düşünmüştür. Sinema da gerçeğin bir yansıması olduğu için astral seyahat kavramını konu alan pek çok farklı film karşımıza çıkıyor. Listedeki filmlerin her şeye rağmen biraz korkutucu olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Astral seyahat kavramı en geniş tanımıyla kişi uyku halindeyken ruhun bedeni terk etmesi ve başka bir alemde dolaşmasıdır. Elbette, parapsikoloji ve okültizm alanında bu konu üzerinde yazılmış pek çok farklı kaynak bulabilirsiniz. Ancak kısa tanımı bile insanı bir an olsun ürpertmeye yetiyor. Astral seyahat kavramını herkes en azından bir kez duymuş, deneyimlendiğini düşünmüş ya da deneyimlemiş bile olabilir, bilemiyoruz.

Sinema için bulunmaz bir hikaye konusu olan astral seyahat elbette pek çok farklı filmde, farklı anlatılarla işlendi. Bazı filmler konuya duygusal hatta dramatik yaklaştılar ancak bazı filmler gerçek anlamda uyku kaçıran türden yapımlar. Astral seyahat kavramına farklı yönlerden yaklaşan, konu üzerine etkileyici hikayeler sunan en iyi filmleri listeledik ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik.

Astral seyahat filmleri:

Insidious

Flatliners

Astral

Altered States

If I Stay

Enter the Void

Dreams Come True

Nosso Lar

Awake

Sadece astral seyahat üzerine kurgulanan Insidious:

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

Vizyon tarihi: 2010

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins

IMDb: 6,8

Rotten Tomatoes: %66

Bir ailenin gizemli bir eve taşınması ile başlayan klasik korku hikayesi, evin çocuğunun astral seyahat yeteneğine sahip olması ile enteresan bir hal almaya başlar. Çocuk bu seyahatlerden birinde ruhlar aleminde kalır, geri dönemez ve bedeni farklı ruhlar tarafından işgal edilir. Korku içindeki aile bir uzmandan yardım alır ancak durum kolay kolay çözülecek gibi görünmemektedir. Devam filmleri aynı etkiyi yaratmasa da 2010 yapımı ilk Insidious filmi gerçekten korku türüne yeni bir soluk getiriyor.

Ölümden sonra yaşam üzerine deneyler yapan bir tıp öğrencisinin hikayesi: Flatliners

Tür: Dram, Korku, Gizem

Vizyon tarihi: 1990

Yönetmen: Joel Schumacher

Oyuncular: Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Julia Roberts

IMDb: 6,6

Rotten Tomatoes: %59

2017 yılında bir yeniden çevrim filmi yapılmış olsa da 1990 yapımı orijinal Flatliners filminin yanına bile yaklaşamamıştır. Ölümden sonra yaşam üzerine deneyler yapan bir tıp öğrencisi, ikna ettiği arkadaşları üzerinde ölüme yakın deneyimler yaşatmak için bazı çalışmalar yapar. Çalışmalar zararsız ve oldukça aydınlatıcı sonuçlar veriyorken doğaüstü kurallar devreye girer ve yaşayanların diğer tarafa geçmesi kurallara aykırıdır. Her şeyin bir sonucu, hem de korkutucu bir sonucu vardır.

Ne ilk ne de son: Astral

Tür: Dram, Korku, Bilim Kurgu

Vizyon tarihi: 2018

Yönetmen: Chris Mul

Oyuncular: Frank Dillane, Damson Idris, Catherine Steadman

IMDb: 4,8

Rotten Tomatoes: %58

Genç bir öğrenci olan Alex, metafizik konularıyla ilgilidir ve ölmüş annesi ile iletişime geçmek için astral seyahat yapmaya karar verir. Seyahat yapılacak yer ölüler diyarıdır ve bunun sonuçları düşünülenden daha kötü olacaktır. Vücudunu ele geçirmeye çalışan kötü ruhlarla mücadele etmeye başlayan Alex, bu seyahati sırasında aslında ailede böyle bir deneyim yaşayan ilk kişi olmadığını fark eder. Geri dönmek için artık çok geçtir.

Deneyler, deneklerler ve öbür dünya: Altered States

Tür: Korku, Bilim Kurgu, Gerilim

Vizyon tarihi: 1980

Yönetmen: Ken Russell

Oyuncular: William Hurt, Blair Brown, Bob Balaban

IMDb: 6,9

Rotten Tomatoes: %85

Edward Jessup isimli bir bilim insanı, insanları dış dünyadan izole eden tanklarda özel çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların içine bir de ağır etkileri olan halüsinojenik ilaçlar eklediği zaman ise durum düşündüğünden daha kötü bir hal alır. Denekler zaten tanklar içinde fiziksel koşullardan izoledir ve ilaçlar zihinlerini bedenleri olmadan da çalışacak bir noktaya getirir. Bu nokta izlemesi keyifli ancak kalp ritmini hızlandıran olaylara neden olur.

