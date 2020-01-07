ASUS, Oyun Odaklı Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı

Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS, CES 2020 kapsamında yeni dizüstü bilgisayarlarını, masaüstü bilgisayarlarını ve monitörlerini tanıttı. Bunlar arasında en dikkat çekenler ise gücünü AMD Ryzen 4800U işlemciden alan ultra ince Zephyrus G14 ve G15 oyun dizüstü bilgisayarları oldu.

Teknoloji dünyası nefesini tuttu, CES 2020’den gelecek haberleri bekliyor. Bildiğiniz üzere, Las Vegas’ta düzenlenen dev fuar, 7 Ocak’ta -yani bugün- kapılarını açtı. Biz de CES kapsamında tanıtılan en çekici ürünleri anbean sizlere aktarmaya çalışıyoruz.

Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS, Zephyrus G14 ve G15 adını verdiği ultra ince dizüstü bilgisayarları ile karşımıza çıktı. Her iki model de, oyun ve video/fotoğraf alanındaki profesyoneller için tasarlandı. Zephyrus G14, sadece 1,6 kg ağırlığa ve 17,9 mm inceliğe süper hafif bir gövdeye sahip.

ASUS Zephyrus G14'ün LED aydınlatması kişiselleştirilebiliyor:

Dizüstü bilgisayarın tasarım olarak öne çıkan özelliği ise kapağındaki programlanabilir LED noktalı matrix aydınlatma olsa gerek. ASUS buna, AniMe Matrix diyor. Fakat bu özelliğin yalnızca belirli modellerde mevcut olduğunu söylemekte fayda var.

Serinin diğer üyesi G15 ise 19,9 mm boyutunda ve 2,1 kg ağırlığında. Anlayacağınız; G14’e göre biraz daha büyük bir model. Ayrıca dizüstü bilgisayarda, G14 gibi matrix aydınlatma bulunmuyor.

Donanım açısından; G14 ve G15, RTX 2060, 32GB'a kadar DDR4-3200 RAM ve 1 TB'a kadar SSD depolama ile birlikte geliyor. G14'te kullanıcılar, 14 inçlik üç ekran arasından seçim yapabilecek: 120Hz 1080p IPS panel, 60Hz 1440p IPS panel ve 60Hz 1080p IPS panel. G15’te ise 15.6 inç 1080p 144Hz IPS panel ve 1080p 240Hz IPS panel olmak üzere iki ekran seçeneği bulunuyor. Her iki Zephyrus modeli de Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.0 teknolojisi tarafından destekleniyor.

G14, havalandırmaya daha fazla alan sağlamak için ekranın alt kısmını arkadan yukarı doğru kaldıran bir ErgoLift menteşeye sahip. ASUS ayrıca toz ve kir oluşumunu azaltmaya yardımcı olmak için G14 ve G15’te 'kendi kendini temizleyen' soğutma sistemi olduğunu söylüyor. Zephyrus G14 ve G15 dizüstü bilgisayarların en geç 2020’nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Her iki cihazın fiyatlandırması ise henüz açıklanmadı.