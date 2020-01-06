ASUS, Dünyanın En Hafif Taşınabilir Monitörünü Duyurdu

ASUS'un yeni taşınabilir monitörü ZenScreen MB16ACE, ince ekranı ve tüyden hafif ağırlığıyla taşınabilir monitör teknolojisinde oldukça yenilikçi bir adım atıyor. Dizüstü bilgisayarlarla da bağlantı seçeneği sunan ZenScreen, kendi koruyucu kılıfıyla birlikte geliyor.

Taşınabilir monitörler, yüksek performanslı olmalarının yanı sıra hafif ve taşıması kolay oldukları zaman kullanıcıların her zaman tercih ettiği seçenekler olarak karşımıza çıkıyor. ZenScreen MB16ACE ise taşınabilir monitörlere oldukça yenilikçi bir yaklaşımda bulunuyor.

Asus’un taşınabilir ZenScreen monitörleri ailesine şimdi bir yenisi daha ekleniyor ve bu yeni modelin tüyden hafif olduğu söylenebilir. Gelin hafifliğiyle öne çıkan bu monitöre yakından bakalım.

Monitörün görüntü kalitesi oldukça üst düzey:

ZenScreen MB16ACE; 15,6 inç ve FULL HD ekranıyla birlikte bu alanda görüntü kalitesini yükseklere taşıyor. Oldukça ince ince olan monitör, yalnızca 8 mm kalınlığında ve 700 gram ağırlığında. MB16ACE’nin bu akıl almaz hafifliği ve inceliği de taşınabilir monitör piyasasında zirveye oturmasını sağlıyor.

Cihaz, Smart Case Lite adlı kılıf ile geliyor:

Cihazın sahip olduğu ince tasarım sayesinde, çantalarda hiçbir ekstra ağırlık hissetmeden yanınızda taşıyabileceksiniz. Buna ek olarak ZenScreen MB16ACE ile birlikte geliştirilmiş Smart Case Lite adında bir kılıf da kullanıcılara sunuluyor. Yeni kılıf, adından da anlaşılacağı gibi orijinalinden %35 oranında daha hafif ve ekranı koruma görevi görmesinin yanı sıra masada kullanma olanağı sunan bir destek ünitesi sunuyor.

ZenScreen MB16ACE, yansıma önleyici IPS panel özelliğine sahip. Ekran, bütün parlaklıklarda aynı performansta çalışacağına dair TÜV Rheinland onayı aldı ve sahip olduğu ‘mavi ışığı azaltan’ teknolojisiyle de göz yorgunluğunun önüne geçiyor. Ekranın genel tasarımı ise üst düzey ZenBook sınıfını andırıyor.

Dizüstü bilgisayarlar ve ZenScreen arasında bağlantı yapmak da mümkün:

Cihazın hem arka hem de ön bölümünde gümüş renginde ASUS logosu bulunuyor. Ekranın altında yer alan iki düğme, görüntü seçeneklerini ayarlamanızı sağlıyor. Cihazın yanında ise USB-C girişi bulunuyor. USB-C donanımı, DisplayPort ve UBS 3.0 gibi kaynaklarla da uyumlu biçimde çalışıyor. Ayrıca USB-C desteği sunan bir dizüstü bilgisayarla da ZenScreen bağlantısı yapmak mümkün.