Bir trafik kazası sonrası değişen hayatlar: If I Stay

Tür: Dram, Fantastik, Müzik

Vizyon tarihi: 2014

Yönetmen: R.J. Cutler

Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Mireille Enos, Jamie Blackley

IMDb: 6,7

Rotten Tomatoes: %61

Büyük müzik yeteneğine sahip çello sanatçısı genç bir kız olan Mia Hall’ın hayatı, ansız başına gelen bir trafik kazası ile değişir. Genç kız kendini astral bir düzlemde bulur. Yaşam ile ölüm arasında kaldığı bu düzlemde, önünde iki seçenek vardır; ya bedenine geri dönecek ya da ruhlar aleminde kalacaktır. Hangi yolu seçerse seçsin, uygulamak kolay olmayacak ve hiç de beklenmedik sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Geçmiş ve geleceği görebilmek: Enter the Void

Tür: Dram, Fantastik

Vizyon tarihi: 2009

Yönetmen: Gaspar Noé

Oyuncular: Nathaniel Brown, Paz de la Huerta, Cyril Roy

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: %72

Sıradışı filmlerin yönetmeni Gaspar Noé, Enter the Void filmiyle bu sefer de ruhlar alemine hızlı bir giriş yapıyor. Tokyo’da yaşayan Amerikalı bir uyuşturucu satıcısı, ortağı tarafından ihanete uğrar ve bir uyuşturucu anlaşması sırasında öldürülür ama aslında tam da ölmüş değildir. Çünkü ruhu hala insanların arasında dolaşmakta ve neler olduğunu görmektedir. Üstelik yalnızca şu anı görmez; geçmiş ve gelecek de onun görebildiği zaman dilimleri arasındadır.

Bu kadar korku filmi arasındaki tek komedi: Dreams Come True

Tür: Macera, Komedi, Dram

Vizyon tarihi: 1984

Yönetmen: Max Kalmanowicz

Oyuncular: Michael Sanville, Stephanie Shuford, Ken Charlton

IMDb: 5,8

Rotten Tomatoes: %50

B film kategorisinde değerlendirebileceğimiz ve bazı rahatsız edici sahnelere de sahip olan Dreams Come True filmi, astral seyahat kavramına biraz daha eğlenceli yönden yaklaşan bir film. Filmde iki sevgili astral seyahat yapabildiklerini keşfederler ve bu konuda yavaş yavaş ustalaşarak seyahat alanını genişletirler. Ancak gerçek hayatta da boş durmamakta ve başlarını belaya sokmaktadırlar. Gerçek hayattaki düşmanları onları astral seyahat sırasında yakalar ve uyandırırsa öleceklerdir.

Geri döndüğünde bir itopyada olmak: Nosso Lar

Tür: Dram, Fantastik

Vizyon tarihi: 2010

Yönetmen: Wagner de Assis

Oyuncular: Renato Prieto, Fernando Alves Pinto, Rosanne Mulholland

IMDb: 6,4

Rotten Tomatoes: %68

Brezilya yapımı olan filmin orijinal adı Nosso Lar ancak ABD’de Our Home: The Astral City adı ile vizyona girdiği için bu isimle de bulabilirsiniz. Pek sevilmeyen bir insan olan Dr.André bir akşam yemeği sırasında kalp krizi geçirir ve kısa bir süre ölü kalarak kendini astral dünyada bulur. Bu astral düzlemde unutamayacağı kadar korkunç deneyimler yaşayan Dr.André, hayata döndürüldüğü zaman ise daha da şaşıracaktır. Çünkü kendini bulduğu yer Nosso Lar isimli, herkesin muhteşem hayatlar yaşadığı bir şehirdir.

Bedenden ayrı çalışan bir zihin ne işe yarar? Awake

Tür: Komedi, Dram, Gizem

Vizyon tarihi: 2007

Yönetmen: Joby Harold

Oyuncular: Hayden Christensen, Jessica Alba, Terrence Howard

IMDb: 6,5

Rotten Tomatoes: %54

Genç bir milyader olan Clay, kalp ameliyatı olmak üzere sedyenin üzerine uzanır ve anestezi ile bayıltılır. Ancak bayılmaz. Zihni açıktır ve orada olmakta olan her şeyin farkındadır. Duydukları ise onu içinde bulunduğu durumdan daha da korkutur çünkü plan, onu öldürmektir. Bedeninden ayrı çalışmakta olan zihnini bedenine geri döndürmeli ve kendini kurtarmalıdır. Ama nasıl?

Kendi başına yeterince korkutucu olabilen astral seyahat kavramını hayal gücü ile birleştirerek unutulmaz anlatılara dönüştüren en iyi filmleri listeledik ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik. Astral seyahat ile ilgili düşüncelerinizi ya da varsa deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.