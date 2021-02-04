ASUS'tan Sıvı Soğutmalı Sistemler İçin Özel Ekran Kartı

ASUS, donanım parçaları için sıvı soğutma sistemleri tasarlayan EKWB ile iş birliğine gitti. Bu iş birliği kapsamında da NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi özel ekran kartları üreten ASUS, özellikle de oyunculardan tam not alacak gibi görünüyor.

Tayvan merkezli donanım üreticisi ASUS, NVIDIA'nın GeForce RTX 3000 serisine yepyeni bir soluk kazandırdı. İşlemci, GPU, SSD ve RAM'ler için özel sıvı soğutma sistemleri geliştirilen EKWB ile iş birliği yapan şirket, NVIDIA GeForce RTX 3070, 3080 ve 3090 ekran kartlarıyla özel sıvı soğutma sistemine sahip olan bilgisayarlar için etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

EKWB, ASUS tarafından özel olarak tasarlanan ve nispeten küçük boyutlu olan ekran kartları için, özel bir soğutma sistemi tasarladı. "Ayrık akımlı" olarak isimlendirilen bu soğutma tasarımı, ekran kartlarında sıklıkla gördüğümüz fanlı soğutma sistemini ortadan kaldırıyor. Bu da ASUS'un yeni ekran kartlarının, kolay kolay ısınmayacağı anlamına geliyor.

İşte özel soğutma teknolojisine sahip ekran kartları

EKWB'nin soğutma teknolojisi, sıvının pompalanmasını sağlayan ayrık akım motoruna sahip. Kartın üzerine yerleştirilen nikel kaplı bakır plaka, ekran kartının neredeyse tamamını kaplıyor. Bu da ekran kartının tamamıyla soğuk kalmasını sağlıyor. Görselliğe de önem veren şirket, oluşturduğu şeffaf tasarıma eklediği ARGB şerit LED ile bu ekran kartının çalışırken ışıl ışıl parlamasını sağlıyor. Aura Sync desteğine sahip ekran kartı, kasanın iç tasarımıyla entegreli bir aydınlatma deneyimi sunuyor.

ASUS'un yeni ekran kartları, tasarım açısından benzersiz olsa da teknik özellikler açısından standart durumda. Yani ASUS EKWB GeForce RTX 3090'da 24 GB GDDR6X, ASUS EKWB GeForce RTX 3080 10 GB GDDR6X ve ASUS EKWB GeForce RTX 3070 de 8 GB GDDR6 bellek değerleriyle karşımıza çıkıyor. Şirket, özellikle de oyunseverleri kendine hayran bırakacak bu ekran kartlarının fiyatlarını, şimdilik açıklamadı.